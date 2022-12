Conto correnti per minorenni: le 4 alternative di fine dicembre 2022

I più vantaggiosi conti correnti per minorenni e le più fruttuose soluzioni di risparmio (sempre per minori). Le migliori offerte di dicembre 2022 su SOStariffe.it .

Natale, tempo di regali. Soprattutto per i più piccoli. Doni che sotto l’albero possono essere pacchetti da scartare ma anche somme di denaro. Soldi che tanti genitori decidono di non lasciare direttamente in mano ai figli, ma preferiscono accantonare. Come? Per esempio, in un conto corrente per minorenni che, secondo gli istituti di credito, è la miglior soluzione se i figli rientrano in una fascia di età tra 12 e 17 anni. Il conto corrente per minorenni permette di avvicinare i ragazzi al mondo dell’economia, in modo consapevole e costruttivo, con l’aiuto dei genitori.

Mentre se si hanno figli con meno di 12 anni, allora è consigliato orientarsi verso un libretto di risparmio: infatti questo prodotto bancario consente un piano di investimento più a lungo termine. Comode per effettuare i pagamenti sono anche le carte prepagate per minorenni che alcuni istituti di credito offrono.

Per conoscere quali siano le migliori offerte di dicembre 2022, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it scatta una panoramica delle alternative più convenienti attualmente presenti sul mercato.

Conti correnti per minorenni: le migliori offerte di dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 SI conto! Junior di Banca Sistema canone annuo gratuito

gratuito carta di debito

prelievi gratuiti da ATM in Italia e in area Euro 2 Conto Tinaba di Banca Profilo canone di tenuta del conto gratuito

carta prepagata zero costi di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 euro al mese e prelievo giornaliero massimo di 250 euro

di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 euro al mese e giornaliero massimo di 250 euro collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica del conto e della carta gratuiti 3 Conto Teen di Crédit Agricole canone annuo gratuito

carta di debito Easy Cash inclusa

Easy Cash inclusa prelievi di contanti illimitati dagli sportelli ATM della banca

Ecco quali sono le migliori soluzioni per aprire un conto corrente per minorenni a fine dicembre 2022:

SI conto! Junior di Banca Sistema

Il “SI conto! JUNIOR” di Banca Sistema è il conto corrente riservato agli under 18 con apertura gratuita e zero spese di gestione, ma che garantisce l’1,50% di tasso lordo annuo, con tanto di servizio home banking per un maggiore controllo e una gestione a distanza. Le sue caratteristiche sono:

operazioni illimitate incluse nel canone annuo gratuito;

carta di debito internazionale gratuita;

gratuita; bonifici Italia e SEPA online senza costi;

estratto conto online gratuito;

prelievi senza commissioni presso tutti gli ATM in Italia ed in area Euro.

Inoltre, “SI conto! JUNIOR” prevede dei limiti con riguardo ai servizi accessori che sono attivabili su richiesta dei genitori o di un legale rappresentante del minore. Ecco quali:

rilascio della carta di debito, che permette di prelevare e di pagare sia su circuiti nazionali (Bancomat, PagoBancomat e FastPay), sia su circuiti internazionali (Cirrus e Maestro);

ricariche telefoniche tramite Internet banking, con gestori prestabiliti e per importi prestabiliti;

tramite Internet banking, con gestori prestabiliti e per importi prestabiliti; pagamento delle tasse automobilistiche: il bollo per lo scooter, per esempio.

Per chi ha più di 18 anni, invece, Banca Sistema mette a disposizione il “SI conto! Corrente” è il conto corrente gratuito e senza vincoli temporali, con possibilità di accredito dello stipendio, che garantisce l’1,50% di tasso lordo. Consente di effettuare bonifici, domiciliare utenze domestiche, pagare bollettini senza costi aggiuntivi.

È possibile aprire questo conto online o in filiale. L’offerta di Banca Sistema include una carta di debito internazionale con cui si possono eseguire prelievi gratis presso tutti gli ATM sul territorio nazionale ed area Euro.

Per saperne di più di quest’offerta di Banca Sistema, clicca sul link qui di seguito:

Conto Tinaba di Banca Profilo

Tinaba di Banca Profilo è uno dei conti correnti online per minorenni più vantaggiosi di dicembre 2022 a zero spese, in quanto il canone annuo è gratuito e l’imposta di bollo è a carico dell’istituto bancario stesso.

Per l’apertura di questo conto, la banca chiede l’autorizzazione da parte di un tutore maggiorenne. C’è inoltre da osservare che, se il tutore è già iscritto a Tinaba, la validazione potrà essere inviata direttamente dall’App stessa. Altrimenti riceverà via SMS un link per la registrazione e, dopo averla effettuata, sarà possibile completare l’operazione di apertura.

Una volta aperto il conto Tinaba, è possibile attivare il parental control per una maggiore sicurezza e controllo dei movimenti.

Oltre al Cashback del 10% su tutti i propri acquisti per i nuovi clienti, l’offerta di Tinaba include gratuitamente anche:

primi 24 prelievi da sportello ATM;

imposta di bollo;

ricarica conto;

trasferimento denaro;

bonifico in uscita con massimale di spesa giornaliero di 1.500 euro.

Con il conto si riceverà anche una carta prepagata (circuito MasterCard) senza spese di attivazione, gestione e invio a casa. Così come gratuite saranno le ricariche, le quali potranno essere eseguite in modo istantaneo dal conto Tinaba. Essendo associata al conto under 18, per i pagamenti questa carta è soggetta ai limiti di spesa impostati tramite App dal tutore stesso.

Inoltre, ricaricare il conto Tinaba è facile e veloce: è possibile farlo con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata.

Per avere una panoramica sull’offerta Tinaba di Banca Profilo:

Conto Teen di Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole mette a disposizione delle famiglie un conto corrente per minorenni. Si tratta di Conto Teen, un prodotto bancario dedicato ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni per gestire i primi risparmi e le prime spese.

Questo conto ha le seguenti caratteristiche:

canone zero fino a 17 anni, poi dai 18 in avanti 4 euro al mese;

fino a 17 anni, poi dai 18 in avanti 4 euro al mese; servizi digitali: con l’App della banca è possibile controllare le spese dallo smartphone;

carta di debito Easy Cash inclusa, con prelievi di contanti illimitati dagli sportelli ATM di Crédit Agricole e 12 prelievi di contanti su altri sportelli.

Quanso si diventa maggiorenni è conveniente chiudere Conto Teen è passare al Conto Corrente di Crédit Agricole riservato agli over 18 che si apre in 5 minuti. Si tratta di una soluzione a canone zero fino ai 35 anni, altrimenti gratis per i primi 6 mesi e 2 euro al mese per i mesi successivi, ma azzerabile investendo con la banca stessa, con l’acquisto di azioni, obbligazioni o fondi comuni d’investimento. Per i nuovi clienti è attiva anche la promozione Cashback fino a 400 euro con buoni regalo Amazon.it:

300 euro invitando fino a 6 amici in Crédit Agricole;

100 euro usando la carta Crédit Agricole Visa.

Questa proposta include una carta di debito (circuito Visa, a canone gratuito per due anni) e la possibilità di gestire il conto direttamente dall’app della banca.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Crédit Agricole, vai al link:

UniCredit: le soluzioni per i minorenni a dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Genius Bimbi canone annuo gratuito

0,20% di tasso di interesse annuo

di tasso di interesse annuo prelievi e versamenti

ricezione di bonifici SEPA con IBAN collegato Genius Teen canone annuo gratuito

0,20% di tasso di interesse annuo

di tasso di interesse annuo carta di debito

carta prepagata

ricezione di bonifici SEPA con IBAN collegato

prelievi e versamenti

Con Genius Bimbi, UniCredit offre una soluzione vantaggiosa per genitori o familiari. Si tratta di un conto deposito a risparmio nominativo, per i bambini da 0 a 12 anni con residenza in Italia che permette di eseguire versamenti in contanti (presso tutti gli sportelli di UniCredit), prelevare contanti presso la filiale che lo ha rilasciato e ricevere bonifici in area SEPA in euro sull’IBAN collegato.

Genius Bimbi potrà essere richiesto da entrambi i genitori o da uno solo e si contraddistingue per:

zero costi di apertura e di gestione;

imposta di bollo a carico della banca;

tasso di interesse annuale pari allo 0,20%.

Genius Teen di UniCredit, invece, è un conto deposito a risparmio nominativo per minori tra 13 e 17 anni, è a zero spese (mentre l’imposta di bollo è a carico del cliente) e consente di:

avere una carta di debito internazionale e una carta prepagata ricaricabile gratuite, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni;

e una carta prepagata ricaricabile gratuite, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni; prelevare contante in Italia e all’estero;

ricevere bonifici SEPA in euro, sul codice IBAN collegato;

effettuare versamenti in contanti presso qualsiasi sportello di UniCredit;

beneficiare di un tasso di interesse pari a 0,20%.

Una volta compiuti i 18 anni, per i titolari di Genius Teen è possibile attivare il conto My Genius Green, che è il conto corrente online di Unicredit ha canone annuale gratuito per sempre. E include gratuitamente:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) sia fisica (in materiale ecosostenibile) sia digitale con collegamento ai principali wallet digitali;

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) sia fisica (in materiale ecosostenibile) sia digitale con collegamento ai principali wallet digitali; bonifici ordinari e giroconti SEPa online (tranne gli istantanei);

servizio Banca Multicanale per la gestione del conto tramite Internet, App e telefono.

Per saperne di dell’offerta di UniCredit, segui il link qui sotto:

