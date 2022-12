Iliad rinnova la sua offerta “flash” con il lancio della nuova Flash 120 2023. Si tratta di una tariffa limited edition, rivolta a tutti i nuovi clienti che passeranno ad Iliad entro il prossimo 10 gennaio 2023. L’offerta in questione presenta ben 120 GB al costo di appena 7,99 euro al mese per sempre. Ecco come attivare l’offerta:

Iliad rinnova Flash 120: solo pochi giorni per l'offerta da 7,99 euro al mese per sempre

Il listino di offerte Iliad si rinnova: da poche ore è possibile attivare Flash 120 2023, nuova versione dell’offerta limited edition proposta dall’operatore di telefonia mobile. La tariffa in questione sarà attivabile fino al prossimo 10 gennaio 2023 da tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero. Vediamo tutti i dettagli su questa nuova tariffa:

Flash 120 2023 di Iliad: ecco come attivare l’offerta a Gennaio 2023

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Flash 120 2023 (fino al 10/1/23) minuti illimitati

SMS illimitati

120 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 150 minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese

La nuova Flash 120 2023 di Iliad mette a disposizione:

minuti illimitati verso tutti in Italia e, dall’Italia, verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB in 4G per navigare ogni mese

per navigare ogni mese In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi

possibilità di acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra i modelli in listino, dopo 3 mesi dall’attivazione dell’offerta

Flash 120 2023 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese. Come per le altre offerte Iliad, il prezzo è per sempre. L’offerta è disponibile con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Non sono previsti vincoli e costi nascosti. Questa promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero di cellulare da un altro operatore.

Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 10 di gennaio 2023 per attivare l’offerta che può essere richiesta direttamente tramite attivazione online, raggiungendo il sito Iliad disponibile al link qui di sotto. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è sempre gratuita ed avviene nel giro di pochi giorni.

Attiva Flash 120 di Iliad »

Ricordiamo che Iliad mette a disposizione dei nuovi utenti anche Giga 150. Questa seconda offerta, più completa di Flash 120, include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e, dall’Italia, verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

150 GB in 4G e 5G per navigare ogni mese

per navigare ogni mese sconto di 5 euro sul canone della fibra Iliad che sarà, quindi, attivabile a 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese

In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi

possibilità di acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra i modelli in listino, dopo 3 mesi dall’attivazione dell’offerta

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Anche in questo caso, il prezzo è per sempre. L’offerta può essere attivata direttamente online, dal sito Iliad linkato qui di seguito, ma non ha data di scadenza a differenza dell’offerta Flash. Anche in questo caso, si tratta di un’offerta disponibile per tutti i nuovi utenti.

Attiva Giga 150 di Iliad »