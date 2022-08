Conto corrente per minorenni: le 4 alternative di Agosto 2022

Conti correnti online e carte prepagate sono le soluzioni preferite e più richieste dai genitori per i loro figli minorenni . Sono strumenti bancari utili per effettuare pagamenti ed educare gli under 18 alla gestione del denaro. Ecco quali sono le migliori proposte di Agosto 2022 trovare con SOStariffe.it .

I conti correnti per minorenni hanno poche spese garantendo un rendimento sicuro e a lungo termine, oltre ad offrire l’operabilità di un classico conto per maggiorenni. Ecco perché sempre più famiglie scelgono queste formule di risparmio garantito e senza rischi per i propri figli.

In alternativa all’apertura di un conto corrente è possibile optare per una carta prepagata (ricaricabile): uno strumento di pagamento completo, utile sia per fare acquisti online che in negozio, oltre che per prelevare denaro contante all’ATM. Oppure per un “libretto di risparmio”: solitamente è un conto deposito di risparmio nominale che non prevede né costi di apertura, né costi di mantenimento, ma offre un tasso di interesse annuale variabile. Il libretto di risparmio può essere utile per avere una redditività nel corso del tempo ed è consigliato come forma di investimento nel lungo periodo.

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) analizziamo quali siano le migliori alternative di Agosto 2022 per i genitori in cerca di una soluzione vantaggiosa per i propri figli.

UniCredit: conto My Genius Green e due conti deposito per minori

L’OFFERTA DI UNICREDIT DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto My Genius Green conto corrente online

canone annuale gratuito per sempre

bonifici e giroconti gratis

carta di debito (fisica e virtuale) inclusa Conto deposito Genius Bimbi zero spese per l’apertura

canone annuo gratuito

tasso di interesse dello 0,20% l’anno

orelievi e versamenti

bonifici in area SEPA Conto deposito Genius Teen zero spese per l’apertura

canone annuo gratuito

tasso di interesse dello 0,20% l’anno

prelievi e versamenti

bonifici in area SEPA

carta di debito e carta ricaribile inclusa

Abbinati al conto corrente online a zero spese My Genius Green di UniCredit ci sono due conti deposito per minorenni: Genius bimbi (da zero a 12 anni) e Genius Teen (da 12 a 17 anni).

Prima di analizzare in dettaglio le due proposte di UniCredit per gli under 18, va ricordato che il conto My Genius Green è 100% digitale a canone azzerato per sempre. Oltre a essere completamente paperless, permette bonifici SEPA e giroconti online gratis, così come di ottenere la carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/Mastercard) in versione fisica (in materiale ecosostenibile per tutelare il pianeta) e in versione virtuale con collegamento ai principali wallet.

Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale tramite:

Internet;

telefono;

App.

Oltre a conto My Genius Green, UniCredit offre alle famiglie anche la possibilità di aprire Genius Bimbi. È un conto deposito a risparmio nominativo conveniente perché:

non ha costi di apertura;

non prevede spese di tenuta del conto;

di tenuta del conto; l’imposta di bollo è a carico della banca;

offre un tasso di interesse annuale pari allo 0,20%.

Genius Bimbi può essere richiesto da entrambi i genitori o da uno solo e ha la seguenti caratteristiche:

per aprirlo occorre che il minore abbia la residenza in Italia,

permette di effettuare prelievi e versamenti in contanti, presso qualsiasi sportello di UniCredit presentando il libretto;

offre la possibilità di ricevere bonifici SEPA in euro sull’IBAN collegato.

Se invece il minore ha già 13 anni o di più è possibile aprire Genius Teen, un conto deposito a risparmio nominativo. È vero e proprio conto corrente per under 18 in quanto consente di gestire i propri risparmi ed effettuare i pagamenti degli acquisti online o in un negozio fisico in completa autonomia, ma sempre entro i limiti contrattualmente previsti.

Inoltre Genius Teen offre i seguenti vantaggi:

ogni anno è calcolato un tasso di interesse pari a 0,20% di quanto depositatoprelevare contante in Italia e all’estero;

di quanto depositatoprelevare contante in Italia e all’estero; include una carta di debito internazionale e una carta prepagata ricaricabile, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni;

e una carta prepagata ricaricabile, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni; ricevere bonifici SEPA in euro, sul codice IBAN collegato;

effettuare versamenti in contanti presso qualsiasi sportello di UniCredit.

Questo conto deposito per minorenni non solo permette ai ragazzi di diventare economicamente più indipendenti, ma anche di imparare a gestire le loro (seppur limitate) risorse finanziarie. Da ultimo, una volta compiuti 18 anni, per i titolari di Genius Teen sarà possibile sottoscrivere il conto My Genius Green.

Per saperne di più sull’offerta di UniCredit:

Per saperne di più sull'offerta di UniCredit:

Carta prepagata abbinata al conto corrente: l’offerta Mediolanum

NOME DEL CONTO E DELLA CARTA CARATTERISTICHE SelfyConto di Banca Mediolanum conto corrente online e cointestabile

canone annuo gratuito con meno di 30 anni

carta di debito inclusa

bonifico online gratuito

prestiti personali richiedibili via App

trading online Carta Mediolanum Prepaid Card utilizzabile anche da un minore

canone annuale gratuito

circuito MasterCard

carta ricaricabile

collegata a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Garmin Pay

La carta prepagata di Mediolanum Prepaid Card (costo di emissione 10 euro e canone annuale gratuito), utilizzabile anche da un minorenne, è abbinata al SelfyConto: il conto corrente online di Banca Mediolanum, è una delle offerte più vantaggiose per chi volesse dotare un minorenne di uno strumento di pagamento sicuro e conveniente. Un conto che è sempre gratuito per gli under 30.

Quella proposta da Mediolanum è una carta ricaricabile, dotata di tecnologia contactless, senza necessità di digitare il PIN per acquisti inferiori ai 25 euro e con queste caratteristiche:

personalizzabile con nome, la foto ed è possibile scegliere il colore;

nome, la foto ed è possibile scegliere il colore; Collegabile a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Garmin Pay;

dotata di Alert SMS e del MasterCard SecureCode puoi effettuare anche acquisti online, in assoluta tranquillità;

possibilità di stabilire il trasferimento mensile dal tuo conto corrente alla carta entro i massimali previsti, in modo semplice.

La carta prepagata di Banca Mediolanum è abbinata al conto corrente online SelfyConto che è sempre a canone zero per gli under 30. Per i nuovi clienti over 30, invece, è a zero spese solo per il primo anno di attivazione. Al termine dei 12 mesi, saranno addebitati 3,75 euro al mese. In via promozionale fino al 31 dicembre 2023, però, tale canone potrà essere azzerato nei seguenti casi:

sottoscrivendo un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Con Selfyconto è inclusa una carta di debito (contactless) per effettuare prelievi gratuiti in area Euro e con collegamenti tramite smartphone a Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay per i pgamenti online e al circuito FastPay per pagare pedaggi autostradali e parcheggi. Ma con questo conto c’è anche la possibilità di attivare una carta di credito con fido mensile a partire da 1.500 euro e con un canone annuo di 12 euro.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Mediolanum:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Conto corrente online per giovani: la proposta BBVA

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito inclusa con prelievi gratis in area euro per importo pari o superiore a 100 euro

inclusa con prelievi gratis in area euro per importo pari o superiore a 100 euro bonifici e bonifici istantanei senza commissioni

Una delle migliori offerte nel panel dei conti correnti online per i giovani è quella proposta da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). La banca multinazionale spagnola mette a disposizione un conto a zero spese, con canone annuale gratuito per sempre.

Si tratta di un conto completamente digitale, con un IBAN italiano, che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti.

Il conto di BBVA offre anche i seguenti vantaggi:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; bonifico ordinario (per un importo massimo di 6.000 euro) e istantaneo (per un importo massimo di 1.000 euro) gratuiti;

prelievo bancomat a partire da 100 euro anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro gratuiti;

possibilità di richiedere il pagamento rateizzato degli acquisti con una commissione;

possibilità di chiedere l’anticipo dello stipendio pagando una commissione.

Per i nuovi clienti la banca multinazionale spagnola, questa estate, offre una serie di rimborsi (cashback 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese e cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi) e omaggi con la promozione “Passaparola” con un bonus fino a 100 euro invitando 5 amici in BBVA.

Per saperne di più sull’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »