Eni Plenitude: le 3 migliori offerte di Agosto 2022

La punta di diamante delle promozioni Eni Plenitude è Trend Casa , una soluzione per luce e gas che assicura condizioni tariffarie in linea con l’andamento del mercato grazie ai prezzi all’ingrosso della materia prima. Su SOStariffe.it la “radiografia” delle offerte nel portafoglio Eni Plenitude ad Agosto 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.141,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, attrae il risparmio ad Agosto 2022 con tre promozioni per illuminare e riscaldare la propria abitazione in vista della stagione fredda.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per soluzioni luce e gas, abbiamo confrontato le offerte firmate Eni Plenitude attivabili in questa coda d’estate e fatto una radiografia delle stesse, con un esame delle principali caratteristiche e dei costi mensili stimati di ciascuna di esse.

Per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App SOStariffe.it per i sistemi operativi Android e iOS, è possibile cliccare al link di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE DI ENI PLENITUDE »

L e offerte Eni Plenitude ad Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DELL’OFFERTA COSTO MENSILE STIMATO Trend Casa Luce tariffa a prezzo indicizzato 93,72 euro (tariffa monoraria)

95,63 euro (tariffa bioraria) Trend Casa Gas tariffa a prezzo indicizzato 165,87 euro Flexi Pertinenze Luce tariffa a prezzo bloccato 120,13 euro (tariffa monoraria)

Come emerge dalla tabella qui sopra, la promozione Trend Casa (sia per la fornitura di luce sia per quella del gas) assicura ai titolari di utenze domestiche l’accesso ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale. Tale prezzo, che fa riferimento all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, è soggetto ad aggiornamenti mensili, assicurando così prezzi in linea con l’andamento del mercato.

Per l’accesso a questo prezzo della materia prima particolarmente contenuto, Eni Plenitude applica un contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh (per la luce) e 0,1080 €/smc (per il gas), che incide però solo in minima parte sull’importo finale annuo (3%).

La promozione Trend Casa può essere attivata anche in modalità Dual Fuel, ovvero scegliendo Eni Plenitude come unico fornitore di energia elettrica e di metano. Oltre a essere una soluzione calamita del risparmio, l’attivazione della doppia fornitura consente anche di semplificarne la gestione: l’utente riceverà una sola bolletta e potrà monitorare i consumi utilizzando l’area clienti del sito oppure l’app Eni Plenitude (per sistemi operativi iOS e Android).

Con l’offerta luce Flexi Pertinenze, invece, il prezzo dell’energia elettrica è bloccato per due anni, garantendo così ai titolari di utenze domestiche uno “scudo” di protezione contro eventuali impennate dei prezzi dell’elettricità.

Passiamo ora sotto la lente d’ingrandimento le tre promozioni Eni Plenitude di Agosto 2022. Ricordiamo che le stime di spesa sono state calcolate dal comparatore di SOStariffe.it prendendo in considerazione i seguenti consumi annui di una “famiglia tipo”:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Luce

Affidandosi a questa soluzione per illuminare casa, gli utenti potranno beneficiare di:

prezzo indicizzato in base al PUN + contributo di 0,0132 €/kWh ;

opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria ;

e ; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

(1 euro mese in regalo macchina Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS o un assortimento di 130 capsule Nescafé Dolce Gusto con attivazione della promozione online o al telefono entro il 1° settembre 2022;

Piccolo XS o un assortimento di 130 capsule Nescafé Dolce Gusto con attivazione della promozione online o al telefono entro il 1° settembre 2022; gestione 100% digitale della fornitura con area Clienti online e App Eni Plenitude;

della fornitura con area Clienti online e App Eni Plenitude; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine .

Attivando questa offerta, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette della luce dal costo mensile di 93,72 euro.

Clicca al link di seguito per i dettagli su Trend Casa Luce in versione monoraria:

Scopri Trend Casa Luce »

I titolari di utenze domestiche che vivono la casa solo nelle ore serali e nei fine settimana possono attivare la versione bioraria di Trend Casa Luce, che assicura un prezzo dell’energia più basso rispetto a quello applicato nelle ore diurne e nei giorni feriali, con conseguente risparmio in bolletta.

Scegliendo Trend Casa Luce Bioraria, la “famiglia tipo” spenderebbe 95,63 euro al mese per le fatture dell’elettricità.

Clicca al link di seguito per i dettagli su Trend Casa Luce in versione bioraria:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

Trend Casa Gas

Per quanto riguarda la fornitura di gas, la promozione Eni Plenitude ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo di 0,1080 € /smc ;

; sconto in bolletta (1 euro al mese per 24 mesi ) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

(1 euro al mese in regalo macchina Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS o un assortimento di 130 capsule Nescafé Dolce Gusto con attivazione della promozione online o al telefono entro il 1° settembre 2022;

Piccolo XS o un assortimento di 130 capsule Nescafé Dolce Gusto con attivazione della promozione online o al telefono entro il 1° settembre 2022; gestione 100% digitale della fornitura con area Clienti online e App Eni Plenitude (per sistemi operativi iOS e Android);

Gas con C0₂ compensata.

Clicca al link di seguito per i dettagli su Trend Casa Gas, che costerebbe alla “famiglia tipo” 165,87 euro al mese:

Scopri Trend Casa Gas »

Flexi Pertinenze Luce

Flexi Pertinenze è una promozione pensata per box, soffitte, cantine, tettoie e altri spazi con contatore separato, considerati “pertinenze” della propria abitazione.

L’offerta prevede:

prezzo bloccato per 2 anni: 0, 4018 €/kWh ;

; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; sconto del 5% con attivazione della domiciliazione bancaria ;

gestione digitale della fornitura con Area personale online e App Eni Plenitude;

energia verde inclusa .

La sottoscrizione di Flexi Pertinenze Luce si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 120,13 euro.

Clicca al link di seguito per i dettagli su Flexi Pertinenze Luce:

Scopri Flexi Pertinenze »