Conti correnti online: i migliori di Febbraio 2022

Vuoi poter gestire il tuo conto e le tue carte con un app e vuoi abbattere i costi di tenuta del conto corrente? Le soluzioni più convenienti se stai cercando di risparmiare, vuoi prodotti flessibili e vuoi poter operare in autonomia sono i conti correnti online. Ecco quali sono le offerte per aprire i migliori conti digitali di Febbraio

Aprire un conto corrente online ti permetterà di risparmiare sia sui costi iniziali che sul canone. Un conto corrente digitale ha in media un costo inferiore rispetto ai prodotti tradizionali. Potrai inoltre contare sull’app e sulle funzioni digitali per gestire il conto, le tue operazioni e per poter risparmiare in modo più semplice.

Per scegliere il miglior prodotto per te e la tua famiglia devi innanzitutto capire se hai bisogno di effettuare tanti prelievi, o se vuoi ottenere una carta di credito a costo zero, oppure se hai necessità di condizioni favorevoli per i tuoi viaggi all’estero. Per poter trovare i migliori conti correnti online e capire quale possa essere la soluzione più adatta a te puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Con questo strumento l’analisi sarà veloce ed accurata e potrai mettere a confronto i risultati in modo semplice. Effettua la tua ricerca cliccando qui in basso e selezionando le caratteristiche principali che cerchi nel nuovo conto.

Trova i migliori conti correnti online »

Le offerte per i conti correnti online di Febbraio 2022

1. BBVA conto

BBVA è una soluzione a zero spese, con prelievi dagli ATM gratuiti e con una carta di debito con CVV dinamico inclusa nell’offerta. I nuovi clienti che decidono di aprire il conto all digital del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hanno un incentivo sugli acquisti per il primo anno. Il primo mese di attivazione di conto e carta potrai sfruttare il Gran Cashback sugli acquisti, avrai quindi diritto al 10% di rimborsi sugli importi dei tuoi acquisti. Al termine del mese avrai ancora diritto al cashback ma la percentuale del rimborso scenderà all’1% e dovrai spendere almeno 250 euro al mese.

Con questo conto potrai anche contrare su diversi servizi per la gestione e l’organizzazione di risparmi e spese:

Pay&Plan – rateizzazione delle spese fino a 1.500 euro Anticipo sullo stipendio Salvadanaio – per impostare le tue regole di risparmio Programma il tuo conto Categorizzazione delle spese On e off delle carte Limitatore delle funzionalità



Per conoscere meglio le condizioni di questo conto BBVA puoi cliccare qui in basso.

Scopri di più su BBVA »

2. My Genius

Un’alternativa che potrai modificare in base alle tue necessità, cambiando il piano di servizi e costi anche di mese in mese, è l’offerta per i nuovi clienti My Genius di UniCredit. La promozione ti offre la possibilità di attivare il conto Standard gratis se sottoscriverai il contratto prima del 30 Aprile 2022.

Per i nuovi clienti saranno gratuiti:

servizio Banca Multicanale (costo 4 euro al mese, salvo offerte)

(costo 4 euro al mese, salvo offerte) emissione carta di debito My One Visa (7 euro)

(7 euro) bonifici online gratuiti

giroconti online senza costi aggiuntivi

prelievi gratuiti da ATM UniCredit

La flessibilità di questo conto è legata alla possibilità di attivare dei moduli con servizi e caratteristiche adatte a diversi profili di utente, puoi cambiare modulo ogni volta che ne avrai bisogno. Una volta che deciderai di passare dal modulo base ad uno dei 3 conti (Silver, Gold o Platinum) il conto base non sarà più gratuito.

Ecco i costi e le caratteristiche principali dei 3 moduli:

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (carta gratuita dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius cliccando sul link che segue.

Attiva My Genius »

3. Widiba

Banca Widiba ha prolungato i termini che permetteranno ai nuovi utenti di ottenere un conto all digital a zero spese. Il nuovo termine per poter ottenere Start a canone zero è il 30 Marzo anziché a 3 euro a trimestre.

Widiba Start ti offre prelievi gratuiti dagli ATM MPS (se superiori a 99 euro), una carta di debito gratuita e la possibilità di aprire dei depositi (liberi o vincolati) senza costi. Il conto, al termine dell’anno compreso nell’offerta, continuerà ad essere gratis per gli under 30.

Avrai come incentivo offerto dalla banca l’attivazione gratuita della PEC e della firma digitale. Inoltre i clienti potranno usare la piattaforma per fare le operazioni di trading.

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Attiva conto Widiba Start »

4. Conto Corrente Arancio di ING

Una promozione che potresti trovare interessante è anche quella riservata ai clienti che scelgono Conto Corrente Arancio di ING. Questa soluzione, se sottoscrivi il contratto entro il 31 Marzo, ti permetterà di avere sia il conto a canone zero che la carta Mastercard gratis. Allo scadere dei 12 mesi dell’offerta potrai continuare a non pagare il canone di entrambi i prodotti se:

spendi almeno 500 euro al mese con la carta

versi 1.000 euro al mese sul conto/accrediti la pensione/stipendio

L’unica condizione richiesta per ottenere l’emissione della Mastercard è di avere 3.000 euro a disposizione sul conto che apri. Con questa carta di credito potrai contare su un plafond da 1.500 euro al mese, potrai pagare a rate le tue spese con Pago Flex(TAEG 13,41%, o,50% di commissione sull’importo) e potrai prelevare dagli ATM (commissione pari al 4% dell’importo).

Se attivi il Conto Corrente Arancio avrai incluso nell’offerta gratuita anche il Modulo zero vincoli, questo pacchetto in genere costa 2 euro al mese e ti garantisce di poter effettuare bonifici gratuiti tramite la piattaforma online, di prelevare senza costi e di avere 1 carnet di assegni.

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

Attiva Conto Arancio ING »

5. Conto Fineco

Un conto in offerta gratuita e che potrai usare tramite app e sito è il conto Fineco, a Febbraio questa soluzione rientra tra le più convenienti segnalate dal comparatore di SOStariffe.it. Il contratto prevede che tu possa ottenere le seguenti condizioni operative e i servizi:

prelievi a zero commissione da sportelli UniCredit (in UE e in Italia)

fare bonifici online o via app a costo zero

fido a partire da 3 mila euro

attivazione carta di debito gratuita e con massimale personalizzabile (fino a 5 mila euro)

prestiti online fino a 50 mila euro

Il conto Fineco rimarrà gratuito per un anno per tutti i clienti, al termine di questo periodo promozionale dovrai pagare 6,95 euro di costi di tenuta del conto a meno che tu non sia un under 30 (in quel caso il conto resta a canone zero).

Puoi conoscere maggiori dettagli sull’offerta Fineco cliccando qui di seguito.

Scopri il conto Fineco »

6. Crédit Agricole online

Ed ecco un’altra soluzione molto conveniente se sei un giovane o una giovane che vuole un conto online a zero spese, l’offerta è quella di Crédit Agricole ed è riservata a chi apre il conto Smart. Potrai avere il conto a canone zero se hai meno di 30 anni, per gli altri utenti il costo base parte da 5 euro al mese (ma puoi ottenere sconti se attivi servizi o polizze con l’istituto di credito).

Con il conto Smart potrai:

effettuare bonifici digitali a costo zero – i bonifici in filiale ti costeranno 2 euro

prelevare gratis (dai 100 euro in su) solo da sportelli Crédit Agricole

primi 24 prelievi da altre banche, in Italia, gratis

attivare accredito stipendio o pensione e domiciliare i pagamenti

Scopri di più su questa offerta e sui servizi dell’istituto francese cliccando qui in basso.

Scopri Crédit Agricole »

7. Tinaba

L’ultima soluzione che scopriamo insieme è una carta conto, si tratta quindi di una carta di debito prepagata con IBAN. Questi prodotti ti consentono di effettuare quasi tutte le operazioni che normalmente effettui grazie al tuo conto corrente, hanno però dei limiti di ricarica molto La carta conto può essere aperta anche dai minorenni, l’età minima per sottoscrivere un contratto è di 12 anni.

Ecco quali sono i servizi e i costi che propone ai nuovi clienti Tinaba. Se decidi di attivare la carta a Febbraio potrai sfruttare il welcome bonus dell’emittente, consiste nel cashback del 10% sugli acquisti effettuati online o in negozio.

Con il profilo base di Tinaba potrai fare solo 24 prelievi gratuiti al mese, le altre operazioni ti costeranno 2 euro se ti trovi in Italia e 4 euro se sei all’estero. I bonifici SEPA online e gli scambi di denaro tra clienti Tinaba sono senza costi di commissione

Tra i servizi digitali che questo prodotto ti permetterà di usare ci sono il Dividi i conti (molto comodo se hai coinquilini o per dividere il costo di una cena con gli amici) e le Raccolte fondi (puoi usarle sia per destinare soldi ad un’associazione o ente, che per chiedere piccoli contributi per i tuoi progetti).

Scopri gli altri servizi digitali e approfondisci le condizioni per aprire Tinaba.

Attiva Tinaba »