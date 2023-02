Conti correnti gratuiti, le offerte di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I conti correnti a zero spese sono quelli più ricercati dai risparmiatori in tempo di caro bollette di luce e gas e di impennata dei prezzi del carrello della spesa.

In tempi di rincari generalizzati, si cerca di ridurre anche i costi bancari. E la strada del risparmio passa dalla scelta di un conto corrente online che ha meno spese rispetto a un conto tradizionale aperto in una filiale.

Infatti i conti 100% digitali solitamente sono a canone annuo gratuito, oppure hanno canoni molto bassi. In più, non applicano commissioni sulle principali operazioni. Per esempio? Il bonifico ordinario in area SEPA o l’accredito di stipendio o pensione sono a costo zero.

Ma quali sono i conti correnti online migliori di febbraio 2023? Per avere una fotografia delle offerte più convenienti c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte disponibili attualmente sul mercato.

Conti correnti online: le migliori offerte di febbraio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito a tempo indeterminato

carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito

carta di debito internazionale My One inclusa

bonifici online SEPA e giroconti gratuiti

servizio Banca Multicanale incluso 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 6,95 euro al mese ma con possibilità di sconti

carta di debito inclusa

prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

ricariche telefoniche gratuite

Quelle che analizziamo qui di seguito sono le tre migliori soluzioni per chi sia alla ricerca di un conto corrente online vantaggioso e sono tutte state scelte da SOStariffe.it.

Conto BBVA

Scegliere il conto corrente online di BBVA, significa scegliere il risparmio. Infatti, la banca multinazionale spagnola offre un conto a zero spese per sempre, con canone annuo gratuito e una serie di servizi e promozioni per i nuovi clienti.

Anzitutto, la banca propone il Gran Cashback 10% di BBVA sugli acquisti del primo mese fino a 50 euro, con il Cashback 1% di BBVA sugli acquisti dei primi 12 mesi fino a 30 euro, mentre con la promozione Passaparola si possono ottenere bonus fino a 200 euro se si presentano nuovi clienti alla banca. In sintesi, BBVA offre rimborsi e omaggi per un totale di 280 euro.

Per nuovi e già clienti è possibile anche ottenere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile“, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 2% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Oltre a queste promozioni, il conto BBVA si caratterizza per:

carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione;

fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione; collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti digitali;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro e bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro.

BBVA offre anche una serie di servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di BBVA, clicca il link:

Scopri il conto BBVA »

Conto My Genius Green di UniCredit

Con il canone gratuito a tempo indeterminato, il conto My Genius Green di UniCredit è una soluzione economica.

Questo conto corrente online non prevede spese né l’apertura né per la tenuta del conto. E va osservato che la sua gestione è possibile tramite Internet, App e telefono grazie al servizio Banca Multicanale incluso. Per quanto concerne, invece, l’apertura online sono necessari documento di identità o SPID, webcam o fotocamera e sono indispensabili anche cellulare con numero italiano e indirizzo e-mail.

Inoltre occorre ricordare che l’offerta di My Genius Green è riservata ai residenti in Italia e che non siano già titolari di alcun altro prodotto e/o servizio di banca UniCredit.

Le caratteristiche principali di My Genius Green sono:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online; bonifici ordinari SEPA gratuiti;

SEPA gratuiti; giroconti online senza costi aggiuntivi;

possibilità di accredito di stipendio o pensione.

Per maggiori dettagli dell’offerta di UniCredit collegati al link qui di seguito:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto Fineco di FinecoBank

Vantaggioso è anche Conto Fineco. Questo conto corrente online di FinecoBank è a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 30 giugno 2023. Il conto invece è gratuito sempre per gli under 30, ai quali sono riservate anche condizioni vantaggiose per investire.

Inoltre per tutti i nuovi clienti che avviano e completano la procedura di adesione e apertura del conto Fineco entro il 28 febbraio 2023 avranno anche diritto a un bonus Amazon.it di 50 euro.

Tra le altre promozioni di FinecoBank messe a disposizione per i nuovi clienti, ci sono anche 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani e su azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

Con il conto si ha anche la carta di debito, che è a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio di 2,25 euro) e consente prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia.

Altre caratteristiche del Conto Fineco sono:

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

pagamenti digitali TAP&GO, appoggiando lo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare;

servizio Fineco Pay per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da app;

massimale di spesa di Visa Debit, fino a 5.000 euro;

ricariche telefoniche gratuite.

Per saperne di più sull’offerta di FinecoBank, segui il link qui sotto:

SCOPRI CONTO FINECOBANK »