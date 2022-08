Conti correnti gratuiti: le offerte a zero spese di Agosto 2022

La caccia ai conti correnti a zero spese non va in ferie. I risparmiatori continuano a inseguire le offerte con il canone annuale gratuito . E i conti bancari più convenienti sono quelli online. Le migliori proposte del mercato selezionate grazie a SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Non si ferma neanche ad Agosto 2022 la ricerca dei conti correnti più economici. Quelli a zero spese, cioè con il canone di tenuta del conto gratuito per sempre, o quantomeno azzerato per il primo anno. Per questo i risparmiatori setacciano il mercato bancario per trovare le offerte più vantaggiose.

In nome della convenienza arriva in loro aiuto il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it nella versione per sistemi Android e iOS) che permette di scoprire quali siano le proposte migliori attualmente disponibili. E in cima a questa speciale classifica ci sono i conti correnti online, i quali, tagliando le spese, non alleggeriscono i portafogli dei risparmiatori.

Conti correnti zero spese: le soluzioni migliori di Agosto 2022

NOME DELLA BANCA NOME DEL CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE DEL CONTO BBVA Conto BBVA canone annuale gratuito a tempo indeterminato

bonifici e bonifici istantanei senza commissioni

carta di debito inclusa

20% di Gran Cashback BBVA fino a 100 euro sugli acquisti (fino a 500 euro) per il primo mese

prelievi gratuito per importi pari o maggiori a 100 euro in area Euro Banca Widiba Widiba Start conto online, zero spese per il primo anno, dal secondo anno canone di 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

per il primo anno, dal secondo anno canone di 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo bonifici online senza commissioni

senza commissioni carta debito gratuita (prelievo senza commissioni in per importi superiori a 100 euro)

PEC e firma digitale gratuite UniCredit My Genius Green canone zero per sempre

carta di debito My One Inclusa

prelievo gratuito agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni

I conti correnti online sono la soluzione più vantaggiosa rispetto ai conti correnti tradizionali perché abbattono i costi fissi di gestione e le commissioni. Sono quindi a zero spese. E quali sono i migliori conti correnti online di Agosto 2022? Sono 3 ed è stato possibile individuarli grazie a SOStariffe.it.

Infatti questo tool digitale e gratuito permette di disegnare una mappa dettagliata di quali siano i conti correnti più vantaggiosi, aiutando i risparmiatori nell’obiettivo di riuscire ad azzerare il più possibile le spese offrendo in cambio il maggior numero di servizi bancari possibili.

Conto BBVA

Il canone gratuito per sempre. Così come una serie di rimborsi e omaggi ai nuovi clienti. Ecco quali sono le due principali caratteristiche del conto corrente online che BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), il gruppo bancario multinazionale spagnolo, offre ai risparmiatori.

Si tratta di un conto 100% online che si apre in pochi minuti tramite Internet, con una procedura facile e veloce.

Il conto BBVA si contraddistingue per le seguenti funzionalità:

codice IBAN italiano;

accredito dello stipendio;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo;

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; servizio “ Pay&Plan ”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse;

”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse; possibilità di ottenere un anticipo dello stipendio con accredito immediato sul conto.

In questa estate 2022, la banca multinazionale spagnale riserva ai nuovi clienti un pacchetto di promozioni che fanno “guadagnare” complessivamente 230 euro. Ecco come:

Gran Cashback 20% BBVA per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a 100 euro direttamente sul conto);

per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a direttamente sul conto); Cashback 1% BBVA , per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese;

, per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese; promozione Passaparola: un regalo di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un guadagno fino a un massimo di 100 euro.

Per maggiori dettagli dell’offerta di BBVA collegati al link qui di seguito:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Annunci Google

Per il conto corrente online Widiba Start, il canone gratuito è soltanto per i primi 12 mesi. Poi dal secondo anno si paga un canone di 3 euro al mese. Ma Banca Widiba, che proposte questo conto in offerta fino al 31 Agosto 2022, ha messo a punto un piano di promozioni per azzerrare e abbattere i costi di gestione. Ecco quali sono le opportunità offerte:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Banca Widiba, l’istituto di credito 100% digitale del Gruppo Montepaschi, propone questo conto corrente online che si apre nell’arco di pochi minuti con SPID o webcam e che offre ai nuovi clienti PEC e firma digitale gratuite finché si è clienti della banca. Altre caratteristiche del conto Widiba Start sono:

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci;

senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci; carta prepagata facoltativa a 10 euro;

possibilità di richiedere la carta di credito Classic con fido di 1.500 euro mensile (canone annuo di 20 euro), oppure carta di credito Gold , con limite massimo di spesa mensile di 3.000 euro (canone annuo di 50 euro);

con fido di 1.500 euro mensile (canone annuo di 20 euro), oppure carta di credito , con limite massimo di spesa mensile di 3.000 euro (canone annuo di 50 euro); servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio o pensione, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio o pensione, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni.

Per maggiori dettagli dell’offerta di Banca Widiba collegati al link qui di seguito:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green di UniCredit

Con un canone gratuito a tempo inderterminato, il conto My Genius Green del gruppo bancario UniCredit è di sicuro una delle offerte più economiche di questa estate 2022.

Questo conto corrente online è infatti a zero spese per sempre sia per quanto riguarda l’apertura sia per quanto concerne i costi di tenuta del conto.

La gestione del conto avviene tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Occorre ricordare che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Le caratteristiche principali di My Genius Green sono:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online; bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratis;

accredito di stipendio o pensione.

Per maggiori dettagli dell’offerta di UniCredit collegati al link qui di seguito:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »