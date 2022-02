Come riconoscere il miglior conto corrente di Febbraio 2022?

La prima domanda che devi porti è: Cosa vuoi che ti offra il conto corrente che stai cercando? Non esiste una risposta univoca su quale sia il miglior conto corrente, ma ci sono alcuni fattori che ti aiutano a riconoscere un conto conveniente in base al tuo profilo come utente. Ecco una guida per scoprire come trovare i migliori conti di Febbraio

Innanzitutto devi avere le idee chiare su quali sono i servizi che stai cercando. Vuoi un conto all digital? O vuoi prelevare senza spese? Quante operazioni fai in media in un anno? Sono tutte domande che ti aiuteranno a trovare un prodotto che sia tagliato su misura per te e che allo stesso tempo non ti riservi brutte sorprese a fine anno.

Per individuare il conto corrente che si adatti meglio a te dovrai quindi valutare con attenzione alcune spese fisse e variabili che ti troverai a sostenere. Se non lo sai, in Italia i possessori di un conto corrente pagano un’imposta di bollo sul proprio conto (la cifra per le persone fisiche è di 34,20 euro l’anno, per le aziende 100 euro), se però mantieni una giacenza media inferiore ai 5.000 euro sarai esentato dal pagare questa tassa.

Un altro costo di cui non puoi dimenticarti è il canone, per ogni prodotto bancario o postale pagherai un tot l’anno a meno che tu non punti un conto a zero spese. Questi sono prodotti che ti permettono di azzerare il costo mensile, trimestrale o annuale del canone, ma che limitano le tue operazioni gratuite, non includono l’emissione delle carte e limitano anche i servizi attivabili (accredito stipendio, domiciliazioni o applicazioni di risparmio o gestione denaro).

Come trovare il miglior conto corrente di Febbraio

Individuare il miglior conto corrente tra le offerte di Febbraio può quindi portare a risultati diversi in base a chi effettua la ricerca. Per stabilire quale sia il prodotto più conveniente inoltre è importante confrontare molte promozioni, fare un raffronto delle condizioni e valutare quali saranno le spese da sostenere grazie all’indicatore dei costi complessivi (ICC). Questo valore lo trovi all’interno del Foglio informativo che illustra le caratteristiche del conto e ti fornirà una stima sia dei costi fissi che di quelli variabili che sosterrai per la tenuta del tuo conto con operatività bassa, media, elevata o con conti giovani.

Il calcolo si basa su profili standard creati per garantire maggiore trasparenza per i consumatori. Ad esempio un ICC di un conto giovani considera i costi per un account che opera 164 transazioni l’anno e che ha una carta di debito e una prepagata. Non sono invece considerati carte di credito, mutui o finanziamenti. Il profilo Famiglie con operatività elevata invece prevede che il conto sia collegato ad una carta di debito e ad una carta di credito, include la possibilità di attivare un mutuo e le transazioni annue considerate sono 253.

Per rendere più veloce e semplice la tua ricerca puoi anche utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e che non ti impegna all’attivazione dei prodotti ma che confronta per te decine e decine di proposte dei principali istituti di credito presenti in Italia. I filtri del sistema ti consentono di indicare le caratteristiche fondamentali del conto che vuoi trovare e i risultati rendono più immediato il paragone tra le condizioni offerte.

Il miglior conto corrente di Febbraio

Una volta che sai cosa stai cercando, ecco quali sono 6 dei migliori conto corrente che puoi aprire a Febbraio.

1. BBVA conto

Un conto a zero spese e che ti offre anche la carta di debito senza costi, il conto BBVA propone come welcome bonus ai nuovi clienti un rimborso sugli acquisti per tutto il primo anno. Il Gran Cashback vale solo per il primo mese di contratto e ti consentirà di recuperare il 10% di questo speso entro una soglia massima di 500 euro (il tuo rimborso quindi potrà essere di 50 euro). Al termine dei 30 giorni il cashback sugli acquisti scenderà all’1% e potrai usufruirne solo se ogni mese spendi almeno 250 euro.

Con l’apertura del conto proposto dall’istituto spagnolo potrai prelevare ed effettuare bonifici online senza pagare commissioni. Non avrai a disposizione degli sportelli e delle filiali sul territorio, quindi ogni operazione e richiesta di assistenza dovrà passare attraverso la piattaforma digitale e l’app di BBVA.

La banca ti offre anche l’opportunità di rateizzare fino a 5 spese ogni 90 giorni e di richiedere un Anticipo sullo stipendio (fino a 1.500 euro) in caso di necessità.

Scopri maggiori dettagli sul conto corrente BBVA e sui servizi digitali a cui avrai accesso con questo prodotto cliccando qui sotto.

2. My Genius

Se hai necessità di un conto che ti consenta di modificare la tua offerta in base alle tue esigenze puoi provare la soluzione proposta da UniCredit con My Genius. Questo prodotto può essere aperto nella sua versione gratuita e si può poi decidere di attivare o disattivare uno dei moduli compatibili:

Silver – 11 euro al mese – include carta prepagata UniCreditCard Click, bonifici online a costo zero, 1 carnet da 10 assegni

Gold – 16 euro al mese – comprende le condizioni di Silver e una carta di credito gratuita per 1 anno (resterà gratis se spenderai almeno 2.000 euro l’anno)

Platinum – 26 euro al mese – unisce le offerte Silver e Gold e aggiunge 2 carte di debito, una seconda carta di credito, prelievi gratuiti anche da altri ATM, bonifici gratuiti anche in filiale, carnet di assegni illimitato, commissione fattura Telepass senza costi

Il conto base My Genius è in promozione con il servizio Banca Multicanale a costo zero, anziché 4 euro al mese, fino al 30 Aprile. L’offerta comprende la possibilità di utilizzare le diverse piattaforme home e mobile banking, di avere la carta di debito My One senza spese di emissione e di effettuare bonifici online gratis.

I clienti My Genius potranno effettuare le transazioni alle seguenti condizioni:

prelievi senza commissioni in Italia solo dagli ATM di UniCredit

2 euro prelievi da sportelli di altre banche

3,50 euro bonifici presso sportelli bancari

bonifici online gratuiti in area SEPA

giroconti gratis

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius cliccando sul link che segue.

3. Widiba

Agli under 30 Banca Widiba offre il suo conto Start a canone zero, per gli altri utenti invece questo prodotto e i suoi servizi sono in promozione a zero spese per il primo anno se il conto viene aperto entro il 9 Febbraio 2022. I clienti che abbiano superato i 30 anni al termine dell’offerta pagheranno un canone di 12 euro l’anno (suddivisi in 3 euro a trimestre), ma potranno ridurre il costo attivando alcuni servizi o prodotti (accredito stipendio/pensione, investimenti in obbligazioni e fondi e giacenza).

Per quanto riguarda le transazioni invece le commissioni applicate saranno

prelievi gratuiti (solo se superiori a 100 euro)

prelievi da sportelli altre banche 1 euro

bonifici online gratuiti

attivazione gratuita di conti deposito libere o vincolate

Chiedi maggiori informazioni sul conto Widiba Start cliccando sul pulsante che segue.

4. Conto Corrente Arancio di ING

Se sei in cerca di un conto che ti garantisca anche l’emissione di una carta di credito gratuita potrai approfittare della promozione proposta da ING, l’offerta riguarda il Conto corrente Arancio. Chi attiva questa soluzione potrà avere un zero spese e con l’emissione gratuita di una Mastercard Gold (plafond da 1.500 euro al mese), sia il conto con Modulo zero vincoli che la carta saranno a canone gratuito.

Con il pacchetto Modulo zero vincoli la banca ti offrirà di non pagare commissioni sui bonifici online e sui prelievi e potrai anche richiedere un blocchetto di assegni. La promozione dura fino al 31 Marzo e garantisce di poter mantenere i canoni di carta e conto azzerati se si attiva l’accredito di stipendio/pensione (o se versi almeno 1.000 euro al mese) e se spendi più di 500 euro al mese.

Puoi conoscere meglio l’offerte del Conto Arancio di ING e dei servizi offerti dalla banca se clicchi qui in basso.

5. Conto Fineco

Un prodotto all digital a canone zero per gli under 30, gli altri utenti invece potranno attivarlo pagando 6,95 euro al mese. Questo conto Fineco ti offre una carta di debito e potrai operare prelievi gratuiti (anche dagli sportelli di altre banche) in Italia e in UE se superano i 99 euro. Il limite massimo che si potrà prelevare gratuitamente dagli ATM UniCredit è di 3.000 euro. Anche i bonifici saranno gratuiti verso conti italiani e di altri 250 Paesi.

Con questo conto è possibile, se si possiedono i giusti requisiti, avere un fido dai 3 mila euro in su.

Puoi conoscere maggiori dettagli sull’offerta Fineco cliccando qui di seguito.

6. Crédit Agricole online

L’ultima soluzione che analizziamo in questa guida è il conto online di Crédit Agricole. I nuovi clienti potranno attivare Smart a canone zero e con cui potrai operare alle seguenti condizioni:

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

domiciliazioni bancarie a zero spese

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

Scopri di più su questa offerta e sui servizi dell’istituto francese cliccando qui in basso.

