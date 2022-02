Tutte le offerte per avere una eSIM a Febbraio 2022

Le eSIM sono una tecnologia considerata ancora acerba in Italia ma già molto diffusa nel campo della telefonia mobile a livello globale. Già oggi sul mercato sono infatti disponibili decine di modelli di smartphone con supporto Dual SIM per una scheda digitale. In futuro è molto probabile che questa tecnologia diventerà la norma. Per i produttori poter eliminare il vano per la SIM fisica permette infatti di studiare nuovi design e funzioni. Ad esempio, si potrà ampliare la capacità della batteria o inserire moduli più avanzati per la fotografia. Nonostante siano pochi gli utenti italiani che oggi considerano l’idea di passare a una scheda digitale non è difficile trovare offerte eSIM per tutti i gusti.

Offerte eSIM: come funzionano

Le offerte eSIM includono una scheda digitale superiore sotto molti aspetti rispetto a quella tradizionale. Una eSIM comunque condivide le stesse caratteristiche di una SIM fisica in termini di funzioni. Abbiamo quindi un codice ICCID che la identifica in modo univoco e sistemi di protezione per l’autenticazione in sicurezza tramite PIN e PUK.

Il primo vantaggio delle offerte eSIM è quello di poter avere due numeri di telefono sullo stesso dispositivo, anche di operatori differenti. Le eSIM inoltre non possono deteriorarsi, danneggiarsi o smagnetizzarsi in quanto sono direttamente salvate sul telefono come un qualsiasi altro file. Le eSIM non prevedono consegna e si possono scaricare facilmente. Basta infatti inquadrare con la fotocamera dello smartphone un apposito QR Code fornito dall’operatore via email o su cartoncino se l’acquisto avviene in negozio.

Le eSIM sono anche ecologiche in quanto essendo digitali permettono di ridurre l’utilizzo di plastica per l’imballaggio e le emissioni di CO2 dovute alla spedizione.

Offerte eSIM con Vodafone, TIM e WindTre

I primi a prevede le offerte eSIM sono stati gli operatori di telefonia mobile storici del mercato italiano. Vodafone consente permette di utilizzare una scheda digitale con una qualsiasi delle sue tariffe e di richiedere la sostituzione della SIM fisica in negozio. Tra le offerte eSIM c’è da segnalare OneNumber, un piano pensato per chi dispone di uno smartwatch nella variante Cellular come gli ultimi modelli di Apple Watch. Questi particolari orologi smart possono collegarsi a Internet senza avere uno smartphone associato con sé. Le cosiddette Smart SIM hanno un costo di 10 euro mentre il prezzo di OneNumber varia da 3 a 5 euro al mese.

Confronta le offerte di Vodafone »

Anche TIM prevede diverse offerte eSIM ma in questo caso è possibile acquistare la scheda virtuale solo in negozio al prezzo di 10 euro. Per chi vuole sostituire la propria SIM fisica invece la spesa è di 15 euro. Recentemente è stata lanciata un nuovo piano chiamato One Number, che permette di utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch. La tariffa da sola viene proposta con i primi 3 mesi gratuiti con attivazione entro il 31/5/22, poi 4,99 euro al mese, o in alternativa è inclusa in Magnifica Mobile, un’offerta 5G con minuti e SMS illimitati più 100 GB per navigare fino a 2 Gbps oltre a TIM Safe Web Plus, 100 GB di Google One e assistenza dedicata al prezzo di 19,99 euro al mese ma con primo mese gratuito per i nuovi clienti che l’attivano online.

Confronta le offerte di TIM »

WindTre come i suoi diretti concorrenti permette di scegliere tra diverse offerte eSIM e prevede gli stessi costi di TIM con la differenza che la scheda digitale si può acquistare anche online. Per l’eSIM servono quindi 10 euro mentre per sostituire quella fisica si devono spendere 15 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Offerte eSIM con gli operatori virtuali

Non solo i grandi operatori ma anche quelli low cost prevedono offerte eSIM. Per la maggior parte hanno scelto di non imporre costi aggiuntivi per chi scegliere questa tecnologia. Very Mobile, ad esempio, permette di acquistarle comodamente online. Il QR Code necessario al download e attivazione della SIM viene inviato nell’email di riepilogo dell’ordine. Chi è già cliente di Very e vuole cambiare la scheda fisica con una digitale può farlo gratuitamente facendone richiesta dall’app Very cliccando su Offerta > Info SIM e PUK > Scrivici. Per l’attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione.

Le offerte Very Mobile sono senza vincoli di durata e costi nascosti. Per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali sono disponibili:

minuti e SMS illimitati + 50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,3 GB in Europa) a 5,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati + 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,9 GB in Europa) a 6,99 euro al mese

(Very Imperdibile) minuti e SMS illimitati + 220 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 6,6 GB in Europa) a 9,99 euro al mese fino all’7/2/22

Per chi arriva da Vodafone, TIM, WindTre, Spusu, ho. Mobile e Kena Mobile sono disponibili:

minuti e SMS illimitati + 50 GB (100 GB per i primi 2 mesi) per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,3 GB in Europa) a 11,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati + 100 GB (200 GB per i primi 2 mesi) per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,9 GB in Europa) a 13,99 euro al mese

Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite (se acquistate online).

Annunci Google

Per chi acquista una SIM con un nuovo numero è disponibile:

minuti e SMS illimitati + 50 GB (100 GB per i primi 2 mesi) per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,3 GB in Europa) a 5,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati + 100 GB (200 GB per i primi 2 mesi) per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,9 GB in Europa) a 7,99 euro al mese

Per entrambe le offerte l’attivazione è di 1,99 euro.

Attiva Very 5,99 per nuovi numeri »

Tutte le offerte Very mobile inoltre includono i servizi Ti ho cercato, Ringme e modalità Hotspot.

Spusu ha incluso nel suo listino diverse offerte eSIM con pagamento tramite carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o con PayPal. Il QR code per scaricare la scheda digitale sul telefono si riceve sull’email registrata al momento dell’acquisto. L’attivazione avviene a seguito di videoidentificazione. I già clienti di Spusu che vogliono passare all’eSIM possono richiederla all’assistenza clienti via email scrivendo a ciao@spusu.it, chiamando il 378 010 1000 o chattando su WhatsApp al 378 010 2000.

Le offerte Spusu non prevedono costi nascosti né vincoli di durata e hanno il prezzo fisso per sempre. Riserva dati è il servizio che permette di ottenere un bonus sotto forma di traffico dati aggiuntivo. Ogni minuto, SMS o dato non utilizzato nell’arco del mese diventa un Megabyte da spendere in quello successivo. Il traffico aggiuntivo non ha scadenza e potrà essere utilizzato sempre e quando se ne ha bisogno.

1. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SM

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 5,98 euro al mese fino al 31/1/22. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

Attiva Spusu 50 »

2. Spusu 100

2.000 minuti per chiamare

500 SM

100 GB (di cui 5,5 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

200 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

Attiva Spusu 100 »

3. Spusu 10

1.000 minuti per chiamare

200 SM

10 GB (di cui 2,75 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

20 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 4,98 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

Attiva Spusu 10 »

4. Spusu 1

100 minuti per chiamare

100 SM

1 GB utilizzabili anche in roaming in Ue per navigare in Internet in 4G+

2 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 3,99 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

Attiva Spusu 1 »

Altri operatori come ho. Mobile, Kena Mobile e Iliad invece non prevedono offerte eSIM. L’operatore low cost francese però sembra intenzionato a introdurle nei prossimi mesi ma non ha indicato una scadenza francese. Il CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha ammesso che le richieste per le eSIM sono ancora piuttosto basse e si è quindi preferito concentrarsi su altri settori come la linea fissa.