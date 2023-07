Durante il Prime Day di Amazon dell’11 e 12 luglio 2023 non solo sarà possibile comprare migliaia di prodotti a prezzi scontati, ma si potrà anche pagare i propri acquisti a rate . Come? Due sono le modalità: uno interno e l’altra esterno alla grande piattaforma di e-commerce. Ma con SOStariffe.it si possono trovare anche altre soluzioni di pagamento a rate alternative.

Come pagare a rate su Amazon per il Prime Day di Luglio 2023

Dall’elettronica ai capi di abbigliamento, dai prodotti per la casa ai giocattoli: saranno migliaia i prodotti in vendita a prezzi scontati nei due giorni dell’Amazon Prime Day di martedì 11 luglio 2023 e di mercoledì 12 luglio 2023. Ma nell’usufruire di queste offerte a prezzi bassi, Amazon, da due anni, permette ai suoi clienti di rateizzare il pagamento degli acquisti.

Tutti gli articoli presenti sulla piattaforma di e-commerce sono pagabili a rate. Sono esclusi, invece, i prodotti usati di Amazon Warehouse e gli articoli venduti da terzi su Amazon Marketplace.

Due sono le modalità. La prima, è gestita e controllata da Amazon stesso; la seconda, tramite la società di finanziamenti Cofidis.

Va poi osservato che sono comunque numerose le banche che mettono a disposizione carte di debito e di credito con le quali è possibile dilazionare nel tempo il pagamento dei propri acquisti. Con il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare le offerte per carte di credito più convenienti di luglio 2023. Per una fotografia degli strumenti di pagamento più vantaggiosi, clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Pagamenti a rate su Amazon: come funziona a Luglio 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE È possibile pagare i propri acquisti a rate direttamente su Amazon.it? Sì, è possibile, soddisfacendo i seguenti requisiti: avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e la residenza in Italia;

attivo da almeno 12 mesi e la residenza in Italia; aver registrato su Amazon.it una carta di debito o di credito come forma di pagamento

come forma di pagamento essere un cliente Amazon cosiddetto “attivo”, cioè che esegue acquisti con regolarità In quante rate si può suddividere il pagamento? Si può scegliere fra 5 rate mensili o 12 rate mensili di pari importo

È possibile suddividere la propria spesa dei prodotti comprati su Amazon in un minimo di 5 rate (tutte di pari importo) o in un massimo di 12. Ma per pagare a rate i propri acquisti direttamente sulla piattaforma di Amazon occorre soddisfare alcuni requisiti:

avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi;

attivo da almeno 12 mesi; essere residenti in Italia;

essere un cliente Amazon “attivo” , cioè che esegue acquisti con regolarità;

, cioè che esegue acquisti con regolarità; aver registrato sulla piattaforma di e-commerce una carta di debito o di credito come forma di pagamento.

Non va dimenticato che, nel caso in cui si scelga come modalità di pagamento una carta prepagata, è importante che la carta non abbia una data di scadenza prima di 20 giorni dal pagamento dell’ultima rata.

Amazon osserva che il metodo di pagamento a rate “non è disponibile laddove non visualizzato nella pagina di dettaglio dell’articolo e non è, inoltre, disponibile per gli account con partita IVA registrata e Amazon Business”.

Laddove è disponibile, è sufficiente cliccare su Amazon.it la “voce” pagamento a rate e scegliere l’opzione “5 rate” o “12 rate”. La piattaforma di e-commerce, però, specifica che “potrebbero essere applicati eventuali interessi, oneri finanziari o commissioni se previsti dal tuo istituto di credito emittente il metodo di pagamento su cui sono addebitate le rate mensili”. Puntualizza, inoltre, che “in qualsiasi momento puoi saldare in anticipo l’importo della rata successiva o l’intero saldo residuo”.

Pagare a rate su Amazon con Cofidis: come funziona a Luglio 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è il servizio CreditLine? È un servizio offerto dalla società finanziaria Cofidis che, grazie a un accordo con Amazon.it, permette di rateizzare gli importi dei pagamenti per gli acquisti sulla piattaforma di e-commerce In quante rate mensili posso suddividere i pagamenti con il servizio CreditLine? In 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 rate mensili

La seconda modalità di pagamento a rate attiva dal Prime Day del luglio 2022 e che si ripeterà anche l’11 e 12 luglio 2023 è gestita e controllata dalla società finanziaria Cofidis, con il servizio CreditLine. Si tratta di un linea di credito per comprare articoli su Amazon.it concessa da Cofidis che permette di fare acquisti per un importo totale da 100 euro a 3.000 euro, e di pagarlo in comode rate da 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 mesi. Rate addebitate direttamente sul proprio conto corrente.

Su Amazon, laddove presente, è possibile scegliere l’opzione di pagare tramite Cofidis, una soluzione che compare quando occorre selezionare il metodo di pagamento. Venendo reindirizzati alla pagina online di Cofidis, è poi necessario inserire:

nome, cognome, indirizzo di residenza;

indirizzo email;

codice IBAN;

documento di identità e tessera sanitaria.

Dopo questo passaggio, da Cofidis saranno spedite due email:

la conferma dell’ esito positivo della richiesta;

della richiesta; la copia del contratto di finanziamento stipulato.

Dopodiché l’operazione è conclusa e l’acquisto su Amazon.it è terminato.

Carte di credito e pagamenti a rate: soluzioni alternative a Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta di debito di BBVA canone annuo gratuito

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12 €

fido a partire da 1.500 €/mese

possibilità di rateizzazione dei propri acquisti fino a 2.400€ 3 Carta di Credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING canone di 24€ l’anno con possibilità di sconti per azzerare il costo

fido di 1.500 €e/mese

servizio di pagamento a rate con Pagoflex per un importo massimo di 3.000€

Oltre che con i due metodi sopra illustrati, è comunque possibile pagare i propri acquisti a rate con metodi alternativi, con carte di debito o carte di credito che lo permettano. Ecco una panoramica delle migliori offerte proposte dalla banche e selezionate a luglio 2023 dal comparatore di SOStariffe.it per le offerte di carte di credito

Carta di debito BBVA

Con il conto corrente online di BBVA a zero spese per sempre, è possibile avere una carta di debito a canone annuo gratuito che permette di pagare a rate le spese per i propri acquisti con il servizio Pay&Plan. Ecco come:

possibilità di dividere l’importo in 3, 5 o 10 rate mensili , con commissioni a partire da 0,50 euro;

, con commissioni a partire da 0,50 euro; possibilità di rateizzare fino a 5 acquisti realizzati durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget da un importo minimo di 50 euro;

realizzati durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget da un importo minimo di 50 euro; possibilità di cancellare la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni.

Con l’arrivo dell’estate BBVA mette a disposizione anche la soluzione My Trips, abbinata alla carta di debito BBVA, per organizzare le spese delle proprie vacanze e viaggi. Infatti è possibile:

stabilire un budget per il proprio viaggio e tenere sott’occhio le proprie spese comodamente dall’app;

controllare l’uso della carta e definire i limiti di funzionamento per viaggiare in sicurezza.

È possibile assicurare inoltre il proprio viaggio con BBVA e Allianz Assistance e ottenere il 5% di cashback sui propri acquisti, oltre che prelevare gratis in tutti gli sportelli ATM nell’area Euro a partire da 100 euro e acquistare in valuta estera senza pagare commissioni. Questa carta di debito (fisica e virtuale) ha anche collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online.

Come detto, questa carta di debito è abbinata al conto corrente BBVA che si caratterizza per:

ricarica del conto corrente senza commissioni;

senza commissioni; trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA gratuito;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA; bonifico istantaneo senza costi aggiuntivi fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA.

Inoltre, dal 1° giugno 2023 e fino al 31 gennaio 2025, la banca multinazionale spagnola offre:

un rendimento dell’ 1% lordo effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

effettuando un acquisto con la ; un rendimento del 2% lordo accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

Aprendo il conto corrente di BBVA, i nuovi clienti possono beneficiare anche delle seguenti promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BBVA, vai sul link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con un canone di 12 euro all’anno e un fido mensile a partire da 1.500 euro, Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum permette la rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro. Questa carta di credito inoltre si caratterizza per:

disponibilità in versione fisica e digitale;

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard ;

o ; possibilità di essere personalizzata (scegliendo colore preferito e inserendo una propria fotografia);

possibilità di impostare un limite di acquisto;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Mediolanum Credit Card ha come conto d’appoggio SelfyConto, che è sempre a canone gratuito per gli under 30, mentre per chi ha più di 30 anni il canone è gratuito solo per il primo anno, poi scatta un costo di 3,75 euro al mese. Tuttavia, questo canone è azzerabile successivamente in via promozionale. SelfyConto offre:

carta di debito a canone gratuito;

prelievi di contanti da altra banca gratuiti in area Euro;

bonifici online gratis;

domiciliazione delle bollette senza commissioni;

pagamento di F23, F24, MAV, RAV gratuiti;

ricariche telefoniche a zero commissioni;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Per avere più informazioni sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca al link:

SCOPRI SELFYCONTO DI BANCA MEDIOLANUM »

Carta di credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING

Con un fido di 1.500 euro mensili, la carta di credito Mastercard Gold abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING ha un canone mensile di 2 euro (24 euro l’anno), ma questo canone è a zero in tutti i mesi in cui si spendono almeno 500 euro oppure avendo attivo un piano Pagoflex che consente di rateizzare in 3, 6, 9 o 12 rate mensili il rimborso di ogni singola transazione effettuata con la carta di credito, purché di importo compreso tra 200 euro e 3.000 euro .

Per avere questa carta è necessario essere titolari di Conto Corrente Arancio, che è a zero spese per sempre ed offre anche la più vantaggiosa formula “Modulo Zero Vincoli”, con canone gratis per 12 mesi. Ma anche dopo il primo anno rimane a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. Ma senza una di queste condizioni, il canone sarà di 2 euro al mese. La formula “Modulo Zero Vincoli” si caratterizza per:

carta di debito circuito Mastercard inclusa e con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

circuito Mastercard inclusa e con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa gratuito;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA senza commissioni.

Per i titolari di Conto Corrente Arancio, c’è infine la possibilità di attivare entro il 5 agosto il conto deposito Conto Arancio e avere un rendimento del 3% lordo per i primi 3 mesi, poi il tasso di interesse è dello 0,5% annuo.

Per conoscere in modo più dettagliato l’offerta di Conto Corrente Arancio, vedi il link:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »