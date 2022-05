Come attivare Vodafone TV con sport a maggio 2022?

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone è uno degli operatori di telefonia fissa tra i più diffusi nel nostro Paese: alle tradizionali offerte Internet casa, ha affiancato nel tempo diverse offerte combinate, con le quali si possono aggiungere altri servizi.

Ne è un esempio la Vodafone TV, che permette di vedere i migliori contenuti e di vivere un’esperienza di visione unica grazie alla qualità della rete Internet casa di Vodafone. Tra le proposte disponibili, troviamo Vodafone TV con sport, la quale avrà un costo differente a seconda che venga attivata con o senza fibra.

Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport senza Fibra Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport con Fibra 15 euro al mese per i già clienti 39,90 euro al mese 3 euro di sconto sulla rete fissa 3 euro di sconto sulla rete fissa già inclusa

Vodafone TV per chi ama il calcio e lo sport

Chi non è ancora cliente Vodafone, potrà sottoscrivere la promozione Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport attivando anche la connessione Internet casa in fibra ottica. In questo caso, sarà previsto un costo di 39,90 euro al mese con 3 euro di sconto sulla rete fissa già inclusa.

Si avranno dunque a propria disposizione:

il TV Box 4K compatibile con lo standard DVB T2;

NOW Sport, che comprende il calcio e lo sport di Sky;

il catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download, con la tecnologia FTTH;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Si dovrà pagare un contributo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro: la spedizione del modem sarà gratuita e non saranno previsti vincoli di durata.

Nel caso in cui, invece, si avesse la fibra Vodafone già attiva, lo stesso pacchetto avrebbe un costo di 15 euro al mese, con contributo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro, spedizione gratuita e assenza di vincoli.

Saranno compresi:

il TV Box 4K compatibile con lo standard DVB T2;

NOW Sport, che comprende il calcio e lo sport di Sky;

il catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

NOW Sport include:

la serie A TIM 2021/2024 con 3 partita su 10 a turno;

la serie BKT 2021/24 con tutte le 380 partite stagionali;

la fase di eliminazione diretta della stagione 2020/2021 della UEFA Champions League e della UEFA Europa League;

NBA, MotoGP, Formula 1, tennis e molto altro ancora, in Super HD.

Vodafone TV per chi ama le serie TV e gli show

Oltre ad attivare Vodafone TV con sport, ci sono altre possibilità delle quali si potrà usufruire: per esempio, si potrà attivare Vodafone TV intrattenimento e NOW Entertainment, disponibile al costo di 5 euro per il primo mese e a 12 euro al mese per i già clienti Vodafone.

Questa offerta fibra + TV comprende:

il TV Box 4K compatibile con lo standard DVB T2;

NOW Entertainment, con le serie TV e gli show di Sky, e numerosi documentari che trattano di natura, storia, arte;

il catalogo di film e programmi per tutta la famiglia.

Qualora non si avesse ancora la fibra, questa promozione avrebbe un costo pari a 32,90 euro al mese per il primo mese, che poi diventeranno 39,90 euro al mese (con contributo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro).

La promozione comprenderebbe:

il TV Box 4K compatibile con lo standard DVB T2;

NOW Entertainment, con le serie TV e gli show di Sky, e numerosi documentari che trattano di natura, storia, arte;

il catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download, con la tecnologia FTTH;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Tuttavia, la promozione più completa tra quelle Vodafone TV + fibra, che permette di soddisfare le passioni di tutta la famiglia, è Vodafone TV Sport Plus Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment.

Ha un costo di 47,90 euro al mese per i nuovi clienti, con 5 euro di sconto sulla rete fissa già incluso, e comprende:

il TV Box 4K compatibile con lo standard DVB T2;

NOW Sport e Entertainment, che comprende il calcio e lo sport di Sky, ma anche le serie TV e gli show;

il catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download, con la tecnologia FTTH;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Nel caso in cui si avesse già la fibra Vodafone a casa, si potrebbe attivare questa offerta pagando un costo di 25 euro al mese, con 5 euro al mese di sconto sulla rete fissa. Ci sarebbe un contributo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro.

Queste promozioni potranno essere sottoscritte:

con la rete di tipo FTTH, con la quale navigazione fino a 2,5 Giga in download e 200 Mega in upload;

con la fibra FTTC, che permette di raggiungere 100/200 Mega in download e 20 Mega in upload;

con la rete di tipo FWA, che collega la fibra alle case tramite un antenna che trasmette le onde radio: in questo modo si potrà navigare fino a 20 Mega in download, con con banda larga, e tra 30 e 300 Mega, con la banda ultra-larga.

In particolare, la connessione di tipo FWA è consigliata nelle zone che non sono (e probabilmente non saranno mai) ancora raggiunte dalla fibra ottica per motivazioni di vario tipo.

Come funziona Internet Unlimited

Internet Unlimited è la promozione Internet casa base di Vodafone, la quale ha:

un costo di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile;

27,90 euro al mese (invece di 29,90) per tutti gli altri clienti);

spedizione e costo di attivazione gratuiti.

La promozione comprende:

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download, con la tecnologia FTTH;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Al costo di 32,90 euro al mese, si potrà invece attivare Internet Unlimited V-MAX, che comprende:

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download, con la tecnologia FTTH;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

Vodafone Sempre Connessi Back up 4G per navigare senza interruzioni;

il Wi-Fi Garantito in tutta la casa con chiamata di collaudo da parte di esperti Vodafone;

Digital Privacy&Security Family, che offre la Protezione da virus e siti dannosi con Parental Control per una navigazione sicura anche per i più piccoli.

