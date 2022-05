Cambiano i tempi per lo switch off del 3G di TIM che prenderà il via nel corso del prossimo mese di luglio, seguendo le disposizioni AGCOM. L'operatore ha comunicato le nuove tempistiche relative allo spegnimento del 3G andando anche a confermare la possibilità, per gli utenti, di esercitare il diritto di recesso senza costi a causa della modifica alle condizioni di fruizione dei servizi. Vediamo i dettagli completi:

Switch Off del 3G di TIM: nuova data e diritto di recesso per i clienti

TIM ha annunciato un cambio di programma per quanto riguarda lo switch off del 3G. La procedura che porterà allo spegnimento del segnale 3G della rete TIM (con un conseguente potenziamento del 4G) prenderà il via “entro il mese di luglio 2022” come riportato da una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito dell’operatore in queste ore.

Il cambio di programma rispetto ai piani precedenti è legato anche a disposizioni AGCOM che ha recentemente pubblicato la delibera “Approvazione del piano di spegnimento della rete 3G di TIM e azioni a tutela dell’utenza” che conferma la partenza dello switch off per il mese di luglio.

Da notare che, come previsto da AGCOM, TIM e tutti i clienti virtuali che sfruttano la rete dell’operatore sono ora tenuti ad informare i propri clienti in merito allo switch off del 3G. La comunicazione ufficiale potrà avvenire tramite una campagna SMS in cui sarà necessario illustrare tutti i dettagli relativi alla procedura.

Come confermato da AGCOM, inoltre, i clienti TIM, così come i clienti dei provider virtuali che sfruttano la rete TIM, potranno esercitare il diritto di recesso senza costi e penali. Tale diritto è concesso agli utenti in quanto, come evidenzia AGCOM, lo spegnimento del 3G è considerato come una modifica contrattuale per via del cambio di fruizione dei servizi.

Per quanto riguarda TIM, il diritto di recesso potrà essere esercitato:

direttamente online compilando il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

via PEC, inviando il modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it

in un negozio TIM

chiamando il 119

Chi ha un dispositivo a rate acquistato con TIM può contattare il Servizio Clienti 119 per chiedere di continuare il pagamento rateale oppure il saldo in un’unica soluzione (senza penali) delle rate residue. Ricordiamo, inoltre, che oltre al recesso con cessazione della linea è possibile anche cambiare operatore, anche in questo caso senza penali di alcun tipo.

Per verificare le offerte migliori del momento e scegliere la tariffa giusta per cambiare operatore è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Scopri qui le migliori tariffe per smartphone »

Cosa cambia con lo switch off del 3G TIM?

SWITCH OFF DEL 3G DI TIM TUTTE LE FAQ Quando parte? Dal mese di luglio 2022, in modo graduale, per tutto il territorio nazionale Chi coinvolge? Tutti i clienti TIM e tutti i clienti di operatori virtuali su rete TIM (Kena Mobile, Fastweb, Tiscali Mobile, CoopVoce etc.) Cosa comporta? Il 3G non sarà più utilizzabile

Il 4G sarà potenziato

Per chiamare e navigare su Internet in contemporanea è necessario utilizzare un dispositivo con supporto VoLTE

I dispositivi che non supportano il 4G potranno utilizzare solo il 2G

Lo spegnimento della rete 3G di TIM comporterà l’impossibilità per gli utenti di accedere a tale rate. Questa procedura non riguarderà solo i clienti TIM ma anche i clienti degli operatori virtuali MVNO che utilizzano la rete TIM. Tra questi provider troviamo Kena Mobile, Fastweb, Tiscali Mobile e CoopVoce. Una volta disattivato il 3G, i clienti TIM e i clienti degli operatori virtuali su rete TIM non potranno più accedere alla rete.

Di conseguenza, chi ha un dispositivo che non supporta il 4G ma solo il 3G non potrà più sfruttare la connettività Internet in mobilità dovendo accontentarsi del 2G. Da notare, inoltre, che per poter utilizzare il 4G per le chiamate telefoniche sarà necessario avere a disposizione un dispositivo che supporti la tecnologia VoLTE. Senza tale tecnologia, le chiamate saranno effettuate con la rete 2G e non sarà possibile chiamare e navigare in contemporanea.

Da notare, inoltre, che chi ha una SIM con capacità inferiore a 128K potrà utilizzare il 2G per chiamare e inviare SMS registrando un significativo calo della velocità di navigazione. In questi casi, sarà necessario richiedere il cambio SIM recandosi in un negozio dell’operatore.