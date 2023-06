Le carte di credito per minorenni sono sempre più richieste dagli under 18 e dai loro genitori. Sono uno strumento utile di pagamento, soprattutto per vacanze e acquisti online. Su SOStariffe.it , le migliori offerte di giugno 2023 .

Con l’estate e le vacanze dietro l’angolo, sempre più minorenni si dotano di una carta di credito. Le banche riferiscono infatti che sono in aumento da parte di mamme e papà le richieste di attivazione di questo strumento di pagamento per under 18.

Ma come trovare una carta di credito per minorenni a giugno 2023? Le migliori offerte con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it che ha selezionato le proposte più convenienti attualmente presenti sul mercato bancario.

Carte di credito per minorenni: le proposte più vantaggiose di Giugno 2023

Prima di analizzare le offerte più vantaggiose, è opportuno ricordare che l’età minima per avere una carta di credito è (di solito) 18 anni e che una banca, prima di emetterne una, valuta i requisiti reddituali e patrimoniali del richiedente.

Al di là delle valutazioni della banca, rimane però il fatto che le carte di credito per minori sono per lo più carte prepagate (cioè carte ricaricabili) collegate a un conto corrente. Questa tipologia di carte per minorenni sono utili per eseguire pagamenti online e nei negozi fisici e per prelievi di contante da ATM.

Conto Revolut per under 18

Revolut under 18 è il conto gratuito per minori dai 6 ai 17 anni dell’app finanziaria Revolut a cui è abbinata una carta prepagata virtuale e fisica che può essere usata da un minorenne. Un genitore (o un tutore) può attivare il conto Revolut under 18 in qualsiasi momento dall’app Revolut. È il genitore il responsabile del conto stesso. Genitore che, aprendo un conto Revolut, può beneficiare della promozione a giugno 2023 che consente l’accesso gratuito (per tre mesi) ai servizi del conto Revolut Premium.

Questa offerta include:

una carta prepagata sia fisica sia virtuale (collegata ad Apple Pay e Google Pay) da utilizzare per fare acquisti (in negozi fisici e online) e prelevare contanti. Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita;

(collegata ad Apple Pay e Google Pay) da utilizzare per (in negozi fisici e online) e . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita; la possibilità di prelevare contanti fino a 40 euro senza commissioni, oltre questo “tetto” si applica una commissione del 2% sull’importo prelevato;

fino a 40 euro senza commissioni, oltre questo “tetto” si applica una commissione del 2% sull’importo prelevato; la possibilità di effettuare pagamenti (l’età minima per questa opzione varia da Paese a Paese).

L’utilizzo del conto Revolut under 18 e della carta prepagata prevedono i seguenti limiti:

è possibile inviare solo 7.200 euro al conto Revolut under 18 all’anno e avere non più di 6.000 euro alla volta ;

è possibile spendere solo 1.200 euro con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto 15 transazioni al giorno;

con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto è possibile prelevare da bancomat solo 120 euro al giorno. Inoltre, si possono effettuare soltanto 3 prelievi da bancomat al giorno, per un totale massimo di 6 alla settimana.

Tramite l’app Revolut under 18 (che può essere scaricata gratuitamente), i minorenni tra i 6 e i 17 anni possono tenere traccia dei soldi presenti sul conto Revolut under 18. Mentre i genitori possono monitorare i movimenti sul conto Revolut under 18 per mezzo dell’app con cui accedono al loro conto personale.

Per saperne di più sul conto Revolut, clicca al bottone qui di seguito:

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

Tra le carte prepagate più vantaggiose, utilizzabile anche da un minore a partire dai 12 anni, c’è la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) proposta da Banca Profilo. Oltre a questa carta, con l’app Tinaba è possibile aprire un conto corrente a zero spese Tinaba Start, quindi senza canone mensile di gestione, né imposta di bollo.

Oltre al cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio e oltre al servizio di parental control, questa Carta prepagata Tinaba si caratterizza per:

zero costi di gestione e spedizione;

; ricarica senza commissioni;

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro; primi 12 prelievi gratuiti;

pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

codice PIN e servizio 3D Secure.

A proposito del conto corrente di Tinaba, esso prevede gratuitamente:

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

con possibilità di accredito dello stipendio o pensione; ricariche telefoniche;

pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

bonifici istantanei e ordinari gratuiti in area SEPA;

in area SEPA; pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA.

Per conoscere l’offerta di Tinaba, clicca sul link qui sotto:

Le due carte di Banca Mediolanum

Mediolanum CreditCard è la vantaggiosa carta di credito di Banca Mediolanum. Utilizzabile anche da un under 18, questa carta ha il canone annuo di 12 euro (cioè 1 euro al mese), appartiene ai circuiti Visa o MasterCard, ed è disponibile in versione virtuale e fisica. Con un fido mensile a partire da 1.500 euro, è una carta personalizzabile (scegliendo colore preferito e inserendo una propria foto) ed è richiedibile all’apertura del conto corrente SelfyConto, a cui è abbinata, oppure in un secondo momento.

Mediolanum CreditCard ha le seguenti caratteristiche:

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti da 250 a 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Altrettanto conveniente è la Mediolanum Prepaid Card, la carta prepagata di Banca Mediolanum, che è gratuita, ricaricabile senza commissioni, personalizzabile, dotata di tecnologia contactless e utilizzabile per pagamenti online o in negozi fisici. Questa carta è collegata ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay.

Banca Mediolanum offre queste carte in abbinamento a SelfyConto, conto corrente online sempre a canone zero per gli under 30. Per coloro che invece hanno più di 30 anni, è a zero spese solo per il primo anno, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese, con però la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerarlo tramite una serie di promozioni. Tra i servizi offerti da Selfyconto ci sono:

apertura tramite lo SPID;

carta di debito a canone gratuito;

prelievi bancomat da altra banca senza commissioni;

bonifici online gratuiti;

domiciliazione delle bollette senza costi;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

ricariche telefoniche a costo zero;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Inoltre, per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, con la promozione valida fino al 31 luglio 2023, c’è la possibilità di ricevere in regalo un prodotto Samsung Galaxy portando nuovi amici in Banca Mediolanum.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Mediolanum, vai al link:

