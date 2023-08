Carte prepagate con IBAN sono un’alternativa al conto corrente tradizionale. Permettono infatti di effettuare le stesse operazioni di un normale conto corrente. Per esempio: effettuare un bonifico bancario o pagare un’imposta, oppure ricevere l’accredito dello stipendio.

Le sole due differenze rispetto a un conto bancario sono il fatto che, anzitutto, si tratta di carte ricaricabili, quindi con un saldo limitato sulla base di quanto denaro il titolare decida di caricare. In secondo luogo, che consentono di ridurre le spese fisse di gestione di un normale conto corrente.

Per scoprire le migliori offerte di agosto 2023 disponibili sul mercato

Carte prepagate con IBAN: le migliori offerte di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo zero costi di gestione

circuito Mastercard

limite di spesa di 250 €/mese

prelievo giornaliero massimo di 250 €

collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica gratuita 2 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 €

ricarica della carta: 1 € di commissione 3 Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba canone annuo di 10 €

circuito internazionale VISA

massimale di spesa giornaliero 10.000 €

limite di prelievo giornaliero 1.000 €

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay

ricarica online gratuita

Analizziamo, qui di seguito, quali siano le caratteristiche delle carte di credito prepagate più convenienti di agosto 2023.

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

Tra le carte prepagate più vantaggiose sul mercato bancario c’è la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) proposta da Banca Profilo. Oltre a questa carta, con l’app Tinaba è possibile aprire un conto corrente senza canone annuale di gestione, né imposta di bollo.

Questa Carta prepagata Tinaba è a zero spese. La ricarica della carta stessa è immediata e senza commissioni. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

primi 12 prelievi di contanti gratuiti da ATM nell’Unione europea, poi 2 euro (servizio solo con carta fisica) ;

; due ricariche mensili gratuite, poi costo di 0,99 euro per importi inferiori a 20 euro;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; codice PIN e servizio 3D Secure;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro.

L’offerta del conto Tinaba Start, invece, si contraddistingue per:

accredito dello stipendio o pensione;

ricariche telefoniche senza costi;

senza costi; bonifici ordinari e istantanei senza commissioni in area SEPA;

senza commissioni in area SEPA; pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA gratuiti.

Inoltre fino al 4 settembre 2023 è attiva la promozione che permette di ottenere fino a 55 euro di regalo invitando un amico in Tinaba, ricaricando il conto di almeno 200 euro e inviando denaro a 5 propri amici.

Per una fotografia dell’offerta di Tinaba, vai il link qui di seguito:

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

Nella versione virtuale è a zero spese. La Carta Prepagata Mastercard, che è abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING, è possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa. Le caratteristiche principali di questa carta sono:

collegamento ai principali wallet digitali;

1 euro di commissione per la ricarica;

2 euro di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero;

10 euro di spesa per il rilascio della versione fisica di questa carta.

Questa carta di credito prepagata è abbinata a Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Questo conto mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale per i primi 12 mesi è a zero spese, poi prevede un canone di 2 euro al mese. Ma questo costo è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o, in alternativa, con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Quest’offerta prevede anche:

carta di debito Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuito.

Con l’apertura di Conto Corrente Arancio è anche possibile beneficiare del conto deposito Conto Arancio che, se attivato entro il 7 ottobre 2023, offre un rendimento del 3% per i primi 12 mesi, poi il tasso di interesse è pari allo 0,5% annuo lordo.

Infine, con Conto Corrente Arancio e attivandolo con un primo bonifico, è possibile partecipare alla seguente promozione fino al 31 dicembre 2023: via email si riceve il proprio «codice amico» personale che si potrà condividere con i propri amici, invitandoli a diventare clienti della banca. Una volta che il proprio amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, entrambi riceveranno un buono regalo Amazon.it da 50 euro sempre tramite email. In totale, si potranno ottenere fino a 10 buoni da 50 euro presentando al massimo 10 amici.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba

È una delle offerte più convenienti di agosto 2023. La Carta prepagata Widiba Maxi, proposta da Banca Widiba, è una carta ricaricabile, appartenente al circuito Visa. Con zero costi di attivazione e con ricariche online gratuite, ma con canone annuo di 10 euro, la Carta prepagata Widiba Maxi si caratterizza per:

limite di ricarica di 10.000 euro ;

; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno da sportello ATM;

10.000 euro di limite massimo di spesa al giorno;

di limite massimo di spesa al giorno; collegamento ai wallet digitali di Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

invio dell’estratto conto mensile gratuito;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione;

notifiche tramite SMS ed e-mail per ogni pagamento e prelievo;

bonifico in area SEPA gratuito ;

in area SEPA ; versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti.

Questa carta ricaricabile è legata al conto Widiba Start che è a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 6 settembre 2023. Dopo il primo anno, il canone previsto è di 3 euro al mese, ma con possibilità di avvalersi di una serie di promozioni per azzerarlo. Mentre è sempre gratuito per gli under 30.

Il conto Widiba Start, che si apre in appena 5 minuti anche con lo SPID, include gratuitamente anche:

carta di debito ;

; prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

bonifici ordinari verso 36 Paesi in area SEPA;

accredito di stipendio o pensione;

casella PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

e firma digitale fino a quando si è clienti della banca; deposito titolo;

servizio gratuito di portabilità WidiExpress dal vecchio al nuovo conto.

Inoltre richiedendo l’apertura del conto Widiba Start entro il 6 settembre 2023, Banca Widiba offre un tasso d’interesse annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. E ricorda che il nuovo cliente potrà attivare dalla propria Area Privata, entro 30 giorni dalla data effettiva di apertura del conto i vincoli scelti. Banca Widiba osserva che “le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza“.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

