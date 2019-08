Vodafone TV, ecco tutte le offerte Sky + Fibra Ottica

Vodafone TV l’opzione ideale per massimizzare le potenzialità dell’intrattenimento domestico sfruttando la possibilità di accedere ai contenuti desiderati tramite la fibra ottica Vodafone. Questa soluzione ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento a casa. Ecco, quindi, quali sono tutte le offerte Sky + Fibra di Vodafone TV e come fare ad attivarle online.

Vodafone TV è l’innovativo servizio che l’operatore di telefonia riserva ai clienti che hanno già attivato un abbonamento Internet casa con tecnologia in fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC oppure che richiedono, contestualmente all’attivazione della Vodafone TV, anche l’attivazione di un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa.

Con Vodafone TV si avrà a disposizione un box TV di ultima generazione da collegare alla TV, tramite il tradizionale cavo HDMI, ed alla Vodafone Station di casa, via Wi-Fi oppure tramite cavo. Tramite la Vodafone TV sarà possibile accedere a canali televisivi, contenuti on demand ed app per Smart TV in modo estremamente semplice. Tutto sarà gestito dal box collegato alla TV. Da notare, inoltre, che i clienti Vodafone TV hanno la possibilità di accedere ai contenuti del servizio anche in mobilità, da smartphone e tablet.

Vodafone propone diverse offerte per la Vodafone TV sfruttando una solida partnership con Sky e con la sua piattaforma di streaming NOW TV. Scegliendo uno dei pacchetti disponibili, i clienti potranno accedere ai canali esclusivi di Sky compresi i programmi di intrattenimento e gli eventi sportivi che rappresentano, senza dubbio, uno dei punti di riferimento delle offerte Sky.

Per tutti i clienti Vodafone TV, a prescindere dal pacchetto selezionato, è sempre incluso:

l’accesso completo ai canali del digitale terrestre con funzionalità avanzate disponibili per 12 canali (pausa, registrazione, restart);

con funzionalità avanzate disponibili per 12 canali (pausa, registrazione, restart); opzione HD inclusa per tutti i canali NOW TV presenti nel pacchetto di Vodafone TV selezionato;

inclusa per tutti i canali presenti nel pacchetto di Vodafone TV selezionato; ricco catalogo di film e serie TV da guardare on demand (scegliendo NOW TV Intrattenimento ci saranno anche i programmi Sky della categoria Intrattenimento);

da guardare (scegliendo NOW TV Intrattenimento ci saranno anche i programmi Sky della categoria Intrattenimento); 30 film inclusi ogni mese su CHILI;

6 mesi di accesso gratuito ad Infinity TV (poi 4,99 Euro al mese con possibilità di interruzione del rinnovo in qualsiasi momento);

Tutti i contenuti elencati in precedenza vanno a sommarsi a quelli inclusi nel pacchetto Vodafone TV che il cliente può selezionare. Le opzioni disponibili sono quattro (Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport, Vodafone TV Sport,Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento, Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento) e garantiscono la possibilità di arricchire i contenuti disponibili con la Vodafone TV in base a quelli che sono i propri desideri.

I clienti Vodafone Fibra (con tecnologia FTTH o FTTC) hanno la possibilità di arricchire in qualsiasi momento il proprio abbonamento richiedendo l’attivazione dei pacchetti desiderati di Vodafone TV che andranno a sommarsi al costo dell’abbonamento già in essere con l’operatore. I nuovi clienti, invece, possono scegliere tra le diverse opzioni in listino ed attivare in contemporanea un abbonamento per Internet casa.

Ecco tutti i dettagli dell’offerta fibra Vodafone da attivare per poter sottoscrivere anche un’offerta Vodafone TV se non si è già clienti Vodafone Fibra.

linea telefonica con chiamate a consumo verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali (è disponibile un’opzione da 5 Euro al mese per aggiungere le chiamate illimitate);

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali (è disponibile un’opzione da 5 Euro al mese per aggiungere le chiamate illimitate); connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; non è possibile attivare questa tipologia di offerta se non è presente la copertura della rete FTTH o della rete FTTC;

tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; non è possibile attivare questa tipologia di offerta se non è presente la copertura della rete FTTH o della rete FTTC; servizio Vodafone Ready incluso nel canone; con questo servizio si riceverà la Vodafone Station per collegarsi ad Internet e si potrà contare su di una ricca gamma di servizi d’assistenza e configurazione forniti, gratuitamente, da parte di Vodafone;

incluso nel canone; con questo servizio si riceverà la Vodafone Station per collegarsi ad Internet e si potrà contare su di una ricca gamma di servizi d’assistenza e configurazione forniti, gratuitamente, da parte di Vodafone; SIM dati con 30 GB di traffico in 4G ogni mese per navigare in mobilità sotto rete Vodafone utilizzando tablet, chiavette o modem 4G a cui collegare altri dispositivi come smartphone, PC e notebook;

Il costo della parte fibra dell’offerta legata alla Vodafone TV è di 27,90 Euro al mese. Nel canone è incluso sia il costo dell’opzione Vodafone Ready che il contribuo di attivazione. In caso di recesso anticipato (la permanenza minima è di 24 mesi) il cliente dovrà corrispondere tutte le rate restanti.

E’ possibile anche attivare un’offerta fibra Vodafone come Internet Unlimited, che presenta un costo di 27,90 Euro al mese e le stesse caratteristiche illustrate in precedenza più un bonus di 6 mesi di abbonamento a Netflix, per poi richiedere l’attivazione della Vodafone TV successivamente, scegliendo con tutta calma il pacchetto più adatto alle proprie esigenze. Per scoprire tutti i dettagli relativi a quest’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport

Questa soluzione include 23 canali per seguire tutti i principali eventi sportivi. Inclusi nella sottoscrizione troviamo la Serie A con 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato, tutte le partite della Champions League e della Europa League in esclusiva, la Premier League, la Bundesliga, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di tennis, golf e rugby oltre a tanti altri eventi sportivi.

Ecco i costi:

Per i già clienti Vodafone Fibra: questo pacchetto ha un costo di 15 Euro al mese invece che 30 Euro al mese;

invece che 30 Euro al mese; Per chi passa a Vodafone ed è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC è possibile attivare un unico abbonamento (connessione ad Internet + Vodafone TV) al costo di 42,90 Euro al mese.

Questa soluzione è una delle più interessati di tutto il catalogo di offerte Vodafone TV in quanto permette di accedere all’intera programmazione sportiva di Sky (comprese tutte le partite di calcio che Sky trasmette in esclusiva con la Serie A e le coppe europee) ad un costo decisamente contenuto considerando la possibilità di sfruttare lo sconto riservato ai clienti Vodafone Fibra.

Di norma, infatti, il ticket Sport di NOW TV ha un costo mensile di 29,99 Euro risultando, quindi, decisamente meno vantaggioso rispetto all’offerta “combinata” che permette di sfruttare la velocità della fibra ottica di Vodafone e la ricca programmazione di Sky tramite NOW TV Sport.

Vodafone TV Sport

Scegliendo Vodafone TV Sport si avrà a disposizione una selezione della programmazione sportiva di Sky con le principali partite della Champions League e dell’Europa League, le gare di Formula 1 e Moto GP in diretta e molti altri programmi disponibili su Sky Sport Mix HD. Ecco i costi di quest’abbonamento:

Per i già clienti Vodafone Fibra: questo pacchetto ha un costo di 5 Euro al mese invece che 10 Euro al mese;

invece che 10 Euro al mese; Per chi passa a Vodafone ed è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC è possibile attivare un unico abbonamento (connessione ad Internet + Vodafone TV) al costo di 32,90 Euro al mese.

In questo caso, quindi, ci troviamo di fronte ad una soluzione meno ricca ma comunque molto interessante, grazie al costo di appena 5 Euro in più rispetto all’abbonamento Vodafone Fibra, che potrebbe convincere molti utenti interessati a seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky sfruttando il box Vodafone TV e senza, quindi, la necessità di dover attivare un abbonamento a Sky.

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento

Sky può contare su di una programmazione davvero molto ricca che va ben oltre ai soli contenuti sportivi visti in precedenza. La Vodafone TV mette, quindi, a disposizione dei suoi clienti anche delle soluzioni che permettono di seguire, sfruttando la connessione ad Internet di casa, i programmi di intrattenimento di Sky.

Con questa soluzione, infatti, chi sceglie la Vodafone TV potrà contare su 13 canali in HD in grado di offrire un accesso al meglio dell’intrattenimento Sky, con una ricca offerta di serie TV, news e documentari oltre agli eventi sportivi di Eurosport ed ai programmi per bambini, disponibili sia in diretta che on demand.

Sia per i già clienti Vodafone Fibra che per chi attiva un nuovo abbonamento, questo pacchetto costa 11,90 Euro al mese da sommare al costo dell’abbonamento Internet casa di Vodafone;

Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento

Per seguire sia l’intrattenimento che lo sport di Sky è possibile optare per quest’altra offerta Vodafone TV che unisce, in un’unica soluzione, due diverse opzioni, garantendo così la possibilità di sfruttare, ad un prezzo davvero molto conveniente, contenuti sempre diversi da guardare con il proprio box della Vodafone TV

Questa soluzione, infatti, permette di accedere al meglio della programmazione sportiva di Sky, con Sky Sport Mix HD ed a NOW TV Intrattenimento che offre la possibilità di accedere al meglio dell’intrattenimento offerto dalla programmazione Sky. Ecco i costi di quest’offerta per la Vodafone TV: