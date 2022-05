Vodafone Special: 110 Giga e tanti sconti aggiuntivi a meno di 10 euro al mese

Il listino di offerte Vodafone è in costante evoluzione e, per chi è in cerca di una nuova tariffa mobile, registra oggi l'arrivo di una nuova versione di Vodafone Special. Con la nuova tariffa Vodafone Special 100 Digital Edition, attivabile in esclusiva online, è possibile accedere ad un pacchetto completo che include 110 Giga e tutti i vantaggi del servizio Vodafone Club. Vediamo i dettagli dell'offerta: