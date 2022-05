Tariffa luce e gas di Maggio 2022: come trovarla in base ai consumi

Il Mercato Libero assicura un’ampia scelta di offerte e promozioni di luce e gas. In questo scenario così ricco di soluzioni, conoscere le proprie abitudini di consumo è fondamentale per puntare sulla tariffa più conveniente. Ma come trovare l’offerta che sposi risparmio e stili di vita, vantaggi per il portafogli e servizi in linea con i propri bisogni?

Grazie suo comparatore online e gratuito, SOStariffe.it è in grado di scattare una panoramica delle migliori offerte disponibili sul mercato. Non solo. Grazie alle competenze dei suoi esperti, è in grado di suggerire agli utenti quali siano gli elementi che giocano un ruolo cruciale nella selezione di un’offerta.

Di seguito proponiamo un’analisi degli indicatori da tenere d’occhio per individuare la tariffa più adatta alle proprie esigenze. Abbiamo anche messo a punto un “identikit” di utilizzo delle offerte così da offrire ai titolari di utenze domestiche gli strumenti necessari per individuare la promozione più vantaggiosa sulla base del proprio profilo di consumo.

Gli indicatori da tenere d’occhio nella scelta di una tariffa

SCELTA TARIFFE: COSA CONSIDERARE QUALI BENEFICI PORTANO IN BOLLETTA Tariffe a prezzo bloccato Proteggono dai rincari: nessuna modifica di prezzo per tutta la durata del contratto Tariffe a prezzo indicizzato Prezzi all’ingrosso con aggiornamento mensile. Seguono le oscillazioni del mercato: prezzi più bassi, bollette meno care. Ma anche il contrario Tariffe luce monorarie Il costo della componente energia è indipendente dall’orario di utilizzo Tariffe luce biorarie Il costo della componente energia è legato all’orario di utilizzo (si paga meno la sera e il fine settimana) Tariffe Dual Fuel Attivando un unico contratto di luce e gas con lo stesso fornitore, è in genere possibile ottenere sconti in bolletta da parte del fornitore stesso Extra sconti o bonus di benvenuto Alcuni fornitori introducono bonus una tantum per l’attivazione di bolletta digitale e domiciliazione diretta sul proprio conto corrente. O anche bonus di benvenuto per nuovi clienti

Come sottolineano gli esperti di SOStariffe.it, non esistono tariffe di luce e gas più convenienti in assoluto. Per attivare nuove offerte e assicurarsi risparmi in bolletta è necessario confrontare le offerte a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza. Ecco perché il tool digitale di comparazione di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) rappresenta un alleato efficace per chi è alla ricerca di convenienza.

Utilizzare il comparatore è semplice e intuitivo. Basta indicare una stima del proprio consumo, oppure calcolarla con l’apposito tool, per individuare subito l’offerta più conveniente tra le tante opzioni disponibili sul mercato. Una volta scelta l’offerta giusta si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore.

Prima di attivare un nuovo contratto di fornitura, è sempre consigliato:

valutare tra una tariffa a prezzo bloccato (uno “scudo” contro i rincari) o a prezzo variabile (prezzi più bassi della materia prima, bollette meno care. E viceversa. In base all’andamento del mercato);

(uno “scudo” contro i rincari) o a (prezzi più bassi della materia prima, bollette meno care. E viceversa. In base all’andamento del mercato); scegliere tra tariffa monoraria (svincolata dagli orari di utilizzo dell’energia) e bioraria (si paga meno la sera e nel weekend);

(svincolata dagli orari di utilizzo dell’energia) e (si paga meno la sera e nel weekend); valutare una promozione Dual Fuel (un unico fornitore per luce e gas);

(un unico fornitore per luce e gas); considerare sconti per bolletta digitale e domiciliazione su conto corrente.

Energia elettrica e gas per tutti i portafogli

NOME DELL’OFFERTA PERCHÈ SCEGLIERLA CARATTERISTICHE NeN Luce e Gas Special 48 Con prezzo contenuto e bloccato, è perfetta per famiglie “affamate” di energia e gas e con consumi elevati che vogliono protezione dai rincari 0,25 €/kWh per l’energia elettrica; 1,01 €/Smc per il gas

Prezzo bloccato per 36 mesi

Bonus di benvenuto di 48 euro

di benvenuto Energia 100% green Pulsee Luce RELAX Fix L’opzione Cost Sharing è ideale per chi vive in condivisione: il costo delle bollette è già ripartito tra i vari coinquilini Tariffa monoraria (0,27 €/kWh)

Tariffa monoraria (0,27 €/kWh) Prezzo bloccato per 24 mesi

Prezzo Sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20 Luce Flex Web Illumia La tariffa bioraria è vantaggiosa per quanti vivono la casa solo la sera e nei weekend. In queste fasce orarie, utilizzare l’energia elettrica costa meno che di giorno Tariffa monoraria (0,31 €/kWh) o bioraria

monoraria (0,31 €/kWh) o Prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)

Prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) Sconto di benvenuto di 20 euro Energia e Gas alla Fonte wekiwi L’offerta è ideale per quanti vogliono vivere la sicurezza di bollette di luce e gas dal costo fisso e con una periodicità predeterminata Prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e al PSV per il gas

Bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 A2A Click Luce e Gas Ideale per chi ama burocrazia ridotta ai minimi e cerca un solo fornitore per luce e gas. Il prezzo bloccato ripara dai rincari 0,28€/kWh per l’energia elettrica;1,04 €/Smc per il gas

Prezzo bloccato per 12 mesi

per 12 mesi Esclusiva web Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual È ideale per chi è alla ricerca di un’offerta completa con più occasioni di risparmio: scegliendo Sorgenia come unico fornitore si avranno agevolazioni e sconti Prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e TTF per il gas

Prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e TTF per il gas Buono Amazon di 100 euro con tariffa Dual Fuel

con tariffa Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici

Di seguito, una panoramica dei top fornitori di luce e gas di Maggio 2022. I dati si basano su una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

L’offerta di NeN è indicata per le famiglie con consumi elevati di luce e gas. Grazie al prezzo contenuto della materia prima e alla tariffa bloccata per 36 mesi, questa promozione aiuta i titolari di utenze domestiche a raggiungere un duplice obiettivo: tenere sotto controllo i costi nonostante gli elevati consumi e proteggersi da eventuali rincari.

Con una tariffa di 0,25 €/kWh per l’energia elettrica e 1,01 €/smc per il gas, questa offerta costerebbe alla “famiglia tipo” 79 euro al mese per la luce e 172 per il gas. Previsto un bonus di benvenuto di 48 euro.

Pulsee Luce RELAX Fix

Pulsee propone un’offerta vantaggiosa per due motivi: prevede una tariffa a prezzo bloccato per 24 mesi (0,27 €/kWh), proteggendo così gli utenti da eventuali impennate dei prezzi della materia prima. Inoltre, l’opzione Cost Sharing (disponibile al costo di 1,50 € al mese per fornitura) è ideale per chi vive in condivisione: il costo delle bollette è già ripartito tra i vari coinquilini.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 89 euro al mese, con un risparmio di 160 euro annui rispetto a un contratto di Tutela. Incluso anche uno sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20.

Luce Flex Web Illumia

L’offerta di Illumia permette ai clienti di scegliere tra tariffa monoraria e bioraria. L’opzione bioraria è vantaggiosa per quanti vivono la casa solo la sera e nei weekend perché in queste fasce orarie utilizzare l’energia elettrica costa meno.

Con un prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale), questa promozione costerebbe alla “famiglia tipo” 78 euro al mese. Incluso nell’offerta anche uno sconto di benvenuto di 20 euro.

wekiwi Energia e Gas alla Fonte

Quella di wekiwi è l’offerta ideale per quanti vogliono vivere la sicurezza di bollette dal costo fisso e periodicità predeterminata. Cosa significa? Questo operatore adotta il sistema della “carica mensile”: in fase di attivazione della fornitura, il cliente può scegliere una quota di spesa fissa ed il relativo periodo di fatturazione (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). Sulla base dei consumi reali di luce e gas registrati dalla fornitura, wekiwi effettuerà dei conguagli per allineare l’importo delle bollette con quanto effettivamente consumato dal cliente.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 86 euro al mese per la luce e 167 per il gas. Previsto anche un bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22.

A2A Click Luce e Gas

Scegliendo l’esclusiva web proposta da A2A Energia è possibile contare su un costo dell’energia elettrica (0,28€/kWh) e del gas (1,04 €/Smc) che resterà immutato per 12 mesi. Inoltre, questa promozione tutta digitale è vantaggiosa per quanti vorranno attivare una tariffa Dual Fuel, abbinando quindi luce e gas A2A Energia. Per loro sono in serbo vantaggi e sconti aggiuntivi.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 91 euro al mese per l’energia elettrica e 181 euro per il gas.

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual

Con la sua offerta, Sorgenia si rivolge a quanti cercano un pacchetto di servizi completo e con più occasioni di risparmio. Attivando questa promozione si avrà l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso. in più, scegliendo Sorgenia anche per il gas, gli utenti otterranno in regalo un Buono Amazon di 100 euro. Con la promozione “porta un amico” è anche possibile ottenere ulteriori sconti in bolletta,

In media il prezzo sulle bollette della luce per la “famiglia tipo” è di 99 euro al mese; la cifra mensile per il gas è pari a 201 euro. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111.