Vodafone Family Plan: fibra e SIM con Giga illimitati a prezzo scontato

Vodafone sconta l’offerta convergente Family Plan che unisce la rete fissa e la rete mobile in un unico pacchetto a prezzo scontato. Per i clienti che scelgono Vodafone, quindi, c’è la possibilità di attivare quest’offerta convergente al prezzo di 37,90 euro al mese, con un risparmio aggiuntivo rispetto al prezzo promozionale precedente (39,90 euro). L’offerta è attivabile direttamente online con la possibilità di personalizzare il piano sottoscritto con diverse opzioni e con l’aggiunta di Netflix Standard a prezzo scontato (+7 euro al mese).

Ecco tutti i dettagli:

Vodafone sconta l’offerta Family Plan

L’offerta combinata Family Plan di Vodafone include:

abbonamento Internet Unlimited per la connessione di casa: linea telefonica con chiamate gratis verso frissi e mobili nazionali e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega o tramite ADSL fino a 20 Mega; nell’abbonamento è incluso gratuitamente il modem Wi-Fi

per la connessione di casa: linea telefonica con chiamate gratis verso frissi e mobili nazionali e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega o tramite ADSL fino a 20 Mega; nell’abbonamento è incluso gratuitamente il modem Wi-Fi SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati; la SIM è attivabile anche con portabilità del numero di cellulare da altro operatore

Family Plan di Vodafone presenta un costo di 37,90 euro al mese, senza vincoli e costi iniziali o nascosti nel canone mensile. Si tratta di una delle soluzioni più complete e interessanti per chi è alla ricerca di un pacchetto completo che unisca fisso e mobile in un’unica proposta d’abbonamento senza vincoli.

L’offerta proposta da Vodafone è personalizzabile con una serie di opzioni:

SIM dati con 150 GB a 4 euro al mese (+1 euro in caso di aggiunta del modem 4G)

a 4 euro al mese (+1 euro in caso di aggiunta del modem 4G) Vodafone TV con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime Video a 12 euro al mese

con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime Video a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport a 15 euro al mese e con uno sconto di 3 euro sul canone dell’abbonamento fibra

Da notare che è possibile puntare anche su Family Plan Netflix Edition. Si tratta della stessa offerta vista in precedenza ma con importante aggiunta. Nell’abbonamento è incluso l’accesso a Netflix con attivazione del piano Standard. Il costo complessivo di questa soluzione è di 44,90 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita.

A completare le proposte di Vodafone per la connessione di casa c’è la possibilità di attivare Internet Unlimited, senza includere la SIM Vodafone con Giga illimitati. Tale abbonamento, con le stesse caratteristiche e opportunità di personalizzazione viste in precedenza, presenta un costo complessivo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. La promozione in questione è valida fino al 21 settembre.

Dal link qui disotto e possibile scegliere ed attivare una delle offerte fibra di Vodafone attualmente disponibili per i nuovi clienti. È possibile scegliere tra l’offerta convergente Family Plan, disponibile anche in versione Netflix Edition, oppure il piano singolo Internet Unlimited. Basterà verificare la copertura per scoprire la tecnologia di connessione e completare poi attivazione:

Attiva una delle offerte fibra di Vodafone »

Ricordiamo che è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili per confrontare l’offerta di Vodafone con tutte le altre soluzioni presenti sul mercato e scegliere il piano migliore per le proprie esigenze.