Vodafone Business per Internet Fisso: OneNet e altre offerte di maggio 2020

Vodafone è uno degli operatori di riferimento del settore di telefonia fissa in Italia e garantisce una vasta gamma di offerte in grado di soddisfare le varie esigenze della sua clientela. Per gli utenti business, ad esempio, sono disponibili alcune offerte di sicuro interesse che garantiscono la possibilità di sfruttare la rete Vodafone e una serie di servizi collegati. Ecco tutti i dettagli su OneNet P.IVA e sulle altre offerte Vodafone Business per la linea fissa di maggio 2020.

Le offerte Vodafone Business per la rete fissa di maggio 2020 offrono, ai clienti business, la possibilità di accedere alla banda ultra-larga, grazie alla Fibra Vodafone, e di sfruttare una serie di servizi collegati in grado di adattarsi alle differenti necessità lavorative. C’è, inoltre, la possibilità di puntare su soluzioni “convergenti” con offerte che uniscono i vantaggi della linea fissa con quelli garantiti dalla rete mobile di Vodafone.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Vodafone Business per Internet fisso di maggio 2020.

OneNet P.IVA

Tra le offerte Vodafone Business per la connessione Internet in ufficio o in negozio un posto di primo piano lo ricopre OneNet P.IVA, una soluzione davvero molto interessante e conveniente per tutti i clienti con partita IVA che puntano ad attivare un nuovo abbonamento completo ad un prezzo contenuto. Come vedremo di seguito, l’offerta è anche personalizzabile con una serie di opzioni che vanno ad arricchire i servizi disponibili per il cliente.

OneNet P.IVA permette di sfruttare la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) di Vodafone, accedendo così ad Internet ad alta velocità, con la possibilità di navigare sino a 1 Gbps (pari a 1024 Mbps) in download e sino a 200 Mbps in upload. I clienti non raggiunti dalla fibra ottica FTTH potranno sfruttare la tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet), nota anche con il nome di nome di fibra misto rame, che garantisce la possibilità di navigare sino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

L’abbonamento include la linea telefonica fissa e la Vodafone Station, il router Wi-Fi che garantisce ottime prestazioni della rete Internet con la possibilità di sfruttare funzioni come Instant Activation e Back-Up 4G, Ci sono, inoltre, alcuni servizi aggiuntivi (come Vodafone Drive e Rete Sicura) e delle opzioni, come Office, che permettono di arricchire l’abbonamento adeguandolo alle più recenti esigenze di smart working.

La nuova offerta Internet business di Vodafone mette a disposizione dei clienti:

una linea telefonica fissa con chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse e con 100 minuti ogni mese verso l’UE (i Paesi inclusi sono Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isola di Man); terminati i minuti inclusi è previsto un sistema di tariffazione a consumo

con chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse e con 100 minuti ogni mese verso l’UE (i Paesi inclusi sono Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isola di Man); terminati i minuti inclusi è previsto un sistema di tariffazione a consumo connessione ad Internet senza limiti; la connessione viene realizzata sfruttando la fibra ottica FTTH; se non disponibile questa tecnologia, l’abbonamento verrà attivato sfruttando la tecnologia fibra misto rame FTTC; in caso di indisponibilità delle tecnologie FTTH e FTTC, la connessione avverrà tramite rete ADSL

la connessione viene realizzata sfruttando la fibra ottica FTTH; se non disponibile questa tecnologia, l’abbonamento verrà attivato sfruttando la tecnologia fibra misto rame FTTC; in caso di indisponibilità delle tecnologie FTTH e FTTC, la connessione avverrà tramite rete ADSL Vodafone Power Station inclusa; il router Wi-Fi supporta l’IP pubblico statico e permette, tramite l’apposita app, di trasformare uno smartphone in un vero e proprio cordless; il dispositivo supporta connessioni Wi-Fi sino a 1.7 Gbps, ha 4 porte Gigabit Ethernet per connettere i PC dell’ufficio via cavo e 2 porte telefono

inclusa; il router Wi-Fi supporta l’IP pubblico statico e permette, tramite l’apposita app, di trasformare uno smartphone in un vero e proprio cordless; il dispositivo supporta connessioni Wi-Fi sino a 1.7 Gbps, ha 4 porte Gigabit Ethernet per connettere i PC dell’ufficio via cavo e 2 porte telefono Vodafone Internet Key inclusa per sfruttare i servizi Instant Activation, che permette di chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea, e Back-Up 4G , che garantisce connessione dati e chiamate con rete Vodafone 4G in caso di temporaneo malfunzionamento della linea fissa (fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 150 Giga ogni mese); la Vodafone Internet Key include un alloggiamento per una SIM fornita dall’operatore (necessaria per l’accesso alla rete Vodafone 4G); la Key funziona esclusivamente se collegata alla Vodafone Station

inclusa per sfruttare i servizi che permette di chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea, e , che garantisce connessione dati e chiamate con rete Vodafone 4G in caso di temporaneo malfunzionamento della linea fissa (fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 150 Giga ogni mese); la Vodafone Internet Key include un alloggiamento per una SIM fornita dall’operatore (necessaria per l’accesso alla rete Vodafone 4G); la Key funziona esclusivamente se collegata alla Vodafone Station Vodafone Drive by BabylonCloud, servizio di cloud storage incluso nel canone mensile che garantisce 1 TB (pari a 1024 GB) di spazio d’archiviazione in cloud per il proprio business

servizio Rete Sicura per proteggere la navigazione in Internet e i pagamenti digitali bloccando, inoltre, l’accesso a siti pericolosi; il servizio è gratuito per 2 mesi e successivamente ha un costo di 2 Euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento

OneNet P.IVA di Vodafone presenta un canone mensile di 25 Euro, con uno sconto a tempo indeterminato di 5 Euro rispetto al prezzo di listino di 30 Euro al mese. E’ previsto un contributo di attivazione di 5 Euro al mese per 48 mesi. Il cliente può anche optare per l’addebito in un’unica soluzione del contributo di attivazione (con l’importo di 240 Euro che sarà addebitato in fattura) oppure per una soluzione intermedia con un contributo iniziale di 120 Euro e 24 rate mensili da 5 Euro.

Per tutti i nuovi clienti che attivano OneNet P.IVA di Vodafone, inoltre, l’opzione “massima velocità” che permette di sfruttare al massimo la rete Internet di Vodafone sarà gratis per 2 mesi. Successivamente, è previsto un costo di 10 Euro al mese se la connessione avviene tramite rete FTTH oppure di 5 Euro al mese se la connessione avviene tramite rete FTTC. Il cliente, inoltre, può disattivare quest’opzione, in qualsiasi momento, e continuare ad utilizzare la rete Internet con velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload senza alcun costo aggiuntivo rispetto al solo canone mensile.

Da notare che OneNet P.IVA di Vodafone mette a disposizione degli utenti anche l’Opzione Office, pensata per adattare l’abbonamento allo smartworking. Quest’opzione ha un costo di 19,97 Euro e prevede:

abbonamento Office 365 Premium che include l’accesso a tutto il pacchetto di applicazioni di Microsoft Office, 50GB di casella di posta, Intranet aziendale con Share Point, riunioni online e in videoconferenza Hub Microsoft Teams e 300 licenze con 1TB su OneDrive; tramite il Vodafone Digital Marketplace è possibile aggiungere ulteriori licenze Office 365 in base alle proprie esigenze lavorative

che include l’accesso a tutto il pacchetto di applicazioni di Microsoft Office, 50GB di casella di posta, Intranet aziendale con Share Point, riunioni online e in videoconferenza Hub Microsoft Teams e 300 licenze con 1TB su OneDrive; tramite il Vodafone Digital Marketplace è possibile aggiungere ulteriori licenze Office 365 in base alle proprie esigenze lavorative SIM dati per navigare in mobilità sfruttando la rete Vodafone 4G con 15 GB al mese più Giga illimitati su Mail

OneNet P.IVA di Vodafone è disponibile per tutti i clienti business tramite attivazione online. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito Vodafone da cui sarà possibile procedere con la verifica della copertura, semplicemente scegliendo l’opzione Attiva Online ed inserendo l’indirizzo preciso dell’ufficio o del negozio dove si vuole attivare la nuova linea Internet.

Verifica la copertura ed attiva OneNet P.IVA di Vodafone

La verifica della copertura, tramite l’inserimento dell’indirizzo, è necessaria per stabilire la tecnologia con cui verrà effettuata la connessione ad Internet (le opzioni disponibili sono fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, fibra misto rame FTTC sino a 200 Mega e ADSL sino a 20 Mega). I costi e i bonus dell’offerta sono indipendenti dal tipo di tecnologia che verrà utilizzato per la connessione. Il sistema attiverà l’abbonamento scegliendo, in modo automatico, la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo fornito dall’utente.

Il contratto di sottoscrizione stipulato con l’operatore garantisce al cliente un valore minimo della velocità di connessione. Ad esempio, attivando l’abbonamento utilizzando la tecnologia FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download viene garantita una velocità minima di trasmissione pari a 100 Mega.

OneBusiness

A disposizione dei clienti con Partita IVA che desiderano attivare un’offerta convergente “fisso + mobile” troviamo la gamma OneBusiness che mette a disposizione tre diverse opzioni per attivare l’abbonamento più in linea con quelle che sono le proprie reali esigenze. Ecco i dettagli:

OneBusiness: rete fissa con linea telefonica e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH sino a 1 Gbps; SIM per smartphone con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 20 minuti di chiamate internazionali, 10 GB al mese e Giga illimitati su Mail; l’offerta ha un costo di 40 Euro al mese

rete fissa con linea telefonica e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH sino a 1 Gbps; SIM per smartphone con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 20 minuti di chiamate internazionali, 10 GB al mese e Giga illimitati su Mail; l’offerta ha un costo di 40 Euro al mese OneBusiness Infinito Gold Edition : rete fissa con linea telefonica e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH sino a 1 Gbps; SIM per smartphone con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 500 minuti di chiamate internazionali, Internet illimitato sino a 10 Mbps; l’offerta ha un costo di 55 Euro al mese

: rete fissa con linea telefonica e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH sino a 1 Gbps; SIM per smartphone con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 500 minuti di chiamate internazionali, Internet illimitato sino a 10 Mbps; l’offerta ha un costo di 55 Euro al mese OneBusiness Infinito Black Edition: rete fissa con linea telefonica e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH sino a 1 Gbps; SIM per smartphone con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 500 minuti di chiamate internazionali, Internet illimitato (+ 5 GB in roaming in USA); l’offerta ha un costo di 60 Euro al mese

Le offerte OneBusiness includono anche una serie di servizi aggiuntivi: