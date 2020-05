Offerte luce e gas Sorgenia: le promozioni di maggio 2020

Una promozione speciale per i clienti che attivino oggi, 13 Maggio, un’offerta luce o gas di Sorgenia. Una guida completa per conoscere meglio le condizioni e i costi delle tariffe energia e gas di questo operatore e come attivarle per ricevere un buono Amazon per chi sceglie di sottoscrivere un piano dual fuel con Sorgenia. I dettagli delle tariffe e come attivarle

Solo per un giorno sarà possibile attivare le promozioni luce e gas di Sorgenia ricevendo un regalo, un buono Amazon. L’offerta è per i nuovi clienti che scelgano di passare a questo fornitore del libero mercato e alle sue tariffe per l’energia elettrica o il gas. L’offerta voucher sarà riservata solo agli utenti che attivino con Sorgenia sia la fornitura luce che quella gas. Il buono che riceveranno i nuovi utenti con contratto dual fuel sarà pari a 80 euro e potrà essere speso sulla piattaforma di e-commerce Amazon. L’offerta dura solo 24 ore.

Quali sono le tariffe di Sorgenia che si possono attivare a Maggio 2020? Sono convenienti? Le domande che ogni utente si pone a questo punto sono queste. Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo analizzato i piani luce e gas proposti dal fornitore e li abbiamo paragonati a quelli di alcuni dei principali operatori del libero mercato. Ecco quali sono le offerte Sorgenia e quali sono le principali condizioni proposte:

Next Energy Luce – proposta monoraria – prezzo bloccato per un anno – costo dell’energia 0.0380 euro/kWh

Next Energy Gas – prezzo fisso per un anno – costo della materia prima 0.1740 euro/smc

Le promozioni Sorgenia pro e contro

La bolletta di luce e gas è composta da molte voci, ma quella che incide in modo più pesante sull’importo finale da pagare è quella della spesa per la materia prima. Ecco perché nell’illustrare in modo schematico le due promozioni Sorgenia abbiamo inserito questo dato. Il prezzo dell’energia incide per oltre il 40% sul conto finale dei vostri consumi, mentre il gas si aggira tra il 33% e il 35% a seconda delle tariffe proposte. Gli operatori del libero mercato come ulteriore incentivo fissano un costo preciso delle materie prime minimo per un anno (ma alcuni arrivano anche a 36 mesi), con i servizi a Maggiori tutele invece ogni tre mesi il prezzo di luce e gas può essere ritoccato.

Confrontando le offerte luce del mese di Maggio la proposta di Sorgenia è la seconda per convenienza dopo l’offerta Sceltasicura di Eni Gas e Luce. Next Energy Luce rispetto alle tariffe del mercato tutelato permetterà ai consumatori un risparmio annuo pari di circa 49 euro. Questa cifra è stimata rispetto alle bollette di una coppia convivente in un appartamento di 75 mq che consumi 2900 kWh di energia in 12 mesi e che abbiano in casa forno, lavatrice e frigo. La bolletta media mensile per una famiglia di questo tipo secondo le stime sarò di quasi 41 euro.

Anche maggiore è l’ipotesi di risparmio per quel che riguarda la fattura gas della coppia tipo, la stima in questo caso si basa su un consumo annuo di 1410 m3 di gas. La spesa annuale dei due conviventi con un’offerta tutelata sarebbe di 969.49 euro, mentre con Next Energy Gas la bolletta scenderebbe a 905.41 euro. Il risparmio complessivo in un anno sarebbe quindi di 64 euro.

Attiva le promozioni Next Energy di Sorgenia

Le offerte Next Energy

Per poter scegliere la propria offerta libera è bene analizzare meglio le condizioni dei contratti, in particolare capire se il fornitore vi chieda un deposito cauzionale, quale sia il tipo di offerta e quali vincoli vi vengono posti. Ecco quali sono i dettagli per passare a Sorgenia e quali sono le proposte di questo fornitore. Bisogna riconoscere che se un utente vuole risparmiare sulla bolletta energetica il cambio del fornitore permette di ridurre i propri costi, soprattutto con le offerte libere. Sono le promozioni a rendere particolarmente vantaggiosa questa operazione, ma il maggior risparmio dipende dalla scelta accurata del piano da attivare.

Next Energy Luce è un’offerta monoraria, questo significa che propone un unico costo dell’energia elettrica che non varia a seconda delle fasce orarie di utilizzo di elettrodomestici e luce. L’alternativa a questa soluzione sono le promozioni biorarie, si tratta di tariffe luce che prevedono due costi differenti dalle materia prima in base agli orari e ai giorni di consumo.

Le fasce previste :

F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, esclusi festivi

F2 dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 e sono escluse le festività nazionali

F3 include le ore serali e il weekend

Il costo dell’energia nelle tariffe biorarie è estremamente conveniente negli orari serali e nei weekend, mentre nelle ore diurne e durante i normali giorni della settimana è più elevato. Le offerte biorarie sono quindi adatte a chi passa molto tempo fuori casa e per chi sia attento ad utilizzare gli elettrodomestici durante le ore in cui i consumi generali sono bassi.

Energia verde e bonus

L’operatore deve la sua competitività ai costi molto bassi per le materie prime, ma anche alle frequenti promozioni e offerte di sconti abbinati ai suoi piani. Le raccolte punti e i programmi fedeltà sono degli elementi di cui gli utenti tengono conto quando si trovano a valutare delle nuove proposte per i contratti di luce e gas.

Il programma Porta i tuoi amici in Sorgenia è un esempio degli incentivi per i clienti. Questa offerta permette di ottenere uno sconto di 30 euro in bolletta per ogni amico che si presenti al fornitore e sottoscriva un contratto. Il buono sarà sia per voi che per la persona che attiverà l’offerta. Se l’attivazione è di un piano luce e gas il buono sale a 60 euro, sempre per voi e per il vostro amico. Il massimo di sconti accumulabili con questo programma è di 3.000 euro.

Le proposte del fornitore sono contraddistinte dalla descrizione energia verde, questo significa che Sorgenia si impegna a garantire che l’energia che consumate sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili (eoliche, idroelettriche o solari). Con Green Life la società dà l’opportunità a tutti gli utenti di scegliere da che impianto acquistare l’energia per la propria abitazione, ma si tratta di un servizio extra con un canone di 2 euro al mese.

Sempre pagando 2 euro al mese si potrà anche accedere alla sezione Energy Lab sul portale della società. Si tratta di un profilo personale che permetterà di seguire i consumi delle proprie utenze e di ottenere consigli per migliorare il proprio impatto energetico e le abitudini di consumo della famiglia. Altro servizio aggiuntivo con un canone di 2 euro al mese è Energy Expert, acquistando questa opzione si avrà un’assistenza tecnica dedicata.

Come passare a Sorgenia

I tempi per il cambio operatore imposti dall’Arera fissano in 30 giorni il passaggio per la fornitura di gas e luce, solo in casi molto complessi viene concesso di arrivare fino a 60 giorni. Una delle cose più noiose di queste procedure sono gli errori di fatturazione che possono seguire al cambio, se non si calcolano bene i tempi tra la chiusura di un contratto e l’avvio del successivo si verranno a creare delle sovrapposizioni e doppie fatturazioni.

Per il resto la procedura di sottoscrizione delle promozioni Next Energy è semplice e occorrono solo pochi documenti:

copia dell’ultima bolletta di luce e gas a voi intestata

copia del documento di identità dell’intestatario del servizio

indirizzo mail per la bolletta elettronica

codice IBAN per gli addebiti

Con Sorgenia non sono al momento previsti altri metodi di pagamento se non la domiciliazione del servizio o addebito su carta di credito. Nell’effettuare il passaggio non sarà richiesto al cliente nessun deposito cautelativo.

Per ridurre l’impatto ecologico la società ha anche deciso di non inviare copia cartacea delle bollette. Su My Sorgenia però avrete un archivio di tutti i documenti relativi al contratto e tutte le fatture mensili. Vi basterà creare l’account e da questa pagina potrete gestire l’offerta e modificare eventualmente i dati personali.

Le iniziative Covid-19

I clienti Sorgenia in questo momento di crisi possono aderire al progetto Energia condivisa e Spesa sospesa. Gli utenti che aderiranno potranno donare tramite l’app, l’importo minimo è di 5 euro e la società si impegna poi a donare un importo pari alla vostra ultima bolletta energetica per le spese alimentari di famiglie e per gli aiuti alle pmi in difficoltà. Per i primi 11 comuni colpiti dall’emergenza coronavirus inoltre Sorgenia ha previsto, come da decreto ARERA, il blocco delle sospensioni di servizio per morosità e la possibilità di rateizzare i pagamenti per chi ne ha bisogno.

Contatti e assistenza

I clienti Sorgenia potranno in caso di necessità o dubbi contattare l’azienda tramite diversi canali tradizionali e digitali. Ci sono la pagina personale o le segnalazioni tramite form per i problemi meno urgenti o per comunicazioni formali si può usare la mail customercare@sorgenia.it oppure scrivere a Sorgenia Spa, Casella postale 14287, 20152 Milano.

In alternativa si potrà utilizzare l’app o le chat con i tecnici di Sorgenia, in questo caso gli operatori risponderanno dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 15.00. Si può contattare il Servizio cliente e parlare con i tecnici telefonando al 294.333 (per chi chiama da telefono fisso) oppure allo 02.44.38.80.01 (contatti dal cellulare), gli orari di risposta dell’assistenza telefonica sono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 15.00 (escluse festività nazionali).