Vodafone Casa Wireless: costi e dettagli delle offerte Vodafone FWA

Tra le più recenti novità del listino di offerte Vodafone troviamo Vodafone Casa Wireless , nuova offerta FWA (Fixed Wireless Access) che permette a tutti gli utenti non raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC di poter attivare un abbonamento in grado di garantire una connessione ad Internet ad alta velocità da casa. Ecco, quindi, costi e dettagli della nuova offerta Vodafone Casa Wireless, la nuova offerta FWA con cui l’operatore porta la connessione ad alta velocità anche a chi non è raggiunto dalla fibra ottica.

Vodafone Casa Wireless è la nuova offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone. Si tratta di una soluzione alternativa alle offerte Internet casa dell’operatore che prevedono l’accesso ad Internet sfruttando le tecnologie come la fibra FTTH (Fiber to the Home) o fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet). Queste tecnologie, così come l’oramai obsoleta ADSL, richiedono un collegamento via cavo tra l’abitazione dell’utente e la rete dell’operatore.

La nuova Vodafone Casa Wireless è una tariffa Internet wireless che rientra nella categoria delle offerte “fibra mista radio“. Si tratta di una soluzione pensata per tutti gli utenti che risiedono in aree non coperte dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC e che, quindi, possono contare esclusivamente sulla rete ADSL, spesso caratterizzata da prestazioni molto scarse, per il collegamento “via cavo” ad Internet.

Grazie a quest’offerta, la connessione ad Internet in casa viene realizzata tramite un collegamento radio che mette in comunicazione l’abitazione dell’utente con il ripetitore dell’operatore, a sua volta collegato alla rete Internet tramite fibra ottica. Con Vodafone Casa Wireless è, quindi, possibile realizzare una connessione Internet wireless ad alta velocità (la tecnologia permette di navigare sino a 300 Mega in download) abbandonando la rete ADSL ed in assenza di alternative come la FTTH e la FTTC.

Vodafone Casa Wireless può essere attivata direttamente online. L’offerta è disponibile in due versioni. La prima prevede l’installazione del “modem outdoor”, ovvero di un’antenna che servirà per realizzare il collegamento wireless ed a cui si collegherà la Vodafone Station che porterà poi la connessione Internet in casa. La seconda versione, invece, prevede l’utilizzo di un “modem indoor” con un dispositivo che si collegherà alla rete Internet e trasmetterà poi il segnale, via Wi-Fi o cavo Ethernet, a tutti i dispositivi presenti in casa.

Ecco tutte le caratteristiche della nuova Vodafone Casa Wireless:

Vodafone Casa Wireless

La nuova offerta FWA di Vodafone permette di realizzare una connessione ad Internet ad alta velocità in casa anche senza poter contare sulla fibra ottica FTTH, che permette di navigare sino a 1000 Mega, o sulla fibra mista rame FTTC, che garantisce la possibilità di navigare sino a 200 Mega. Come già sottolineato in precedenza, Vodafone Casa Wireless rientra nella categoria delle offerte “fibra mista radio” e prevede la realizzazione di un collegamento Internet wireless.

Disponibile per tutti gli utenti, previa verifica della copertura del servizio, Vodafone Casa Wireless presenta un costo di 24,90 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli della nuova offerta FWA di Vodafone:

connessione illimitata con tecnologia FWA; la connessione è disponibile con una velocità massima di 300 Mega in download e 50 Mega in upload per i primi 200 GB di traffico dati mensili; successivamente, sino all’inizio del mese successivo, la connessione continuerà ad essere illimitata ma la velocità massima sarà di 3 Mega in download e 1 Mega in upload

con tecnologia FWA; la connessione è disponibile con una velocità massima di 300 Mega in download e 50 Mega in upload per i primi 200 GB di traffico dati mensili; successivamente, sino all’inizio del mese successivo, la connessione continuerà ad essere illimitata ma la velocità massima sarà di 3 Mega in download e 1 Mega in upload 6 mesi di abbonamento Amazon Prime inclusi nel prezzo (successivamente l’abbonamento si rinnoverà a 3,99 Euro al mese oppure a 36 Euro all’anno); con Amazon Prime è possibile sfruttare diversi bonus come le consegne gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti, accesso illimitato a Prime Video, Prime Music e Twitch Prime

inclusi nel prezzo (successivamente l’abbonamento si rinnoverà a 3,99 Euro al mese oppure a 36 Euro all’anno); con Amazon Prime è possibile sfruttare diversi bonus come le consegne gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti, accesso illimitato a Prime Video, Prime Music e Twitch Prime modem incluso con un costo una tantum di 60 Euro in caso di modem Indoor e 90 Euro in caso di modem Outdoor; il modem Indoor è un dispositivo unico che riceve il segnale dalla rete mobile e lo ritrasmette, sia in Wi-Fi che tramite cavo Ethernet, a tutti i dispositivi di casa mentre il modem Outdoor si compone di un’antenna esterna che si collega alla Vodafone Power Station in dotazione da posizionare in casa

costo di attivazione di 6 Euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile dell’abbonamento (in caso di recesso anticipato andranno pagate le rate residue dell’attivazione in un’unica soluzione)

L’offerta Vodafone Casa Wireless, con le condizioni indicate in precedenza, è disponibile per tutti gli utenti in cerca di un’alternativa alle tradizionali offerte Internet casa. Si tratta di un’offerta ideale per chi non è raggiunto dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC in quanto riesce a garantire prestazioni decisamente superiori rispetto a quelle garantite dalle normali offerte ADSL.

Chiaramente, prima dell’attivazione bisogna considerare il limite di traffico dati disponibile alla massima velocità. In ogni caso, anche in caso di esaurimento dei GB disponibili, sarà possibile continuare a navigare senza limiti con una velocità (3 Mega in download e 1 Mega in upload) che permette di accedere senza grosse limitazioni a tutti i principali servizi web.

Vodafone Casa Wireless presenta le stesse caratteristiche delle altre offerte Internet casa con la possibilità di attivazione online (previa vernicia della copertura) ed un costo mensile fisso con addebito su conto corrente dei rinnovi. In caso di recesso anticipato (prima dei 24 mesi) è previsto il pagamento delle rate residue dell’attivazione. In caso di migrazione ad altro operatore o cessazione della linea è, inoltre, previsto un contributo di disattivazione di 25 Euro.

Vodafone Casa Wireless, come già detto in precedenza, è un’alternativa alle offerte FTTH e FTTC. Vodafone, per chi è raggiunto da queste tecnologie, propone l’offerta Internet Unlimied. Ecco le caratteristiche di questa soluzione:

Internet Unlimited: l’offerta fibra di Vodafone

Vodafone Casa Wireless è sicuramente un’offerta molto interessante e completa e rappresenta una delle migliori soluzioni per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, che permette di navigare sino a 1000 Mega, o dalla fibra mista rame FTTC, che consente di navigare sino a 200 Mega. Per gli utenti raggiunti dalle tecnologie FTTH e FTTC c’è la possibilità di attivare Internet Unlimited.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate verso i fissi internazionali prevedono un costo aggiuntivo di 5 Euro al mese

con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate verso i fissi internazionali prevedono un costo aggiuntivo di 5 Euro al mese connessione ad Internet senza limiti; la connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega; l’abbonamento verrà attivato sfruttando la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo di casa dell’utente (per l’attivazione è necessario verificare la copertura delle varie tecnologie)

la connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega; l’abbonamento verrà attivato sfruttando la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo di casa dell’utente (per l’attivazione è necessario verificare la copertura delle varie tecnologie) 6 mesi di abbonamento Amazon Prime inclusi nel prezzo (successivamente l’abbonamento si rinnoverà a 3,99 Euro al mese oppure a 36 Euro all’anno); con Amazon Prime è possibile sfruttare diversi bonus come le consegne gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti, accesso illimitato a Prime Video, Prime Music e Twitch Prime

inclusi nel prezzo (successivamente l’abbonamento si rinnoverà a 3,99 Euro al mese oppure a 36 Euro all’anno); con Amazon Prime è possibile sfruttare diversi bonus come le consegne gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti, accesso illimitato a Prime Video, Prime Music e Twitch Prime SIM dati con 30 GB in 4G al mese (sino all’attivazione della linea fissa, la SIM potrà contare su 15 GB al giorno)

(sino all’attivazione della linea fissa, la SIM potrà contare su 15 GB al giorno) (per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH) Vodafone TV , con 6 mesi di Infinity TV e 30 film al mese si Chili, inclusa nel canone mensile dell’offerta; al costo di 10 Euro al mese è disponibile Vodafone TV Intrattenimento

, con 6 mesi di Infinity TV e 30 film al mese si Chili, inclusa nel canone mensile dell’offerta; al costo di 10 Euro al mese è disponibile Vodafone TV Intrattenimento opzione Happy Black (gratis il primo mese e dal costo di 1,99 Euro al mese successivamente) per accedere al programma fedeltà di Vodafone con buoni sconto e promozioni esclusive

Internet Unlimited di Vodafone presenta un canone mensile di 27,90 Euro con attivazione scontata del 100% per chi si abbona tramite procedura online. Nel canone mensile dell’offerta è inclusa l’opzione Vodafone Ready (dal costo di 6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione dell’utente anche il modem Wi-Fi Vodafone Station.

L’offerta Internet casa di Vodafone è disponibile per l’attivazione tramite una semplice procedura di sottoscrizione online. Cliccando sul box qui di sotto si può accedere al sito web di Vodafone ed avviare la procedura di attivazione online effettuando, come passaggio preliminare, la verifica della copertura (è necessario inserire esclusivamente l’indirizzo dove verrà attivata la nuova linea).

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Ricordiamo che l’offerta prevede che il cliente attivi l’abbonamento sfruttando la tecnologia migliore disponibile presso il proprio indirizzo di casa. Attualmente, la fibra ottica FTTH, che garantisce una velocità di connessione pari a 1000 Mega in download, presenta una copertura in forte crescita ma ancora molto limitata. Chi non è raggiunto dalla fibra ottica potrà attivare l’abbonamento con la fibra mista FTTC sino a 200 Mega.

In caso di indisponibilità anche della fibra FTTC, la connessione potrà avvenire tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega. L’utente potrà, in questo caso, valutare la possibilità di attivare la nuova Vodafone Casa Wireless e sfruttare la tecnologia FWA per l’accesso ad Internet con una velocità massima di 300 Mega in download.