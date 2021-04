Scopri le offerte Very Mobile nuovo numero e i vantaggi di passare all'operatore low cost di WindTre senza portabilità. Bastano 8 euro al mese per avere 100 GB

Very Mobile per nuovi numeri: le offerte del mese

Very Mobile è tra gli operatori low costi più apprezzati dagli utenti italiani. Il gestore di telefonia mobile di proprietà di WindTre si distingue per l’assenza di vincoli e costi nascosti e l’ampia scelta di tariffe dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Con meno di 8 euro al mese si possono avere fino a 100 GB. Ovviamente non manco le offerte Very Mobile nuovo numero, ideali per chi vuole disporre di una linea secondaria al giusto prezzo.

Per chi acquista una nuova SIM di Very Mobile senza portabilità del numero di telefono sono previste tariffe senza vincoli di durata. L’utente ha quindi la possibilità di recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione. Le offerte inoltre si aggiornano sempre lo stesso giorno del mese, in modo da sapere con certezza quando il credito verrà scalato. La data di rinnovo può essere verificata in ogni momento dall’app Very, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. La funzione ricarica automatica permette di evitare di restare senza credito ed effettuare ogni mese una ricarica manuale, in quanto il costo del piano viene addebitato automaticamente su carta di credito o conto corrente.

L’app Very permette di gestire la linea e personalizzarla. Dopo aver effettuato il login è quindi possibile effettuare diverse operazioni come verificare il credito residuo, monitorare i consumi di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, gestire le deviazioni di chiamata e disattivare l’offerta.

Very Mobile grazie alla rete di WindTre raggiunge il 99% della popolazione italiana in 4G con una velocità fino a 30 Mbps in download e upload.

Vi ricordiamo inoltre che i clienti di Very possono passare a un’offerta superiore in termini di Gigabyte inclusi in ogni momento e senza alcuna spesa aggiuntiva. L’operatore poi blocca la navigazione Internet quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano per evitare spese inutili. E’ sempre possibile far ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo dall’app Very cliccando sul tasto Rinnova. Il gestore low cost blocca anche le chiamate internazionali e satellitari, che possono essere comunque ripristinate sempre dall’app. L’utente invece continuerà a ricevere gli SMS inviati dalla propria banca per controllare le spese della carta di credito e il saldo sul conto.

Le offerte Very Mobile nuovo numero sono le seguenti:

1. Very Mobile 4,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

2. Very Mobile 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 7,99 per Nuovi Numeri »

In tuti i piani sono inclusi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc.

Very Mobile nuovo numero: come acquistare le offerte

Acquistando online le offerte Very Mobile nuovo numero la SIM e relativa consegna sono gratuite. La scheda telefonica verrà spedita direttamente a casa entro 5 giorni lavorativi e non bisognerà necessariamente presenti di persona alla consegna. La SIM Very può essere acquistata personalmente anche in uno degli oltre 3.000 punti vendita dell’operatore in tutta Italia. Il gestore low cost è inoltre tra i pochi a permette di acquistare una eSIM, ovvero una scheda telefonica digitale. Per ottenerla basta acquistare l’offerta e scannerizzare con lo smartphone il codice QR che si riceverà nell’email di riepilogo. Questa tecnologia permette di azzerare i tempi di consegna e di avere 2 numeri sullo stesso telefono. Le eSIM sono inoltre ecologiche e non possono smagnetizzarsi.

Per attivare la SIM basta effettuare il login sull’app Very e cliccare su Attiva SIM. In alternativa, si può accedere da mobile e browser al sito verymobile.it/attiva.

Per completare l’attivazione è necessario effettuare la conferma della propria identità tramite videoidentificazione. Per la videochiamata guidata con l’operatore servono uno smartphone, la nuova SIM Very, codice fiscale e il documento d’identità utilizzato in fase di acquisto. Il gestore vi confermerà che la procedura è andata a buon fine con una email di conferma.

Chi necessita di assistenza può collegarsi alla sezione Supporto sul sito o app per consultare guide e FAQ relative ai principali problemi affrontati normalmente dagli utenti o chiamare gratuitamente il numero 1929 e ottenere supporto per qualsiasi dubbio o difficoltà dal lato tecnico o amministrativo. Chiamando il numero gratuito 800 994 444 anche da un altro telefono si possono ottenere dettagli sulle offerte e lo stato del proprio ordine.

Very Mobile: tutte le altre offerte

Very Mobile come altri operatori low cost ha predisposto anche offerte dedicate ai clienti di altri gestori che intendono effettuare la portabilità del numero di telefono. La procedura è del tutto gratuita e comporta la chiusura del contratto con il precedente gestore. Per il trasferimento saranno necessari un massimo di 3 giorni lavorativi.

3. Very Mobile 4,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 4,99 »

4. Very Mobile 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 6,99 »

Queste offerte sono disponibili per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

5. Very Mobile 11,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 11,99 »

6. Very Mobile 13,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 13,99 »

Queste offerte sono disponibili per chi arriva da ho. mobile, Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone e WindTre.