Qual è l'offerta migliore per Internet Casa? Le classifica di Aprile 2021

La guida per trovare la migliore offerta internet casa in fibra e ADSL. Ecco quali sono le condizioni delle promozioni da non sottovalutare quando si sceglie un nuovo pacchetto di servizi e qualche consiglio si come individuare i piani più convenienti dei gestori in Italia. Le tariffe attuali in media si aggirano intorno ai 30 euro, a differenziare le 5 migliori offerte in classifica sono gli incentivi e gli sconti

Per sapere qual è la migliore offerta internet casa per te è necessario capire innanzitutto quali sono le tue abitudini di utilizzo della connessione. Per un cliente che usa il collegamento domestico solo per controllare la posta elettronica e navigare sui siti in cerca di notizie è adatta anche un’ADSL a 20 Mega. Se sei un utente che guarda le partite live in streaming o scarica una gran quantità di contenuti (magari audio o video in HD) per lavoro è meglio passare alla fibra ottica.

Con la pandemia tanti clienti hanno modificato le vecchie abitudini di uso della connessione domestica. Chi prima era abituato ad andare al cinema si è dovuto rivolgere alle piattaforme di pay tv o di streaming tv per vedere le ultime pellicole disponibili. Anche gli studenti, costretti in DAD dai decreti per limitare i contagi Covid, si sono ritrovati a dover seguire le lezioni con le piattaforme di videoconferenza.

Le migliori tariffe in fibra (FTTH) garantiscono un collegamento più veloce e stabile e permettono ai clienti che scelgono di attivarle di navigare fino ad 1 Gigabit/s. Anzi le più recenti tecnologie, in alcuni casi, garantiscono anche di arrivare a 2,5 Gigabit/s. Nei contratti inoltre viene anche incluso l’invio dei nuovi modem, sono dispositivi di ultima generazione che promettono un segnale più potente e una copertura della rete domestica ottimizzata e smart.

Prima di selezionare un’offerta casa è comunque sempre meglio verificare la copertura disponibile, la fibra FTTH è ancora disponibile in un centinaio di città della Penisola. Se sei alla ricerca di una rete che superi i 30 Megabit/s e non sei raggiunto dalla fibra a casa puoi optare per la FTTC (Fiber to Cabinet) che ti collega fino a 100 Megabit/s.

La ricerca della tua promozione

Confrontare molte offerte è un lavoro lungo e occorre molta pazienza, bisogna spulciare tra i contratti e sapere quali condizioni del pacchetto internet possono nascondere insidie.

Innanzitutto è importante verificare i termini relativi alle attivazioni e ad eventuali promozioni, gli operatori tendono a garantire l’attivazione gratuita in cambio di un periodo di fedeltà degli utenti. In caso di disdetta prima della scadenza prevista dalla offerta però poi i clienti devono pagare a prezzo pieno il costo per l’acquisto e l’installazione dell’impianto.

Ci sono poi le clausole legate al modem, non tutti gli utenti sono a conoscenza della delibera cosiddetta del router libero. L’AGCOM in passato ha infatti sanzionato i provider che imponevano l’acquisto del dispositivo incluso nella promozioni, la delibera ha stabilito che ogni cliente deve avere la possibilità di attivare le tariffe anche senza comprare il device dell’operatore.

Per trovare le promozioni casa in fibra più vantaggiose possono essere trovate in pochi minuti con il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento inoltre ti consentirà di avere chiari i termini proposti da ogni provider. Per ogni tariffa saranno evidenziati: spese per attivazione e modem, traffico voce e velocità del collegamento.

La migliore offerta internet casa di Aprile 2021

Ecco la classifica per individuare la migliore offerta internet casa in base alle esigenze delle

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

La promozione Super Fibra Unlimited di Windtre ti propone un costo mensile 28,99 euro al mese, in questo canone viene inclusa anche una quota per il modem Wi-Fi (5,99 euro per 48 mesi). L’offerta di questo operatore ti garantisce come servizi gratuiti:

chiamate verso fissi e mobili nazionali

linea fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s

Amazon Prime gratis per un anno, promo attivabile anche per chi è già cliente Prime

per i già clienti mobile sono in regalo Giga illimitati senza costi aggiuntivi su 3 sim della famiglia

per chi non è ancora cliente di telefonia mobile è disponibile una sim con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G ad un costo vantaggioso

Il gestore garantisce la stessa offerta anche a chi non è coperto dalla FTTH, la promozione è compatibile con attivazioni di fibra FTTC fino a 200 Megabit/s o 100 Megabit/s, o con ADSL fino a 20 Megabit/s.

2. Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra proposta che viene segnalata tra le più vantaggiose è quella di Vodafone, l’Internet Unlimited. La tariffa mensile per chi attiva questa offerta a 29,90 euro al mese. La promozione include:

traffico voce gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s, anche in questo caso la stessa proposta vale anche con FTTC fino a 200 Megabit/s e a 20 Megabit/s con ADSL

modem e attivazione inclusi nel costo mensile

A questa offerta base si può poi abbinare anche un servizio di streaming tv, con la Vodafone TV. Per attivare i pacchetti di pay tv si parte da una base di 12 euro al mese per seguire le serie tv e vedere i film in anteprima. Un’altra opzione che può essere acquistata come plus è una sim con 150 Giga per avere la rete Vodafone anche fuori casa, il costo è di 4 euro al mese.

Il gestore offre anche una soluzione per chi vuole sia un nuovo gestore di internet casa che mobile, per questi utenti c’è Giga Family Infinito Edition. Il costo di questa promo combinata sarà di 39,90 euro al mese. Nel pacchetto potrai avere minuti, sms e Giga senza limiti, la banda massima della connessione è di 10 Megabit/s.

Chi ha una sim di Vodafone avrai invece in regalo 100 Giga al mese con Giga Family. Per avere in omaggio il bundle dati devi unificare la bolletta casa e quella mobile e avrai 50 Giga al mese per 1 sim, con l’abbinamento al servizio anche di una seconda sim raddoppi i Giga in regalo. Questo bonus è disponibile al massimo su 6 sim.

Per maggiori informazioni puoi parlare con i nostri operatori o per attivare la tua offerta Vodafone Internet Unlimited può cliccare sul link in basso.

3. TIM Super Fibra

La promozione che ti offre TIM è la sua Super Fibra. Con questo operatore a 29,90 euro potrai contare su:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s; in caso di assenza della copertura della fibra, la connessione sarà possibile con la fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

TIM UNICA, gratis per chi ha anche una sim con questo provider avrai l’opportunità di avere Giga illimitati su 6 sim

TIM Vision con l’abbonamento Intrattenimento con a 14 euro potrai avere Netflix (piano Standard) e Disney+ con un’unica bolletta

Con questo operatore le condizioni del contratto sono molto chiare, nel canone proposto pagherai 10 euro al mese per 2 anni come contributo per l’attivazione e altri 5 euro per 48 mesi saranno la quota per il modem Wi-Fi. Per conoscere ancora più dettagli e per attivare l’offerta puoi cliccare sul link in basso.

4. Fastweb NeXXt Casa

Una delle migliori tariffe del mese è quella di Fastweb. Se in fatto di condizioni dell’offerta base NeXXt Casa non ci sono grandi differenze con le altre promozioni, così non è se si analizzano i servizi extra in regalo con questo piano. Vediamo innanzitutto cosa è incluso in Fastweb Casa:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata che nelle maggiori città italiane può raggiungere anche i 2,5 Gigabit/s in 18 grandi città italiane, in oltre 100 centri è disponibile la fibra fino ad 1 Gigabit/s e laddove non si è raggiunti da questa tecnologia si può attivare la FTTC o l’ADSL

modem FastGate gratis

attivazione senza spese aggiuntive

fino a 3 mesi di DAZN gratis (poi 8,99 euro al mese) o 3 mesi di NOW con NOW Smart Stick inclusa gratis (poi 9,99 euro al mese con 24 mesi di vincolo di attivazione)

Il gestore offre inoltre tre pacchetti per ottimizzare la tua connessione, ogni pack è destinato ad un diverso profilo di utente: studenti, anziani, lavoratori in smart working.

Anche Fastweb ha deciso di proporre un’offerta combinata con uno sconto sul canone casa. Per chi attiva NeXXt Casa e Mobile il canone del pacchetto in fibra costerà 25,95 euro al mese, a cui si aggiungono altri 8,95 euro al mese per lo smartphone. L’offerta mobile ti darà ogni mese:

70 Giga (anche in 5G)

4 Giga da usare all’estero

100 sms

chiamate illimitate

5. Sky WiFi

Per chi invece è un abbonato Sky può essere una buona promozione quella proposta da questo gestore come offerta internet casa. Con Sky WiFi pagherai 29,90 euro al mese e avrai:

chiamate a consumo (l’opzione per le chiamate gratis senza limiti costa 5 euro in più al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s o fibra mista FTTC fino a 200 Megabit/s

modem Wi-Fi con ottimizzazione della connessione in tutta l’abitazione

3 mesi gratis per nuovi clienti

Nel piano sono comprese anche le spese di attivazione. Per acquistare questa offerta puoi cliccare sul pulsante in basso.

