Il sistema energetico globale subirà una metamorfosi nei prossimi anni: entro il 2030 la domanda di gas, carbone e petrolio è destinata a raggiungere il suo picco, mentre le fonti rinnovabili contribuiranno per l’80% alla nuova capacità di energia prodotta, con un primato del fotovoltaico. E ancora: il numero di auto elettriche sulle strade sarà quasi dieci volte superiore a quello circolante oggi nel mondo, così come pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento elettrici daranno il benservito alle tradizionali caldaie a combustibili fossili.

È lo scenario tratteggiato dal World Energy Outlook 2023 dell’Agenzia internazionale dell’Energia (IEA), organismo dell’Ocse, tenendo in considerazione le politiche adottate oggi dai governi di tutti i Paesi.

Transizione verde: IEA, fonti fossili verso il picco nel 2030

LO SCENARIO ENERGETICO NEL 2030 1 La domanda di fonti fossili è destinata a raggiungere il suo picco entro il 2030 2 La quota delle rinnovabili nel mix elettrico globale si avvicinerà al 50% (oggi è il 30%) 3 Gli investimenti nei progetti di eolico offshore saranno il triplo di quelli destinati a nuove centrali a carbone e gas 4 Il numero di auto elettriche sarà quasi 10 volte superiore a quello oggi circolante nel mondo 5 Si venderanno più pompe di calore e sistemi di riscaldamento elettrici rispetto alle caldaie a gas

Secondo quanto si legge nel documento di sintesi del World Energy Outlook 2023 di IEA, “l’eredità della crisi energetica globale potrebbe essere l’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili: l’impulso alla transizione verso l’energia pulita è ora sufficiente per far sì che la domanda globale di carbone, petrolio e gas naturale raggiunga un punto massimo prima del 2030”.

Non solo: “la quota di carbone, petrolio e gas naturale nell’approvvigionamento energetico globale – bloccata per decenni intorno all’80% – inizierà a scendere e raggiungerà il 73% entro il 2030. Si tratta di un cambiamento importante”, certifica l’Agenzia internazionale dell’energia nel suo rapporto annuale sullo scenario mondiale dell’energia.

Al declino delle fonti fossili fa da contraltare la corsa inarrestabile delle fonti “pulite”, che nel 2030 “giocheranno un ruolo significativamente maggiore rispetto a quello che ricoprono oggi”, si legge ancora nelle 353 pagine del documento.

Un esempio? Nel 2030 la quota delle rinnovabili nel mix elettrico globale si avvicinerà al 50%, rispetto all’attuale 30% e il numero di auto elettriche sarà quasi 10 volte superiore a quello circolante nel mondo.

Nella classifica delle tecnologie che giocheranno un ruolo chiave nella “rivoluzione” verde ormai in marcia, il report assegna il primo gradino del podio al solare fotovoltaico. Questa fonte è infatti destinata a “generare più elettricità di quanta ne produca attualmente l’intero sistema elettrico statunitense”, dice il report. Ma uno posto di rilievo è assegnato anche all’eolico offshore: gli investimenti per i nuovi progetti per lo sviluppo di questa tecnologia “saranno tre volte superiori” rispetto a quelli investiti nella realizzazione di nuove centrali elettriche a carbone e a gas. E ancora: pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento elettrici si imporranno sulle caldaie a combustibili fossili.

Evidenze che spingono Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), a sostenere che “la transizione verso l’energia pulita sta avvenendo in tutto il mondo ed è inarrestabile. Non è una questione di ‘se’, ma di ‘quanto presto’, e prima è, meglio è per tutti noi. I governi, le aziende e gli investitori devono sostenere la transizione verso l’energia pulita anziché ostacolarla. I vantaggi offerti sono immensi, tra cui nuove opportunità industriali e posti di lavoro, sicurezza energetica, aria più pulita, accesso universale all’energia e un clima più sicuro per tutti”.

