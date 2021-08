Tariffe luce e gas, quale conviene nel 2021: le offerte di Agosto 2021

Agosto vuol dire caldo e le temperature di quest'anno significano una spesa folle per la tua bolletta se hai un condizionatore in casa. Ecco perché è importante assicurarsi di aver attivato le migliori tariffe luce e gas. Ci sono molte offerte tra cui scegliere, soprattutto se sei ancora un cliente del mercato tutelato. Ecco una guida alle migliori offerte di questo mese per le forniture di energia e gas e qualche consiglio su come trovare la promozione più adatta a te.

Il termostato che segna 44°C in molte città e un mese di Agosto che si prospetta infernale, se non bastassero questi come motivi per spingerti a trovare una promozione luce e gas più conveniente potresti essere motivato dal nuovo aumento delle bollette dei clienti del servizio a Maggiori tutele. In ogni caso entro il 2022 il passaggio al mercato libero sarà pressoché inevitabile, quindi perché non farlo quando ci sono delle tariffe vantaggiose?

Con le liberalizzazioni è diventato poco conveniente restare fedele al tuo fornitore, il mercato libero di energia e gas sta crescendo e per attirar i clienti vengono lanciate di continuo offerte molto allettanti. In più con l’avvicinarsi dell’addio definitivo al servizio di tutela dovrai abituarti a ragionare un po’ come fai per le promozioni del tuo cellulare: controlli la concorrenza, approfitti delle buone occasioni e cerchi di pagare il canone più basso a parità di servizio.

Per aiutarti in questa ricerca puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento è un valido alleato ed è gratuito. Seleziona il servizio che ti interessa, offerte luce o gas o dual fuel ed imposta il tuo profilo di consumo. In pochi istanti avrai una panoramica delle promozioni tra le quali scegliere.

Il servizio di consulenza di SOStariffe.it ti offre anche la possibilità di capire immediatamente quanto potresti risparmiare con ogni tariffa rispetto alle tue attuali bollette. Lo strumento ti chiede infatti di rispondere ad alcune domande sulle tue abitudini di consumo:

numero di coinquilini

grandezza appartamento

elettrodomestici usati

fasce orarie in cui sei in casa

Con queste informazioni, o inserendo il consumo annuale riportato sulla tua ultima bolletta, potrai sapere quale sarà la tua spesa mensile e annuale. La stima ovviamente si baserà sulle informazioni fornite da te, più saranno precise migliori saranno i risultati.

Le migliori tariffe luce e gas di Agosto 2021

Una volta che avrai selezionato la tua nuova offerta per sottoscrivere il contratto dovrai avere il codice fiscale, un documento di identità e i codici POD o PDR dei tuoi contatori. Questi ultimi sono delle stringe alfanumeriche che identificano i tuoi contatori di energia e gas, servono al nuovo fornitore per poter attivare il servizio da te richiesto. Non ti preoccupare, nei passaggi alle nuove offerte luce e gas avrai la continuità di servizio garantita.

In questa guida prenderemo ad esempio due clienti tipo, uno per le offerte energia e uno per quelle gas e ti mostreremo il risparmio potenziale che potresti ottenere attivando una tariffa piuttosto che un’altra. Se è la prima volta che cambi fornitore dei servizi luce e gas eccoti qualche informazione utile su come fare il passaggio.

Il “cliente tipo” sul quale baseremo i confronti di oggi consuma in un anno 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale. Abbiamo scelto questi profilo perché sono gli utenti standard presi in esame anche dall’Autorità dell’energia, del gas e del servizio idrico italiano, ARERA.

Le migliori tariffe gas del mese

Zero Ventiquattro Gas di Pulsee

Questo fornitore ti offre ad Agosto 2021 la sua tariffa ZeroVentiquattro GAS con un costo della materia prima di 0,416 eiro/Smc, con questo gestore puoi avere uno sconto del 45% sul prezzo del gas. Quindi potresti pagare per il tuo gas naturale solo 0,2290 euro/smc. Per ottenere questa agevolazione dovrai attivare il servizio inserendo il codice sconto SOSG45.

La promozione disponibile con Pulsee ti offre una soluzione a prezzo fisso per 12 mesi. Stando al costo della materia prima scontato proposto da questo fornitore e al profilo del consumatore tipo, la spesa annuale per il gas consumato sarà di 1.026 euro. Se passi a questa tariffa dal mercato tutelato potrai risparmiare fino a 145 euro in un anni.

Per avere maggiori informazioni o per ricevere assistenza con l’attivazione di questa offerta puoi cliccare sul link in basso.

Link Gas di Eni gas e luce

Un’altra soluzione che ridurrà i tuoi costi per il gas di centinaia di euro l’anno è la tariffa Link Gas di Eni gas e luce. Se attivi questa offerta pagherai il gas naturale che utilizzi 0,1832 euro/Smc per tutto il primo anno, mentre dal tredicesimo mese il costo della materia prima sarà di 0,2061 euro/Smc.

Il gestore offre delle agevolazioni interessanti ai nuovi clienti:

uno sconto del 10% sul prezzo del gas per il primo anno

sconto extra del 10% se scegli di domiciliare le bollette e di ricevere la fattura digitale

Se scegli questa come prossima tariffa, la tua spesa annuale con Eni gas e luce se rientri nel profilo tipo sarà di 1.063 euro. Rispetto alle attuali tariffe applicate dal Servizio di Maggiori tutele potrai risparmiare in un anno quasi 105 euro.

Per attivare questa soluzione o se vuoi consigli e informazioni ulteriori puoi cliccare sul pulsante in basso.

Le migliori tariffe luce

Dedichiamo qualche minuto in più alle promozioni energia. Rispetto alle offerte gas questo tariffe sono più complesse, sopratutto perché possono variare in base alla tipologia di consumo e alle fasce orarie in cui usi l’energia domestica. Le offerte luce si differenziano quindi in monorarie (stesso prezzo dell’energia a prescindere dall’orario), biorarie (due fasce di consumo con due costi della materia prima differenti) o triorarie.

Luce Extra Web Illumia

Questa è una tariffa monoraria, quindi se decidi di attivare questa promozione di Illumia pagherai lo stesso prezzo a qualsiasi ora e in qualunque giorno tu usi l’energia. Questa tipologia di offerta conviene a chi trascorre molto tempo in casa e a chi utilizza di frequente elettrodomestici e dispositivi elettrici.

La tariffa Luce Extra Web ti offre un prezzo dell’energia fisso e bloccato per il primo anno di attivazione della promozione. Il prezzo dell’energia proposto ad Agosto per i nuovi clienti è di 0,075 euro/kWh. Se analizzi le altre offerte potresti notare che non si tratta del costo luce più basso del mese ed è vero. Allora come mai con questa promozione risparmi di più?

Perché Illumia ti regala 120 kWh di energia gratis per i primi 12 mesi, in pratica il cliente tipo del nostro esempio potrebbe dimezzare la sua spesa in bolletta. Secondo i calcoli del comparatore di SOStariffe.it le tue bollette in un anno ti costerebbero con questa tariffa 415 euro, il risparmio complessivo rispetto alle tariffe del mercato tutelato sarebbe intorno ai 205 euro.

Oltre a queste agevolazioni e agli sconti già illustrati, con questo gestore potrai ottenere anche un altro vantaggio. Avrai letto spesso nelle offerte green energy, questa dicitura indica che la luce che consumi viene da fonti rinnovabili. Alcuni fornitori fanno pagare questo servizio, Illumia non applica nessun costo aggiuntivo.

Per conoscere maggiori dettagli su Illumia e sulla sua Luce Extra Web di Illumia o per attivare l’offerta puoi cliccare qui in basso.

ZeroVentiquattro Luce Pulsee

Un’alternativa per te che sei alla ricerca della tua prossima tariffa luce è ZeroVentiquattro Luce di Pulsee. Puoi attivare questa tariffa monoraria con prezzo dell’energia fisso per 1 anno online in pochi minuti. Come per la promozione gas, anche con questa fornitura puoi ottenere uno sconto sul prezzo della materia prima se ti registri e inserisci il codice SOSL60. In questo caso la riduzione sul costo della materia prima sarà del 60%. Il prezzo da listino applicato all’energia che consumi è di 0,098 euro/kWh, ma con lo sconto pagherai solo 0.03906 euro/kWh.

Il clienti perso come esempio da questa guida spenderebbe quindi in un anno di fornitura quasi 420 euro per le bollette, il risparmio rispetto alle attuali tariffe sarebbe di 201 euro in 12 mesi.

Se la promozione monoraria non è adatta al tuo stile di consumo puoi sottoscrivere con questo fornitore l’offerta ZeroDodici Luce, si tratta del pacchetto biorario di Pulsee. I costi applicati se scegli questa soluzione sono:

F1 : 0,103 euro/kWh che diventa 0,041 euro/kWh con il codice sconto SOSL60

: 0,103 euro/kWh che diventa con il codice sconto SOSL60 F23: 0,095 euro/kWh che diventa 0,038 euro/kWh se usi il codice sconto SOSL60

Se concentri i tuoi consumi nelle ore serali e nei weekend (che sono rappresentati dalla fascia oraria F23) potrai ottenere delle bollette ancora più convenienti.

Oltre alla promozione base Pulsee ti permette di attivare anche delle opzioni per personalizzare il tuo pacchetto energia. Questo fornitore è attento alle energie rinnovabili e a ridurre l’impatto delle emissioni di CO 2 che produci. Le sue offerte sono quindi ad energia verde, quindi avrai la garanzia di usare solo energia prodotto da fonti green. Inoltre con il suo programma Zero Carbon Footprint il gestore si impegna a compensare le emissioni della tua fornitura. I servizi hanno un costo di 1 euro al mese.

