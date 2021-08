Solo per pochi giorni è possibile attivare l'abbonamento Super Fibra di WINDTRE ad un prezzo di appena 24,99 euro al mese e con tanti vantaggi aggiuntivi inclusi nel canone mensile. L'offerta in questione, al momento, è una delle soluzioni più complete e vantaggiose disponibili sul mercato di telefonia per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la connessione di casa, oramai sempre più essenziale, tra smart working e servizi di intrattenimento. Ecco i dettagli dell'offerta:

Fibra WINDTRE in offerta a 24,99 euro con Amazon Prime in regalo

C’è tempo fino al 17 di agosto per attivare Super Fibra di WINDTRE al prezzo scontato di 24,99 euro al mese. L’offerta, oltre al canone scontato, mette a disposizione una lunga serie di bonus aggiuntivi che puntano ad offrire tanti vantaggi agli utenti con la possibilità di accedere ad Amazon Prime gratis (partite di Champions League comprese) e di ottenere Giga illimitati sulla propria SIM WINDTRE. La nuova proposta di WINDTRE è disponibile solo per pochi giorni e per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un nuovo abbonamento.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Super Fibra di WINDTRE a 24,99 euro al mese: come attivare l’offerta

L’offerta proposta da WINDTRE è da cogliere al volo. L’operatore, infatti, mette a disposizione un piano d’abbonamento per la connessione Internet di casa che include:

linea telefonica con chiamate a consumo (0 centesimi al minuto e scatto alla risposta di 23 centesimi verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download

Super Fibra di WINDTRE è disponibile in promozione solo per pochi giorni. L’abbonamento proposto da WINDTRE, infatti, presenta un canone mensile di 24,99 euro al mese a tempo indeterminato, risultando una delle offerte più convenienti del mercato di telefonia fissa. L’abbonamento, inoltre, presenta attivazione gratuita mentre il modem Wi-Fi, con supporto alle reti Wi-Fi 6, è incluso nel canone mensile (al costo di 5,99 euro al mese).

Per attivare l’offerta di WINDTRE è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione disponibile, previa verifica della copertura, al link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra di WINDTRE »

La proposta di WINDTRE, disponibile in promozione con canone scontato a tempo indeterminato solo per pochi giorni, è tra le migliori soluzioni attivabili sul mercato di telefonia fissa per la connessione Internet casa. Per un quadro completo sulle offerte e per attivare la tariffa più vantaggiosa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

La tabella qui di sotto riassume, invece, le migliori offerte e le relative caratteristiche attualmente disponibili:

Offerta Caratteristiche Costi Note aggiuntive Ultrainternet Fibra di Tiscali chiamate a consumo e connessione illimitata 19,95 euro al mese per 12 mesi; poi 27,95 euro al mese 2 mesi di Infinity+ inclusi Sky WiFi chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese; attivazione di 29 euro solo per clienti Sky TV Super Fibra di WINDTRE chiamate a consumo e connessione illimitata 24,99 euro al mese un anno di Amazon Prime gratis e Giga illimitati per già clienti WINDTRE Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis e connessione illimitata 25,90 euro al mese fino a 100 GB gratis per i già clienti Vodafone; Vodafone TV da 12 euro al mese Fastweb NeXXt Casa chiamate a consumo e connessione illimitata 27,95 euro al mese SIM Fastweb con 150 GB al mese a 7,95 euro al mese TIM Super Fibra chiamate gratis e connessione illimitata 29,90 euro al mese Giga illimitati per i clienti TIM su mobile