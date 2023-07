La nuova legge antipirateria , pensata per contrastare lo streaming illegale , con particolare riferimento agli eventi sportivi in diretta (ma non solo), è stata approvata in via definitiva con l'obiettivo di contrastare la crescente diffusione di siti e app che diffondo contenuti protetti dal diritto d'autore e da diritti di trasmissione acquistati, a caro prezzo, dalle emittenti televisive, tradizionali e in streaming. Ecco cosa prevede la nuova legge contro lo streaming illegale.

Si intensifica la lotta contro lo streaming illegale: il disegno di legge antipirateria approvato in Senato, dopo aver già ricevuto l’ok da parte della Camera, punta a contrastare un fenomeno sempre più diffuso, in particolare per quanto riguarda la trasmissione degli eventi sportivi in violazione dei diritti di trasmissione. In particolare, la nuova legge prevede una serie di misure preventive oltre che degli interventi di repressione della diffusione di contenuti prodotti dal diritto d’autore. Un ruolo di primo piano sarà ricoperto da AGCOM. Ecco i dettagli completi in merito:

Cosa prevede la nuova legge contro lo streaming illegale

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA LEGGE CONTRO LO STREAMING ILLEGALE 1. AGCOM potrà bloccare le trasmissioni illegali entro 30 minuti 2. Ci sarà un inasprimento delle sanzioni 3. È prevista una campagna di comunicazione informativa

Il nuovo disegno di legge antipirateria punta a contrastare, su più livelli, il fenomeno dello streaming illegale. In particolare, vengono concessi più poteri ad AGCOM che avrà la possibilità di bloccare il traffico Internet verso una IPTV che trasmette contenuti video in violazione del diritto d’autore e di trasmissione. Dal punto di vista tecnico, l’intervento di AGCOM si concentrerà sull’indirizzo IP. Gli utenti che proveranno ad accedere ad un sito che trasmette contenuti illegalmente si ritroveranno una schermata informativa di AGCOM che confermerà il blocco della trasmissione.

L’intervento dell’Autorità potrà arrivare entro 30 minuti dalla segnalazione. Non ci sarà bisogno di alcun iter burocratico. La nuova normativa, inoltre, punta a inasprire le sanzioni per contrastare lo streaming illegale. Anche in questo caso, si prevede un’azione decisa con la possibilità di carcere fino a 3 anni per chi ha trasmesso i contenuti e sanzioni fino a 5.000 euro per chi ha usufruito dei contenuti. Ci sarà, inoltre, una campagna di comunicazione pensata per informare in merito ai rischi dello streaming illegale e per sensibilizzare gli utenti.

Dove guardare le partite di Serie A e gli altri eventi evitando lo streaming illegale

Il nuovo provvedimento nasce, sostanzialmente, per bloccare lo streaming illegale dei contenuti sportivi. Per evitare di commettere un illecito, è necessario assicurarsi di aver attivato i servizi giusti per poter seguire gli eventi desiderati in streaming oppure in TV. Il mercato italiano si divide tra diverse piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi più richiesti e che attirano il maggior quantitativo di pubblico.

Per quanto riguarda la Serie A, anche per la stagione che inizierà il prossimo agosto, si dovrà fare riferimento a DAZN che propone un abbonamento a partire da 29,99 euro al mese (39,99 euro al mese con la doppia utenza da due diverse connessioni Internet). Tramite DAZN sarà possibile seguire:

tutta la Serie A

tutta la Serie B

le partite di Europa League e Conference League

diversi altri eventi calcistici come la Liga spagnola e alcune coppe internazionali

diversi altri sport

Per accedere a DAZN è possibile seguire il link qui di sotto.

Scopri le offerte di DAZN »

C’è poi Sky che propone 3 partite per turno della Serie A con il pacchetto Calcio. L’offerta di Sky, però, è particolarmente ricca per quanto riguarda lo sport in generale. Con il pacchetto Sky Sport, infatti, si può accedere a:

Champions League, Europa League e Conference League

la Formula 1

la Moto GP

diversi altri sport come la NBA, i tornei di tennis e golf e molto altro

Attualmente, Sky TV + Netflix + Sky Sport è il bundle su cui puntare con un’offerta che prevede un costo di 24,90 euro al mese con un Buono Amazon di 50 euro in regalo per i nuovi clienti. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Sky TV + Netflix + Sky Sport »

Anche per la prossima stagione, inoltre, tornerà una partita di Champions League su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon accessibile per tutti gli utenti Amazon Prime. Il costo del servizio è di 49,99 euro all’anno (oppure 4,99 euro al mese) con la possibilità di accedere a tanti vantaggi extra, come le consegne in un giorno su Amazon.

Prova subito Prime Video »

