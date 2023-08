Scopri come seguire il prossimo campionato di Serie A che parte il 20 agosto. Ecco tutte le migliori offerte di DAZN, Sky e TIM per seguire la tua squadra del cuore

Offerte in evidenza DAZN 30,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il weekend del 20 agosto 2023 inizia ufficialmente il nuovo campionato di Serie A. Per questa stagione si potranno ancora seguire tutte le partite su DAZN, che detiene i diritti tv in esclusiva. Su Sky invece saranno disponibili solo 3 partite per giornata: il match delle 20:45 del sabato, quello delle 12:30 della domenica e delle 20:45 del lunedì. Discorso differente invece per la stagione 2024-2025 in quanto i diritti tv sono ancora lontani dall’essere assegnati.

Serie A: tutte offerte più convenienti per seguirla ad agosto 2023

Le migliori offerte TV con la Serie A Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN e la Champions League su Infinity+ gratis fino al 31/8/23, poi 19,99 €/mese Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni TIMVISION Gold DAZN e la Champions League su Infinity+, Netflix e Disney+ 10 €/mese fino al 31/8/23, poi 35,99 €/mese Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata 14,99 €/mese per 18 mesi DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 29,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 44,99 €/mese

Su DAZN potete seguire non solo tutta la Serie A ma anche altri contenuti come:

tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

le migliori partite di Conference League

basket con la Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e Eurocup

NFL

UFC

Matchroom e Goldboy

freccette

Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, sport invernali e altro

Per seguire la vostra squadra del cuore potete scegliere tra due abbonamenti.

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

L’abbonamento costa 30,99 euro al mese per 12 rate mensili o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni. L’abbonamento annuale costa 299 euro

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

L’abbonamento costa 45,99 euro al mese per 12 rate mensili o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni. L’abbonamento annuale costa 399 euro

Scopri le offerte di DAZN »

DAZN è compatibile con diversi dispositivi come Smart TV, console per videogiochi, Chromecast, Amazon Fire Stick, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.

Le offerte di Sky

Per vedere la Serie A sulla pay TV potete attivare il seguente pacchetto di Sky:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite di Serie A per giornata

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. L’attivazione è di 9 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Chi è abbonato a Sky ma dispone di un profilo DAZN può vedere tutti i contenuti dell’app sul canale dedicato Zona DAZN al 204. Potete attivarlo direttamente dall’Area My Account del decoder. In alternativa potete attivare l’abbonamento completo:

Prova Sky Q

Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Il costo è di 9 euro per 30 giorni di visione. Dopo un mese potete decidere se acquistare un abbonamento e personalizzarlo con i pacchetti che più vi interessano.

Prova Sky Q »

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso

DAZN è incluso anche nelle offerte per l’intrattenimento di TIM, che si possono associare a qualsiasi offerta per la telefonia mobile o la rete fissa. Altrimenti se non volete cambiare gestore si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo dell’abbonamento. L’app di streaming è inclusa nelle seguenti offerte:

TIMVISION Calcio e Sport

DAZN Standard

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile

Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

L’offerta è gratis per tutto agosto, poi si rinnova a 19,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità)

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

L’offerta costa 10 euro al mese fino al 31/8/23, poi si rinnova a 35,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 45,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte avete incluso il decoder TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito e non c’è costo di attivazione se si attivano online. Se volete incluso un abbonamento DAZN Plus il costo è di 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese. Con TIMVISION Gold potete avere TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

Se non siete ancora clienti di TIM per il cellulare potete attivare:

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo)

per navigare in fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo) 14 GB per navigare in roaming in Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

la protezione di TIM Safe Web Plus

Il primo mese per i nuovi clienti è gratis acquistandola online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart

Altrimenti potete attivare una delle offerte fibra ottica di TIM. In base alla copertura potete accedere a diverse tipologie di connessione come la FTTH (Fiber to the Home) anche fino a 10 Gbps in download o la fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per i già clienti mobili di TIM il prezzo per la fibra scende a 25,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva una delle offerte fibra TIM »

Se avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem avete incluso uno sconto di 120 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps. In più i clienti fisso e mobile dell’operatore con TIM Unica Power a soli 1,90 euro al mese, che vi vengono addebitati direttamente in bolletta, hanno vantaggi come:

giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM)

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo un mese (vincolo di 24 mesi per la parte mobile)

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi 9,99 euro al mese

una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 20% sul catalogo di gioielli di Kulto

Se associate a TIM Unica Power almeno 3 linee entro il 2/9/23 il prezzo è azzerato.

Dover guardare la Serie A per la stagione 2024-2025

Al momento la situazione dei diritti TV per la Serie A 2024-2025 è ancora in divenire. Un accordo sembra lontano, come conferma il fatto che la Lega dei club italiani ha scelto di posticipare dalla metà di luglio al 15 ottobre la data per la chiusura della trattativa privata con DAZN, Sky e Mediaset, gli unici broadcaster ancora in lizza per trasmettere le partite.

La Lega punta a incassare 1,2 miliardi di euro per i diritti tv per le prossime cinque stagioni calcistiche ma le prime offerte sono ben al di sotto della metà. Le pretese si sarebbero poi abbassate a circa 930 milioni di euro ma la trattativa non ha avuto particolari scossoni. DAZN dovrebbe comunque mantenere la sua posizione dominante mentre Sky si muove più sottotraccia ma con la volontà di affiancare la Serie A ai campionati esteri e soprattutto alle Coppe europee dal 2025 al 2027. Mediaset dal canto suo si propone di trasmettere in chiaro alcune partite di campionato, probabilmente gli incontri del sabato sera, su Italia 1 o Canale 5 insieme alla Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Resta complicata anche la cessione dei diritti tv della Serie A all’estero. In merito al “prodotto calcio” italiano, il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è così espresso nel suo intervento al Giffoni Film Festival: “Questa è una fase secondo me molto delicata. Ritengo fondamentale chiudere il ciclo di negoziazione dei diritti audiovisivi. Mi auguro che si chiuda al meglio in Italia e nel mondo e poi si inizi a investire insieme nel miglioramento del prodotto“.