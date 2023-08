Cresce la diffusione della fibra ottica in Itali e il costo per accedere alla rete FTTH si riduce sempre di più. Gli ultimi dati confermano un nuovo record per il numero di accessi a Internet tramite fibra ottica mentre il costo mensile delle offerte fibra scende a poco più di 25 euro al mese , contro gli oltre 31 euro al mese registrati nel 2020. Ecco tutti i dati in merito.

A chiarire le ultime tendenze del settore delle offerte Internet casa è l’ultima indagine dell’Osservatorio Segugio.it che evidenzia un netto calo del costo medio della fibra ottica rispetto agli ultimi anni. La riduzione del canone delle offerte fibra si accompagna a una certa stabilità del mercato delle connessioni Internet casa.

La differenza di costo tra la fibra ottica e le altre tecnologie è oramai inferiore a 1 euro al mese. Nel frattempo, come confermato dal recente Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM, in Italia si continua a registrare una sostanziale crescita della fibra ottica con oltre 3,7 milioni di accessi tramite FTTH.

Vediamo i dati completi emersi dall’indagine:

Cala il prezzo della fibra ottica FTTH

I dati dell’Osservatorio Segugio.it confermano un vero e proprio crollo del costo medio delle offerte fibra ottica FTTH nel corso degli ultimi anni. Le rilevazioni sullo stato attuale del mercato, infatti, confermano che, in media, una connessione in fibra ottica comporta una spesa di 25,36 euro al mese.

Le offerte proposte dagli operatori del settore sono, nel 56% dei casi, caratterizzate da un canone fisso a tempo indeterminato mentre nel 44% è prevista una promozione iniziale (della durata media di 15 mesi) a cui seguirà l’applicazione di un canone standard di 29,30 euro al mese.

La differenza di prezzo tra la FTTH e le altre tecnologie si sta riducendo. Attualmente, infatti, per attivare una connessione Internet per la casa è necessario mettere in conto una spesa di 24,52 euro al mese (il dato è la media delle offerte disponibile, a prescindere dalla tecnologia).

La differenza tra la media del mercato e la media delle offerte fibra è di 84 centesimi al mese. Questo dato era nettamente superiore nel 2020. Tre anni fa, infatti, la fibra ottica costava 31,54 euro al mese, in media, mentre una connessione Internet per la casa comportava una spesa media di 25,58 euro al mese.

Come evidente dal grafico riportato qui di sotto, nel corso degli ultimi anni, il prezzo medio di un abbonamento Internet casa (senza considerare la tecnologia di connessione) è rimasto pressocché invariato, oscillando tra un minimo di 23,45 euro al mese e un massimo di 25,58 euro al mese.

Per la fibra ottica (in arancio nel grafico) si registra un trend ben diverso. Le connessioni FTTH sono passate da oltre 31 euro al mese a poco più di 25 euro al mese nel giro di appena 3 anni, arrivando quasi ad azzerare la differenza con l’offerta media del mercato che, in precedenza, era di quasi 6 euro al mese.

Il canone mensile delle offerte Internet casa rappresenta la media dei canoni promozionali delle offerte di telefonia fissa, a prescindere dalla tecnologia

Il canone mensile delle offerte fibra ottica FTTH è la media dei canoni promozionali delle offerte che consentono l’utilizzo della fibra

Il dato “Diffusione Fibra” è la percentuale di accessi da rete fissa che avviene tramite rete FTTH (Fonte: Osservatorio sulle Comunicazioni – AGCOM)

Rilevazioni Osservatorio Segugio.it – Luglio 2023

La fibra ottica è sempre più diffusa in Italia

A confermare la crescente diffusione della fibra ottica arrivando due diverse indagini. Secondo i dati di Fair Internet Report, infatti, nel corso degli ultimi due anni si è registrata una sostanziale crescita della diffusione di connessioni “veloci” o “molto veloci” (con velocità in download superiore agli 80 Mbps).

A contribuire a questa crescita è proprio la fibra ottica: nel 2021, infatti, solo il 17% delle connessioni registrate da Fair Internet Report superava gli 80 Mbps mentre oggi, a luglio 2023, questa percentuale è pari al 24%, con un incremento di 7 punti percentuali in due anni.

Nel frattempo, l’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM ha confermato un nuovo record per gli accessi tramite rete in fibra ottica FTTH che ora toccano quota 3,76 milioni con una quota di mercato pari al 18,8% degli accessi totali. Appena tre anni fa, nel terzo trimestre del 2020, tale quota era pari ad appena l’8,3%. In tre anni, quindi, la crescita è stata superiore a 10 punti.