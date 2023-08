Continua il calo progressivo del prezzo del gas per i clienti in Tutela che, dallo scorso mese di ottobre, segue un aggiornamento mensile prendendo come riferimento il prezzo giornaliero dell'indice PSV. ARERA, l'Autorità italiana per l'energia, ha appena comunicato il nuovo aggiornamento del prezzo del gas che, per i consumi registrati a luglio, registra un calo del -2,1% rispetto al valore di giugno 2023. Ecco i dettagli completi.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 782,61 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 872,33 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

ARERA ha comunicato il nuovo prezzo del gas per i clienti in regima di Maggior Tutela. L’aggiornamento mensile del prezzo, previsto dal nuovo meccanismo introdotto ad ottobre 2022, riguarda i consumi registrati nel mese di luglio. Rispetto al mese precedente, il calo del costo del gas è del -2,1%.

Questo aggiornamento, inoltre, rappresenta il settimo mese consecutivo di calo per il costo del gas che oggi presenta un prezzo al metro cubo decisamente più contenuto rispetto ai valori record del 2022. Si tratta di un dato molto positivo in vista del prossimo autunno. Ecco tutti i dettagli in merito all’aggiornamento.

Nuovo calo per il prezzo del gas: i dati per i consumi di luglio 2023

Il nuovo prezzo del gas in Tutela, per i consumi di luglio, è pari a 0,336178 €/Smc (si tratta del valore dei costi di approvvigionamento del gas naturale, CMEMm). Questo dato è più basso rispetto a quanto registrato a giugno 2023. Il calo su base mensile è del -2,1%. Il nuovo valore è anche il più basso mai registrato dall’introduzione del meccanismo di aggiornamento mensile del prezzo in Tutela che ha debuttato ad ottobre 2022.

L’andamento del costo del gas in Tutela, sulla base di quanto stabilito da ARERA, viene riepilogato nella tabella qui di sotto che copre il periodo compreso tra ottobre 2022 e luglio 2023. Nel corso del mese appena terminato, il prezzo ha raggiunto il valore più basso mentre il valore massimo è stato registrato lo scorso mese di dicembre, con oltre 1,24 €/Smc, quasi il quadruplo del valore attuale.

MESE COSTO GAS (Euro/Smc) luglio 2023 0,336178 giugno 2023 0,354598 maggio 2023 0,364547 aprile 2023 0,479694 marzo 2023 0,498408 febbraio 2023 0,608549 gennaio 2023 0,731604 dicembre 2022 1,247659 novembre 2022 0,975849 ottobre 2022 0,83518

Come ridurre le bollette del gas in vista dell’autunno

Il nuovo aggiornamento del gas in Tutela segna un momento importante per tutto il mercato energetico italiano, confermando una certa tendenza alla stabilità (il prezzo è cambiato poco da maggio a luglio e, soprattutto, non è mai aumentato). Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità oggi di assicurarsi condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose, puntando sulle offerte del Mercato Libero, anche in condizione della fine del regime tutelato programmata per il prossimo mese di gennaio 2024.

Per tagliare la bolletta del gas nei prossimi mesi, infatti, è fondamentale ridurre al minimo il costo del gas. Raggiungere quest’obiettivo è possibile. Per scegliere le offerte più vantaggiose è possibile puntare sul comparatore di SOStariffe.it per offerte gas che garantisce una panoramica completa sulle tariffe disponibili. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in tabella) per individuare subito le tariffe più vantaggiose. Per accedere al confronto online delle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Scopri qui le migliori offerte gas »

Attualmente, con le migliori tariffe indicizzate del Mercato Libero è possibile accedere direttamente al prezzo all’ingrosso del gas, con riferimento all’indice PSV e con aggiornamenti mensili del prezzo, come avviene anche per il mercato tutelato. In alternativa, però, ci sono le tariffe a prezzo bloccato che consentono di bloccare il prezzo del gas per almeno 12 mesi. La tariffa più conveniente del momento prevede un prezzo bloccato di 0,69 €/Smc.

« notizia precedente Fibra ottica sempre più diffusa e il canone medio cala a 25,36 euro al mese