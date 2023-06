Quali sono le carte di credito consigliate per i risparmiatori? Sono quelle a zero spese o con canone molto basso. Con SOStariffe.it, una panoramica delle offerte più convenienti di giugno 2023 .

Risparmio è la parola d’ordine che i consumatori inseguono quando si tratta di attivare una nuova carta di credito. In particolare, i riflettori sono puntati sulle carte a zero spese, oppure con canoni annui molto bassi. Così come, prima di sceglierne una, i risparmiatori si focalizzano su bonus e benefit concessi ai nuovi clienti.

Ma come trovare le carte di credito più convenienti attualmente presenti sul mercato? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it è possibile individuare le migliori offerte di giugno 2023.

Carte di credito: le offerte più vantaggiose di Giugno 2023

CARTA DI CREDITO CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1 Carta YOU canone annuale gratuito

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente 2 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

annuo fido da un minimo di 500€ a un massimo di 7.800€ 3 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuo di 12€

plafond mensile a partire da 1.500€ 4 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone annuo di 20€

fido mensile di 1.500€ 5 Carta Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500€ o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di 24€

in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500€ o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di fido di 1.500€/mese 6 Carta Gold Widiba di Banca Widiba canone annuo di 50€

fido mensile di 3.000€

La carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, è ormai uno strumento di pagamento in crescente diffusione anche perché l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio in seguito, di solito entro la metà del mese successivo. Gli acquisti online spingono il suo utilizzo, così come il fatto che ormai l’esito per ottenerne una è immediato.

Ecco qui sotto le carte di credito abbinate ad altrettanti conti correnti online che risultano più vantaggiose per i risparmiatori a Giugno 2023.

Carta YOU di Advanzia Bank

Con canone annuo gratuito, la banca lussemburghese Advanzia Bank offre Carta YOU, che si contraddistingue per il fatto che, per richiederla, non è necessario aprire un conto corrente presso la banca stessa e direttamente legato alla carta. Con la possibilità di sottoscrivere una polizza viaggi gratuita e di rateizzare le proprie spese, le altre caratteristiche di questa carta sono:

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente . Di solito è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro;

. Di solito è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; possibilità, saldando regolarmente le spese sostenute con carta nel corso del tempo, di richiedere un aumento del plafond ;

; addebito a saldo;

appartenente al circuito Mastercard;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

collegamenti con i wallet digitali di Google Pay o Apple Pay.

L’operazione per ottenere Carta YOU avviene online. È sufficiente dotarsi della carta d’identità o del passaporto (entrambi in corso di validità).

Per conoscere l’offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

SCOPRI CARTA YOU »

Cartaimpronta One di Webank

Una delle migliori offerte per una carta di credito zero spese a Giugno 2023 è quella di Webank. La banca 100% digitale del Gruppo BPM propone Cartaimpronta One, una carta a canone gratuito con i seguenti tratti distintivi:

fido minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro al mese ;

; collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

carta a saldo;

carta a saldo; circuito Visa o Mastercard ;

o ; utilizzabile in Italia e all’estero;

utilizzabile in Italia e all’estero; nessuna commissione sui pagamenti in area Euro, mentre in valuta diversa prevede una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area Euro, mentre in valuta diversa prevede una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro; 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN; domiciliazione utenze e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione utenze e pagamenti ricorrenti; ricarica cellulare.

Cartaimpronta One è abbinata al conto corrente online di Webank che è a canone annuo gratuito fino al 30 giugno 2025 per coloro che lo apriranno entro mercoledì 21 giugno 2023. Inoltre, offre un’operabilità con comandi vocali e in più include gratuitamente:

una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay; bonifici ordinari in Italia e area SEPA;

domiciliazione utenze ;

; pagamenti MAV e RAV;

modelli di F23 e F24;

ricarica cellulare.

Per conoscere meglio l’offerta di Webank clicca:

SCOPRI CONTO WEBANK »

SelfyConto di Mediolanum

Tra le carte di credito più convenienti di giugno 2023 c’è anche Mediolanum CreditCard con un canone di 12 euro l’anno (cioè 1 euro al mese) e un plafond a partire da 1.500 euro al mese. Questa carta è legata a SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum.

Questa carta di credito a saldo, con esito immediato e con circuito di pagamento Visa o MasterCard, è dotata di tecnologia contactless ed è anche personalizzabile:

scegliendo il colore preferito;

inserendo una propria foto.

Altre particolarità sono:

pagamenti online tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro;

servizio di Spending Control scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta;

scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta; possibilità di inserire un limite di acquisto;

selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

servizio alert per il controllo delle proprie spese;

per il controllo delle proprie spese; blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Ricordiamo inoltre che SelfyConto è un conto con il canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti (sempre gratuito invece per gli under 30), poi prevede un costo di 3,75 euro al mese. Un costo che è comunque azzerabile in via promozionale fino al 31 dicembre 2023.

Per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, c’è la possibilità di avvalersi della promozione valida fino al 31 luglio 2023, per ricevere in regalo un prodotto Samsung Galaxy (tablet, smartphone o notebook) portando nuovi amici in Banca Mediolanum.

Altri vantaggi di SelfyConto sono:

carta di debito con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay; bonifico online gratuito come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona Euro;

prelievi di contanti da ATM da qualsiasi banca gratuiti;

trading online per effettuare investimenti in tempo reale sui principali mercati mondiali;

il servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale.

Per conoscere più in dettaglio l’offerta di Mediolanum clicca:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Le due carte di Banca Widiba

Due le carte di credito virtuali (circuito Visa/MasterCard) proposte da Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi:

Carta Classic Widiba, con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo;

con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo; Carta Gold Widiba, con 3.000 euro di fido mensile e 50 euro di canone annuo.

Le due carte (disponibili anche in versione fisica) si appoggiano a Widiba Start, un conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 28 giugno 2023, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi ha più di 30 anni i primi due anni. Al termine di questo periodo, i clienti hanno comunque la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni. Questo conto online include gratuitamente anche carta debito, prelievi di contante da ATM superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia, bonifico online in area SEPA, PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, vai al link qui di seguito:

Scopri conto Widiba »

Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING

Economica è anche la carta di credito Mastercard Gold abbinata a Conto Corrente Arancio del gruppo bancario ING. Una carta che ha un fido mensile di 1.500 euro, con collegamento a Apple Pay e Google Pay. Questa carta di credito è a canone zero:

in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro;

oppure avendo attivo un piano Pagoflex per acquisti superiori a 200 euro;

In alternativa, il canone sarà di 2 euro al mese, per un totale di 24 euro l’anno.

Per attivare questa carta di credito è indispensabile l’accredito sul conto dello stipendio o della pensione oppure l’esistenza, al momento dell’attivazione, di un saldo disponibile sul conto di almeno 3.000 euro e di un saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione di almeno 3.000 euro.

Questa carta si appoggia a Conto Corrente Arancio che è sempre gratuito. Questo prodotto bancario, che si apre tramite Internet con la firma digitale, offre una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale è a zero spese per i primi 12 mesi, poi il canone ha un costo di 2 euro al mese. Ma tale costo è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese. Le sue caratteristiche sono:

carta di debito Mastercard inclusa;

Mastercard inclusa; collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Banca ING offre alla sua clientela anche la possibilità di ottenere un rendimento sui propri risparmi. Quella proposta dal gruppo bancario olandese è una soluzione che prevede, aprendo Conto Corrente Arancio, di beneficiare del conto deposito Conto Arancio, che offre un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi. Poi i propri risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo. Per usufruire di questo rendimento occorre attivare Conto Arancio entro il 5 agosto 2023.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »