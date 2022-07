Problemi a Internet oggi con Wind: le soluzioni di Luglio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre ha lavorato molto per costruire una rete di telefonia mobile e fissa all’altezza delle più alte aspettative degli utenti, tanto da averla ribattezzata Top Quality Network. Non a caso la connessione inclusa nelle sue offerte Internet casa è ritenuta dalla società di analisi nPerf come la migliore in Italia per velocità in download. A tutti però capita che per qualche motivo ancora oscuro non sia possibile navigare. Per chi sta affrontando problemi Internet oggi Wind e non sa come fare per tornare a navigare come prima da smartphone o PC, ecco una semplice guida con tutte le soluzioni e le verifiche da fare per ripristinare la navigazione il più velocemente possibile e con il minimo sforzo.

Problemi Internet oggi Wind: la guida per il mobile

Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Personale sul sito Eventualmente acquistare una ricarica anche online Attivare la modalità di pagamento Easy Pay o di autoricarica per non doversi ricordare ogni mese di acquistare una ricarica

E’ possibile che non riusciate a navigare su mobile per il semplice fatto che avete esaurito il credito residuo sulla SIM. L’operatore infatti in questo caso blocca la navigazione, anche se permette comunque di disporre di una connessione mobile pagando 90 cent al giorno per 1 GB solo in caso di effettivo utilizzo. Se effettivamente avete esaurito il credito potete sempre acquistare una ricarica sul sito o dall’App WindTre pagando con carta di credito. In alternativa, per risolvere il problema alla radice, potete attivare la modalità Easy Pay per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo eviterete di acquistare ogni mese una ricarica e potrete anche avere una quantità superiore di Gigabyte rispetto alle offerte con addebito su credito residuo. E’ anche possibile attivare il servizio di autoricarica a soglia, che si attiva quando sono disponibili 3 euro sulla SIM massimo due volte al mese, o a tempo.

Connessione dati non attiva Android Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare

Risulta impossibile navigare anche se la connessione dati sul telefono non è attiva e se non c’è adeguata copertura da parte dell’operatore. La seconda situazione è piuttosto rata considerando che WindTre oggi copre in 4G il 99,7% della popolazione italiana e oltre il 90% in 5G. Possono però essere presenti alcuni ostacoli fisici che bloccano o attenuano il segnale. Il consiglio in questo caso è quello di allontanarsi dalla fonte delle interferenze come montagne, colline, muri, palazzi o antenne e spostarsi in un luogo aperto. Per forzare la ricerca della rete potete poi attivare la Modalità Aereo, che temporaneamente sospende la connessione dati. Dopo aver atteso qualche secondo si può disattivarla e in automatico il telefono ricercherà il segnale per voi.

Configurare manualmente l’APN iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi

Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo

L’assenza di connessione può anche dipendere dal fatto che l’APN, ovvero il sistema attraverso cui lo smartphone si connette a Internet, non è correttamente impostato. Solitamente la configurazione avviene in automatico quando si inserisce la SIM ma si possono sempre inserire manualmente gli appositi parametri in caso di necessità. Anche aggiornare il telefono all’ultima versione del sistema operativo permette di avviare la configurazione automatica dell’APN.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Problemi Internet oggi Wind: la guida per la rete fissa

Non c’è connessione a Internet Verificare il corretto collegamento dei cavi Verificare che il problema non sia nel dispositivo utilizzato

Molto spesso capita che ci siano problemi a navigare su fisso per piccole dimenticanze, come non aver correttamente collegato l’alimentatore del modem alla presa di corrente o il cavo per connetterlo al PC è usurato o danneggiato e quindi serve cambiarlo. Tra le prime cose da fare c’è anche quella di controllare che l’assenza di connessione non dipenda dal dispositivo che state utilizzando. Per scoprirlo si può in primis aggiornarlo all’ultima versione del sistema operativo. Potete anche provare a collegarvi in Wi-Fi con un altro device come uno smartphone o un tablet. Se ci riuscite significa che il problema non è il modem. In questo caso si consiglia di aggiornare la scheda di rete del PC e disattivare programmi di protezione come gli antivirus che possono interferire in qualche modo con la connessione a Internet. Nel frattempo potete sempre collegare il router al computer tramite un cavo Ethernet, preferibilmente CAT 5e.

PC infettato da un virus che modifica i DNS Windows Cliccare su Start

Impostazioni

Rete Internet

Modifica opzioni scheda

Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà

Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà

Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok Mac Cliccare sull’icona a forma di ruota di ingranaggio nel menu Dock

Accedere a Preferenze di sistema

Selezionare la connessione utilizzata nell’elenco di sinistra

Cliccare su Avanzate e selezionare la scheda DNS

Selezionare i DNS già in uso nell’elenco Server DNS e poi su (-) per rimuoverli Il consiglio è quello di lasciare la configurazione automatica ma si possono sempre inserire i parametri manualmente: DNS primario: 151.5.216.15

DNS secondario: 151.5.216.150

Può anche capitare che il PC sia stato infettato da un virus che ha modificato i server DNS che il dispositivo utilizza per tradurre i domini dei siti in forma alfabetica in un codice numero a lui comprensibile.

Segnale assente o debole Collegarsi alla rete Wi-Fi 5 GHz. Se si visualizza una sola rete è possibile duplicarla seguendo le istruzioni fornite con il modem

Porre il modem su un ripiano a un’altezza di circa un metro da terra

Non chiudere i modem o coprirlo con mobili, TV, oggetti di metallo ed acquari

Tenere il modem lontano da fonti di calore o freddo eccessivo

Tenere il modem lontano da muri spessi o finestre che possono attenuare il segnale

Annunci Google

Se nonostante il corretto posizionamento del modem non riuscite a navigare in tutte le stanze o avete una casa molto grande o suddivisa su più piani potreste valutare l’idea di acquistare un ripetitore Wi-Fi. In tutti i negozi di WindTre potete trovare il modello ZYXEL WAP6807, già incluso nella sua offerte Super Fibra Top Wi-Fi.

Confronta le offerte di WindTre »

Potete comunque utilizzare anche un ripetitore di altre marche ma sarebbe opportuno che abbia le caratteristiche tecniche minime consigliate dall’operatore:

dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne)

dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne)

Problemi Internet oggi Wind, potrebbe esserci un down in corso?

Succede raramente che non sia possibile navigare perché la rete di WindTre mobile o fissa stia sperimentato un cosiddetto down. Si tratta di un problema tecnico talmente grave, dovuto ai motivi più diversi come forti precipitazioni o un guasto a una centralina, che per l’operatore risulta impossibile fornire i suoi servizi di connettività. In questo caso l’unica cosa che l’utente può fare è segnalare il problema all’operatore tramite i canali di assistenza e monitorare la situazione sui canali social di WindTre, con particolare attenzione a Facebook e Twitter. E’ qui che l’azienda informa gli utenti sullo stato dei lavori di riparazione della rete in tempo quasi reale. Anche siti come downdetector.it sono utili allo scopo in quanto non solo permettono di capire se effettivamente è in corso un down ma anche di confrontare la propria situazione con quella di altri clienti dell’operatore.

In ogni caso il disservizio solitamente riguarda solo aree territoriali moto limitate, come un quartiere o al massimo una città, e il problema si risolve in non più di qualche ora.

Problemi Internet oggi Wind: come chiedere assistenza

Per qualsiasi problema alla linea mobile o fissa potete comunque sempre rivolgervi all’Assistenza Clienti di WindTre chiamando gratuitamente il 159. All’inizio potrete rivolgervi le vostre richieste a WILL, l’assistente digitale dell’operatore che grazie all’intelligenza artificiale impara dalle domande poste dagli utenti per fornire risposte sempre più precise e puntali. In ogni caso potete in ogni momento chiedere a WILL di mettervi in contatto con un operatore umano. Sul sito di WindTre nella sezione Supporto, nell’Area Clienti o app WindTre avete poi una serie di guide e FAQ per aiutarvi a risolvere qualsiasi problema di connessione.