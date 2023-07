Portabilità conto corrente : il trasferimento del saldo e dei servizi di pagamento del conto corrente da una banca a un'altra è un diritto di ogni risparmiatore . Su SOStariffe.it, come funziona il cambio di istituto di credito, insieme alle migliori offerte di luglio 2023 per scegliere un conto conveniente.

Quando si parla di portabilità del conto corrente si intende che il saldo, la carta di debito e/o di credito abbinata al conto, l’accredito di stipendio/pensione e la domiciliazione delle utenze sul conto (per esempio, le bollette) possono essere trasferiti dalla propria banca su un nuovo conto aperto in un’altra banca. Questo trasferimento è un diritto del consumatore sancito da una normativa fissata della Banca d’Italia.

Oltre a sapere come funziona la portabilità del conto corrente, con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, ecco anche una panoramica delle migliori offerte di luglio 2023.

Portabilità conto corrente: che cos’è e come funziona

La Banca d’Italia spiega che la portabilità conto corrente è un diritto. Specifica che è possibile “ottenere il trasferimento su un altro conto di pagamento presso un altro operatore di tutti o alcuni servizi di pagamento, e anche del saldo positivo presente sul tuo conto; puoi decidere di mantenere oppure chiudere il vecchio conto .Il trasferimento avviene con una procedura agevolata e deve essere completato in un tempo massimo di 12 giorni lavorativi“.

Sempre Bankitalia precisa che la portabilità è dei servizi non del conto: “Chiedere la portabilità non implica automaticamente la chiusura del tuo conto: se vuoi chiudere il rapporto con il vecchio operatore non devono esserci obblighi pendenti e dovrai chiedere espressamente la chiusura del conto, in aggiunta alla portabilità“.

C’è da notare che la portabilità conto corrente non consiste nel portare il conto, con le sue coordinate identificative (IBAN), ma nel trasferire i servizi di pagamento e il saldo su un diverso conto che avrà diverse coordinate.

La procedura della portabilità del nuovo conto prevede:

apertura presso una diversa banca, situata in Italia;

intestato alla stessa persona (anche in caso di conto cointestato);

stessa valuta del vecchio conto.

È sempre possibile chiedere la portabilità conto corrente, anche se:

il vecchio conto ha un saldo negativo: questa circostanza non impedisce la trasferibilità sull’altro conto dei servizi ricorrenti di pagamento;

si ha un mutuo o un altro finanziamento in corso;

si fruisce di servizi accessori che sono collegati al rapporto di conto (per esempio, una polizza assicurativa).

Infine Banca d’Italia puntualizza che “il trasferimento che hai chiesto deve essere completato in un tempo massimo di 12 giorni lavorativi. Se questo termine non è rispettato hai diritto a un indennizzo monetario” da parte della tua “vecchia” banca.

Conti correnti: le migliori offerte di Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 My Genius Green di UniCredit canone gratuito per sempre

accredito della pensione

cointestabile

carta di debito inclusa

bonifici e giroconti gratuiti 2 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito il primo anno , poi 3 €/mese, con possibilità di azzerarlo

, poi 3 €/mese, con possibilità di azzerarlo 1 € di sconto sul canone dal secondo anno con accredito della pensione

cointestabile

carta di debito inclusa

PEC e firma digitale inclusa 3 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

per sempre carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 €

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza

Dopo aver esaminato la portabilità conto corrente, passando sotto la lente d’ingrandimento il mercato bancario, emerge che i conti correnti online sono quelli più convenienti perché sono a zero spese sia per i costi fissi di gestione (di solito hanno il canone annuale gratuito), sia per quanto concerne le commissioni applicate sulle più frequenti operazioni. Quella che segue è descrizione delle principali caratteristiche dei tre conti correnti online più vantaggiosi di luglio 2023.

Conto My Genius Green di UniCredit

My Genius Green di UniCredit è un’offerta vantaggiosa perché il canone annuo di tenuta del conto è gratuito per sempre. Si tratta di un conto bancario online che si può aprire direttamente tramite Internet, con una procedura facile e veloce. L’operazione durerà pochi minuti e servono solamente:

carta di identità, SPID o CieED;

webcam o fotocamera;

cellulare con numero italiano;

un indirizzo email valido.

Oltre che economico, My Genius Green è un conto che mira alla tutela del Pianeta essendo un prodotto bancario 100% paperless: infatti non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo (nemmeno il carnet degli assegni). L’offerta di UniCredit prevede l’inclusione della carta di debito internazionale MyOne a canone gratuito (circuiti Visa/MasterCard) sia in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile, sia in versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone. Inoltre offre:

giroconti online gratuiti;

bonifici ordinari gratuiti;

gratuiti; servizio Banca Multicanale incluso per gestire il conto tramite Internet, telefono e App;

per gestire il conto tramite Internet, telefono e App; prelievo gratuito in Italia presso gli sportelli automatici UniCredit, commissione di 2 euro per prelievi presso sportelli automatici di altre banche.

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba, che se lo si apre entro il 26 luglio 2023, è a canone gratuito per il primo anno, mentre dal secondo anno si pagherà un canone di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni. Widiba Start ha il canone gratuito sempre per gli under 30.

Il conto Widiba Start, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam, offre ai nuovi clienti anche:

carta di debito inclusa con collegamento ai principali wallet digitali;

inclusa con collegamento ai principali wallet digitali; bonifico ordinario online gratuito;

prelievo bancomat oltre i 100 euro gratuito;

PEC di 1 Giga e firma digitale gratuite fino a quando si è clienti della banca;

gratuite fino a quando si è clienti della banca; deposito titoli incluso;

maxi prelievo da 1.550 euro da sportelli ATM del Gruppo MPS.

Il conto Widiba Start offre gratuitamente anche il servizio di portabilità conto corrente WidiExpress, con il quale si trasferiscono dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici per esempio) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, i clienti di Banca Widiba possono personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone (9 euro a trimestre), fino ad azzerarlo, con le seguenti opportunità:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro ;

in meno se il patrimonio complessivo è di almeno ; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze);

in meno se si hanno investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

C’è infine da evidenziare che, con l’apertura di Widiba Start entro il 26 luglio 2023 (e vincolando le somme entro 30 giorni dall’apertura del conto stesso), si può beneficiare di un rendimento annuo del 3,25% lordo, scegliendo vincoli della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza.

Conto BBVA

La banca multinazionale spagnola BBVA mette a disposizione un conto corrente online gratuito per sempre. Con IBAN italiano, quest’offerta prevede:

carta di debito (fisica e virtuale) gratuita, con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) gratuita, con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) in area SEPA gratuiti ;

; bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti;

ricarica del conto corrente gratis.

Inoltre, fino al 31 gennaio 2025, BBVA propone:

1% lordo di rendimento effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

di rendimento effettuando un acquisto con la ; 2% lordo di rendimento accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

I nuovi clienti hanno a disposizione anche:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto. La promozione è valida solo fino al 5 settembre;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto. La promozione è valida solo fino al 5 settembre; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Per nuovi e già clienti è possibile anche avere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile“, un conto deposito senza spese né di apertura né di gestione) e senza vincoli. Offre un rendimento del 3% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Con il conto BBVA si può usufruire anche dei servizi pay per-use. In particolare:

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto: richiedendolo da 1 a 5 giorni prima della data di accredito non si pagano commissioni.

