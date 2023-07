Scopri come avere una WindTre eSIM a luglio, in cosa si differenzia da quelle tradizionali, dove acquistarla, quanto costa e come attivarla. Nell'articolo tutti i dettagli

Oggi sono molti gli utenti che anche in Italia preferiscono l’eSIM alle schede telefoniche tradizionali. I vantaggi di questa tecnologia d’altronde sono evidenti e data la facilità di utilizzo è innegabile che siano più convenienti. Per tutti questi motivi WindTre le ha ormai adottate da diverso tempo. Ecco quindi come fare per acquistare e attivare le WindTre eSIM. Per confrontare le offerte dell’operatore con quelle degli altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. In questo modo avrete la certezza di scegliere la promozione più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Con un clic potrete poi attivarla online tramite l’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

WindTre eSIM, come richiederle e attivarle a luglio 2023

eSIM di WindTre Tutti i dettagli Dove comprarla? In tutti i negozi WindTre Come attivarla? Basta scansionare il QR Code stampato sul voucher fornito in negozio Quanto costa? L’eSIM costa 10 euro mentre per la sostituzione il prezzo è di 15 euro

Le WindTre eSIM sono superiori rispetto alle schede telefoniche tradizionali sotto vari aspetti. Il primo è la possibilità di utilizzare due numeri differenti sullo stesso dispositivo, per esempio per dividere i contatti di lavoro dalla famiglia. Non serve poi inserirle fisicamente nello smartphone dato che si scaricano come un qualsiasi file e si salvano in memoria. L’eSIM inoltre non necessitano di spedizione e per questo sono più ecologiche, dato che viene meno la necessità di trasporto e packaging. Per utilizzare le WindTre eSIM serve però uno smartphone Dual SIM. In commercio comunque ci sono oggi moltissimi modelli dotati di questo sistema.

Potete acquistare la WindTre eSIM in un qualsiasi negozio dell’operatore in tutta Italia. Qui vi verrà consegnato un voucher fisico sul quale è stampato il QR Code da inquadrare con la fotocamera dello smartphone per avviare il download. È possibile abbinarle a qualsiasi offerta di telefonia mobile prepagata o piano micro-business (partita IVA). L’eSIM viene identificata univocamente dal codice EID che è riportato sulla scatola del dispositivo mobile e visualizzato nel menu delle impostazioni. Il codice PIN è disabilitato ma si può attivare sempre dalle impostazioni del telefono. L’attivazione avverrà entro le 24 ore successive al download.

L’WindTre eSIM costa 10 euro mentre per sostituire una SIM fisica o nel caso in cui si cancelli per errore la scheda digitale (il QR Code si può utilizzare solo una volta) il costo è di 15 euro. Per trasferire l’eSIM su un altro telefono basta recarsi in un negozio di WindTre per ricevere gratuitamente una scheda digitale sostitutiva.

WindTre eSIM: le migliori offerte a cui abbinarle a luglio 2023

Offerte mobile a cui abbinare un’eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile Start 5G Summer minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G 12,99 €/mese Full 5G Summer minuti illimitati (+ 50 verso l’estero) e 200 SMS + 200 GB in 5G 14,99 €/mese Unlimited 5G minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS + Giga illimitati in 5G 29,99 €/mese

Potete scegliere di associare la vostra WindTre eSIM a una delle tante offerte 5G dell’operatore, che consente di navigare con prestazioni anche quattro volte superiori al 4G con una copertura del 95,9% della popolazione italiana con accesso prioritario alla sua rete a garanzia di un segnale stabile e veloce (Priority Pass). Il gestore inoltre blocca in automatico i servizi a sovrapprezzo come suonerie, sfondi, etc.

I clienti mobile di WindTre poi possono attivare la sua offerta fibra ottica a un prezzo ancora più vantaggiosa. Per loro Super Fibra infatti costa 23,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. La tariffa prevede una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Avete inclusi anche un modem con supporto al Wi-Fi 6 e Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia. Per tutti gli altri sono previste anche le chiamate illimitate. L’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro in caso di installazione nelle Aree Bianche.

A Super Fibra potete aggiungere anche:

Assistenza Facile per disporre di sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrodomestici e PC a 4,99 euro al mese

per disporre di sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrodomestici e PC a 4,99 euro al mese Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete a 1,49 euro al mese

Chi ha la linea fissa e mobile con WindTre può chiamare e ricevere telefonate gratuitamente con Wi-Fi Calling anche quando non c’è segnale mobile. L’unica condizione è quella di essere connessi alla rete Wi-Fi dell’operatore. Il servizio è compatibile con tutti i modelli di smartphone più diffusi.

Tra le migliori offerte a cui abbinare una WindTre eSIM disponibili a luglio abbiamo:

Start 5G Summer con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati, 200 SMS e a con Full 5G Summer con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 200 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay . È incluso anche uno smartphone Honor 70 Lite 5G e call center senza attese al 159

con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e a con . È incluso anche uno smartphone Honor 70 Lite 5G e call center senza attese al 159 Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay . È incluso anche call center senza attese al 159

con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e a con . È incluso anche call center senza attese al 159 Pack Unlimited 5G con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 30 Mbps a 19,99 euro al mese . È incluso anche uno smartphone Xiaomi Redmi Note 12 5G

con minuti illimitati, 200 SMS e a . È incluso anche uno smartphone Xiaomi Redmi Note 12 5G Protect Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese. È incluso anche uno smartphone OPPO A78 5G da 128 GB

Con l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay si possono aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Se arrivate da un altro operatore e volete mantenere il vostro numero dovete solo richiedere la portabilità a WindTre, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con Easy Pay si attiva il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di dover acquistare tutti i mesi una ricarica manuale per rinnovate la tariffa e si hanno più Gigabyte inclusi. L’attivazione è di 49,99 euro ma acquistandole online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

L’app WindTre vi permette di gestire tutti gli aspetti principali della vostra tariffa. Scaricandola gratuitamente sul vostro iPhone o smartphone Android potete monitorare il credito residuo e l’utilizzo di minuti, SMS e Giga oltre ad effettuare operazioni come acquistare una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento che preferite, personalizzare il proprio piano telefonico e accedere ogni giorno agli sconti, vantaggi e promozioni di Winday. Dall’app potete attivare anche il servizio Please Don’t Call per il blocco automatico e gratuito delle chiamate indesiderate.

Come abbinare uno smartphone alle offerte di WindTre

Insieme alla WindTre eSIM potete abbinare al vostro piano mobile anche le rate necessarie per l’acquisto di uno smartphone. Le offerte telefono incluso si possono attivare solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del dispositivo, e prevedono un vincolo di permanenza minima da 24 a 30 mesi oltre al pagamento di un costo di attivazione di 4,99 euro una tantum. Alcune offerte della famiglia Unlimited 5G includono anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance che può coprire fino al 90% del valore del dispositivo. Con Reload ExChange si può far valutare un vecchio cellulare per ottenere un bonus fino a 800 euro per l’acquisto di un nuovo modello. Gli smartphone considerati dall’operatore sono oltre duecento.

WindTre ha poi predisposto una serie di servizi ad hoc per lo smartphone. Reload vi consente di sostituire un telefono con lo schermo danneggiato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita in tutte le grandi città italiane. Reload Plus invece include la protezione contro i danni accidentali ma soprattutto permette di sostituire il telefono con un modello più recente ogni anno a fronte di un piccolo costo mensile.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima di 24-30 mesi dovrete comunque corrispondere a WindTre tutte le rate residue più quella finale. Si può scegliere se pagare in un’unica soluzione o continuare con la rateizzazione. Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e riconsegnare il dispositivo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.