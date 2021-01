Passa a TIM da Iliad: le offerte di Gennaio 2021

Per i clienti Iliad in cerca di una nuova tariffa, TIM propone un'offerta davvero imperdibile. Si tratta di TIM Wonder One, una tariffa speciale attivabile direttamente online e caratterizzata da un prezzo contenuto e un pacchetto completo di minuti, SMS e GB. Per chi sceglie TIM. o ha già scelto l'operatore, anche sulla rete fissa, inoltre, i vantaggi aumentano grazie alla possibilità di sfruttare Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Ecco quali sono le migliori offerte "Passa a TIM" da Iliad disponibili a gennaio 2021 e come fare per attivarle.

Tra le offerte TIM di gennaio 2021 c’è spazio anche per tariffe speciali riservate agli utenti che, attualmente, sono con Iliad. Per questo preciso target di clienti, infatti, c’è la possibilità di attivare un’offerta davvero molto interessante. L’offerta in questione, denominata TIM Wonder One, è attivabile direttamente online e garantisce notevoli vantaggi ad un prezzo contenuto. Da notare, inoltre, che per i clienti TIM di rete fissa ci sono Giga illimitati senza costi extra, un bonus che rende l’attivazione dell’offerta ancora più interessante.

Il listino di offerte messe a disposizione da TIM include anche diverse altre opzioni. Di seguito andremo ad analizzare le proposte più vantaggiose per chi vuole passare a TIM ed, in particolare, per i clienti Iliad che puntano a cambiare operatore. Ecco le migliori offerte da considerare:

TIM Wonder One

La migliore offerta del mese di gennaio 2021 per i clienti Iliad che vogliono passare a TIM è rappresentata da TIM Wonder One. L’offerta in questione, attivabile solo dai clienti che richiedendo la portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati, offerte un pacchetto davvero vantaggioso ad un prezzo ottimo. Chi sceglie TIM Wonder One potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS tariffati a consumo al costo di 29 centesimi cadauno

70 GB di traffico dati in 4G ogni mese; è possibile utilizzare WhatsApp e altre app di messaggistica per inviare messaggi senza consumare i GB del proprio piano tariffario

di traffico dati in 4G ogni mese; è possibile utilizzare WhatsApp e altre app di messaggistica per inviare messaggi senza consumare i GB del proprio piano tariffario in roaming in UE: minuti illimitati e sino a 5 GB in 4G ogni mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

TIM Wonder One presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta è attivabile direttamente online, con consegna gratuita della SIM, sfruttando il link riportato qui di seguito. Attivando l’offerta online, inoltre, è prevista la possibilità di sfruttare il primo mese gratis. Per sottoscrivere la nuova offerta di TIM per clienti Iliad è necessario affrontare una spesa iniziale di 25 euro (di cui 20 euro saranno disponibili come credito residuo per la copertura dei costi dell’offerta.

Per attivare TIM Wonder One è possibile seguire la procedura online accessibile dal link qui di sotto:

Attiva TIM Wonder One »

Da notare, inoltre, che per tutti i clienti di rete fissa TIM c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati con TIM Wonder One senza alcun costo extra. Per ottenere questo bonus è sufficiente attivare l’opzione TIM Unica. Tale opzione, completamente gratuita, permette all’utente che abbina la sua SIM all’abbonamento di rete fissa di ottenere Giga illimitati per la sua offerta mobile. Da notare, inoltre, che l’attivazione di TIM Unica consente di ottenere 6 mesi di Mondo Disney+ (opzione che include Disney+ e TIM Vision Plus). Successivamente, tale opzione si rinnoverà a 4,99 euro al mese.

Chi non è cliente TIM di rete fissa può puntare sull’offerta TIM Super Fibra. Questa soluzione è una delle offerte Internet casa più complete attualmente disponibili sul mercato. L’abbonamento proposto da TIM mette a disposizione:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitati tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload TIM Vision incluso

incluso Opzione Mondo Intrattenimento: per completare il proprio abbonamento è possibile attivare l’opzione Mondo Intrattenimento che mette a disposizione Disney+, Netflix (con il piano Standard), TIM Vision Plus e il TIM Vision Box al costo di 14 euro al mese

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi, ed il modem Wi-Fi, dal costo di 5 euro al mese per 48 mesi. In caso di recesso anticipato, andranno pagate le rate residue non ancora saldate. L’offerta TIM Super Fibra p attivabile direttamente online.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Da notare, inoltre, che chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC ha la possibilità di attivare TIM Super FWA, un’ottima alternativa all’offerta precedente con connessione ADSL TIM Super FWA, infatti, mette a disposizione una connessione Internet wireless, tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), in grado di raggiungere una velocità massima di 30 Mega in download ed 1 Mega in upload.

Nell’abbonamento è inclusa anche la linea telefonica fissa (con chiamate a consumo, le chiamate gratis senza limiti costano 2 euro in più al mese) e TIM Vision. Anche in questo caso, è possibile sfruttare i vantaggi di TIM Unica per avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi su mobile. TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione gratuita e con modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito.

In base alla copertura, TIM Super FWA prevede l’utilizzo del modem Indoor, auto installante, oppure del modem Outdoor, da installare dopo un intervento di un tecnico specializzato che prevede un costo extra di 99 euro (rateizzabile in 24 mesi). Per verificare la possibilità di attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online linkata qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA»

Le altre offerte della gamma TIM Wonder

Oltre a TIM Wonder One, accessibile ai clienti Iliad, a disposizione degli utenti degli altri operatori ci sono altre proposte della gamma TIM Wonder. Ad esempio, c’è la possibilità di attivare TIM Wonder Two. L’offerta in questione include minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese. Da notare che questa soluzione è disponibile solo per chi passa a TIM da Tiscali o da CoopVoce. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva TIM Wonder »

C’è poi da considerare anche TIM Wonder. L’offerta, attivabile dai clienti ho. Mobile e Lycamobile, include minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese. Anche questa soluzione è disponibile tramite attivazione online, seguendo il link riportato qui di sotto.

Attiva TIM Wonder Two »

Le offerte 5G di TIM

Oltre a TIM Wonder One, il listino di offerte TIM mette a disposizione diverse tariffe da tenere d’occhio. I clienti Iliad, così come i clienti di altri operatori, hanno la possibilità di puntare su alcune offerte 5G messe a disposizione da TIM. Le offerte in questione appartengono alla gamma TIM Advance e possono essere attivate direttamente online. La prima soluzione che segnaliamo è TIM Advance 5G. L’offerta include minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G e 5G. Il costo periodo dell’offerta è di 29,99 euro. Anche in questo caso, per i clienti di rete fissa TIM, ci sono Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Da notare che nel canone mensile è incluso anche TIM Music.

Da segnalare anche TIM Advance 5G Unlimited. L’offerta in questione include minuti, SMS e Giga illimitati con la possibilità di accedere alla rete 5G. Ad arricchire l’offerta ci sono 250 minuti per chiamare dall’Italia verso l’estero e il servizio TIM Music. L’offerta con Giga illimitati di TIM presenta un costo periodico di 39,99 euro al mese e garantisce anche la possibilità di ottenere sconti extra su smartphone 5G da acquistare a rate.

Per confrontare le offerte TIM con tutte le altre proposte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. In alternativa, la comparazione delle offerte può avvenire tramite dispositivi mobili scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente dal Google Play Store, su smartphone e tablet Android, e dall’Apple AppStore, su iPhone e iPad.

Anche Iliad ha il suo 5G

A partire dalla fine del mese di dicembre, anche Iliad ha lanciato la sua prima offerta 5G. Si tratta di Flash 70, tariffa speciale che resterà disponibile per l’attivazione sino al prossimo 21 gennaio 2021. Da notare che l’offerta in questione non è disponibile per i già clienti Iliad. La prima offerta 5G di Iliad, infatti, può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti che passano ad Iliad, portando il proprio numero (da qualsiasi operatore) oppure attivandone uno nuovo.

Flash 70 di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G e 5G sotto rete Iliad

in 4G e 5G sotto rete Iliad tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile

Flash 70 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. L’offerta, come detto, è attivabile solo fino al 21 gennaio 2021. Per sottoscrivere l’offerta è possibile seguire una procedura online:

Attiva Flash 70 di Iliad »