La settimana si apre con una serie di disservizi per i clienti TIM di rete fissa. Sin dalle prime ore di oggi, infatti, si sono registrate delle temporanee interruzione del servizio con problemi sia per la rete telefonica che per la connettività Internet. Ecco cosa non funziona e come risolvere i problemi legati al TIM down in corso nella giornata di oggi.

TIM down: cosa non funziona oggi e come risolvere

A partire dalle prime ore di oggi 4 gennaio 2021 si sono manifestati una serie di problemi di natura tecnica legati al funzionamento della linea telefonica fissa e della connettività Internet per i clienti TIM. Le prime segnalazioni di malfunzionamenti sono emerse nel corso delle prime ore della giornata con un picco che si è registrato già a partire dalle 9 della mattina.

Come conferma il report di Downdetector, per il momento le segnalazioni di problemi tecnici di TIM non sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Il TIM down sembra, infatti, essere particolarmente intenso in alcune aree del Paese ed, in particolare, in prossimità delle aree urbane maggiormente popolate. Nel corso delle prossime ore, in ogni caso, emergeranno nuove informazioni sulla questione.

Da notare, inoltre, che il TIM down riguarda solo la rete fissa. Al momento, infatti, non ci sono segnalazioni in merito a malfunzionamenti dell’erogazione dei servizi per i clienti mobile di TIM. Anche in questo caso, sarà necessario attendere le prossime ore per poter verificare l’evoluzione della situazione.

Al momento, TIM non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al down della rete fissa in corso. Per eventuali aggiornamenti sulla questione consigliamo di seguire gli account social, in particolare su Facebook e Twitter, dell’operatore che dovrebbero fornire aggiornamenti in tempo reale sul problema.

Contattare il servizio clienti telefonico oppure recarsi in un negozio TIM è, per ora, inutile. La segnalazione del malfunzionamento è già arrivata all’operatore sin dalle prime ore della giornata di oggi ed i tecnici sono al lavoro per la risoluzione. Al momento, l’hashtag #timdown è uno dei temi principali di Twitter Italia, segno che il numero di utenti colpiti dal malfunzionamento è considerevole.

Come risolvere i problemi di connessione legati al TIM down di oggi

Il malfunzionamento registrato dalla rete TIM non riguarda un’area locale in particolare ed è diffuso su buona parte del territorio nazionale, coinvolgendo milioni di clienti dell’operatore. Al momento, quindi, non è possibile risolvere in autonomia il problema in quanto si tratta di un malfunzionamento generalizzato e su cui, di certo, i tecnici TIM sono già al lavoro.

Per verificare la risoluzione del problema è consigliabile spegnere e riaccendere di tanto in tanto il router TIM, in modo da riavviare la procedura per stabilire la connessione con la rete. Trattandosi di un problema generalizzato, la risoluzione da parte dei tecnici dell’operatore potrebbe avvenire in modo graduale.