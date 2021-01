Offerte Bonus Internet: le migliori promozioni per avere il contributo a gennaio 2021

Il bonus Internet e PC permette di ottenere un voucher fino a 500 euro per l'acquisto di un' offerta Internet casa da oltre 30 Mbps e di un tablet o PC . Scopri i requisiti per accedere al bonus e le migliori offerte degli operatori

La pandemia di Coronavirus ha messo in luce ulteriori potenzialità degli strumenti digitali. L’Italia purtroppo è ancora indietro in termini di copertura per la banda ultralarga ma il Governo ha stanziato un piano per ampliarne la diffusione a livello nazionale.

All’interno di questo progetto è compreso il cosidetto bonus Internet e PC, volto a favorire la digitalizzazione anche delle famiglie meno abbienti. Oggi infatti molti lavoratori, costretti a causa per le limitazioni sugli spostamenti finalizzate a contenere i contagi, continuano la loro attività in smart working e allo stesso modo studenti di tutte le età possono continuare il loro percorso di studi solo tramite la didattica a distanza (DAD).

Il bonus Internet e PC stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile dal 9 novembre 2020 e permette di accedere ad un voucher di 500 euro, suddiviso in 300 euro per l’acquisto di un PC o di un tablet e 200 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa superiore ai 30 Mbps di velocità. Il bonus è rivolto a famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro che già non dispongono di una linea fissa da almeno 30 Mbps. Potete verificare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento gratuito fornito da SOStariffe.it. Il comparatore vi proporrà l’offerta migliore in base alla tecnologia per voi accessibile.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi che si possono ottenere tramite il bonus Internet e PC sono state stabilite da Infratel, società che si occupa della distribuzione del voucher, e sono state riviste nei mesi scorsi. Oggi, ad esempio, è considerata compatibile anche un computer con fotocamera esterna. L’utente non diventerà proprietario effettivo del tablet o del PC dopo 12 mesi in quanto vengono forniti in comodato d’uso.

E’ prevista anche una seconda fase del bonus Internet e PC che estenderà il voucher anche alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro per l’acquisto di una linea fissa da oltre 30 Mbps. Per le aziende, invece, sarà possibile ottenere un bonus fino a 3.500 euro per l’attivazione di un’offerta fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo di alcuni parametri come la copertura disponibile e il numero dei dipendenti.

Vi ricordiamo che il bonus Internet e PC sarà disponibile fino all’esaurimento delle risorse previste dal Governo (204 milioni di euro per le famiglie in tutta Italia) e che alcune Regioni (Liguria, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) permettono di richiederlo solo ai residenti di una lista limitata di Comuni.

Offerte Bonus Internet: le migliori promozioni per avere il contributo a gennaio 2021

Il bonus Internet e PC deve essere rischiesto direttamente al proprio operatore sottoscrivendo le apposite offerte Internet casa tramite i tradizionali canali di vendita (online o in negozio). Per farlo bisogna compilare un apposito modulo e attendere la verifica del provider in merito al possesso degli adeguati requisiti per l’accesso al voucher. Attualmente solo Vodafone, WindTre, Tiscali, Fastweb e Tim hanno predisposto le tariffe per il bonus Intenet e PC. Quest’ultimo è l’unico a consentire di acquistare un notebook oltre a un tablet.

1. Bonus Internet con Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta di Vodafone ha un costo di 19,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Senza modem l’offerta ha un costo di 17,90 euro al mese. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. E’ possibile poi acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 99,99 euro o Lenovo Yoga Smart TAB a 19,99 euro. Per entrambi pagamento e ritiro sono previsti in negozio.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è dotato di:

Schermo immersivo con cornice sottile da 10.4″

64 GB di memoria

Nuova S Pen con Air Action inclusa

Doppio Speaker AKG con Dolby Atmos per un audio 3D

Lenovo Yoga Smart TAB offre invece le seguenti caratteristiche tecniche:

Schermo IPS Full HD (1920 x 1200) da 25,65 cm (10,1″)

Processore Qualcomm Snapdragon 439​

4 modalità esclusive

fino a 4 GB di RAM

fino a 64 GB di memoria

Batteria da 7000 mAh

2 altoparlanti JBL da 2 W, potenziati con Dolby Atmos

Webcam anteriore da 8 MP e posteriore da 5 MP

Tablet + hub smart home

Google Assistant (riconoscimento vocale a 360°)

2. Tim Super Voucher Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione non prevista

TIMVISION incluso

L’offerta di Tim ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi. Il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro o gratuitamente il tablet Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB. In alternativa è disponibile il PC Onda Oliver Plus 15,6″ a 99,90 euro. Per il dispositivo il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro.

Onda Oliver Plus 15,6” dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

CPU : Intel N3450 ( Quad-Core ) @ 2,2GHz

GPU : Intel HD Graphics 500

RAM : 8GB Low Power DDR 4

Archiviazione : 256GB SSD

Risoluzione Display : 1920*1080 FHD,IPS

Bluetooth : 4,2

Wi-Fi : 802.11 b/g/n/ac

Connessione : USB 3.0

Camera : Camera Integrata HD 1080P + WebCam esterna HD 1080P – 8MP

Batteria : 5000mAh X 2Cells

Audio : Integrato, Microfono Integrato con supporto per riconoscimento vocale Cortana e Alexa

Prima di poter sottoscrivere Tim Super Voucher Fibra è necessario attestare di disporre dei requisiti per ottenere il bonus PC e Internet. Online basta cliccare sulla voce “Verifica e attiva” nella parte alta della scherma dedicata all’offerta. In alternativa, si può farlo telefonicamente chiamando il numero gratuito 800 125818. Dopo l’attivazione un corriere, a cui bisognerà presentare la copia di un documento d’identità e codice fiscale, vi consegnerà il tablet o il PC. L’addetto vi chiederà di firmare i moduli per il riconoscimento del bonus. Se il dispositivo prescelto eccede i 300 euro previsti dal voucher, si dovrà corrispondere al corriere l’eventuale differenza in contanti.

3. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

La tariffa di WindTre ha un costo di 12,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese. E’ possibile scegliere tra il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159,90 euro o con Lenovo Yoga Smart TAB ZA3V0011SE incluso con display 10.1″ Full HD e due casse Hi-Fi JBL ottimizzate dal sistema Dolby Atmos. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 13,31 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili a 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

4. Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload

Modem incluso

Chiamate a consumo: 5 cent al minuto e 23 cent di scatto alla risposta

2 mesi di Infinity inclusi

Huawei Matepad 10.4″ incluso

L’offerta di Tiscali ha un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi, poi 27,95 euro al mese. L’attivazione è di 96 euro che saranno addebitati in fattura a 4 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone complessivo. Il costo di disattivazione è pari ad una mensilità dell’offerta. Aggiungendo 2 euro in più al mese si ottengono chiamate illimitate e 6 mesi di Infinity.

Huawei Matepad 10.4″ dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

Display IPS Touchscreen da 10,4 pollici” (2000 x 1200 px di risoluzione)

Processore: Huawei Kirin 810

CPU: 2 x Cortex-A76 2,27 GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz

GPU: Mali-G52

Sistema operativo: EMUI 10.1 (basato su Android 10.0)

RAM: 3/4 GB

Memoria: 32/64 GB estendibile fio a 512 GB con MicroSD

Fotocamera posteriore: 8 MP

Fotocamera anteriore: 8 MP

Batteria: 7250 mAh

Bluetooth 5.1

USB Tipo C, USB 2.0

Audio Huawei Histen 6.0 Sound Effect

4 altoparlanti, 4 canali di uscita

5. Fastweb NeXXt Casa Voucher

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

WOW Fi

Assistenza MyFastweb

Huawei Matepad 10.4″ incluso

L’offerta di Fastweb ha un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese). Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea. A partire da febbraio 2021 sarà possibile navigare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con la tecnologia FTTH NGN GPON.

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

Fastweb Casa Voucher può essere attivata compilando l’apposito form online sul sito dell’operatore o richiedendola nei punti vendita e rivenditori autorizzati Fastweb o chiamando il 146.

