È un buon momento per scegliere una delle offerte "passa a Kena Mobile" . L'operatore virtuale di TIM, infatti, presenta nel corso del mese di luglio una serie di offerte molto interessanti, proponendo 200 GB extra per 60 giorni e, per alcune tariffe selezionate, anche il primo mese gratis , con un ulteriore risparmio per i nuovi clienti. Ecco tutte le offerte disponibili a luglio 2023 con Kena Mobile.

Kena Mobile ha rinnovato il suo listino di offerte: per i nuovi clienti che scelgono l’operatore nel corso del mese di luglio ci sono ora nuovi vantaggi. Fino al prossimo 25 di luglio, infatti, continua la promo estiva che garantisce un bundle aggiuntivo di 200 GB da utilizzare per 60 giorni in modo da avere più Giga da sfruttare in estate. Nel frattempo, su alcune tariffe, c’è ora anche un bonus ulteriore rappresentato dal primo mese e dall’attivazione gratis.

Vediamo tutti i dettagli in merito alle nuove offerte:

Passa a Kena Mobile a luglio: nuove offerte con attivazione gratis a luglio 2023

Per un quadro completo sulle offerte del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che propone una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose disponibili. Per quanto riguarda Kena Mobile, invece, ci sono diverse opzioni molto interessanti da tenere in considerazione. Ricordiamo, inoltre, che su tutte le offerte riportate di seguito ci sono 50 GB extra al mese attivando la Ricarica Automatica e senza costi aggiuntivi.

La prima tariffa da considerare è Kena 6,99. L’offerta in questione propone:

minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 6,99 euro al mese. Per chi sceglie l’offerta ci sono i seguenti bonus:

primo mese gratis

attivazione gratis

200 GB extra per 60 giorni senza costi aggiuntivi

L’offerta proposta dall’operatore è attivabile solo con portabilità del numero da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Da valutare anche Kena 7,99. Anche in questo caso è possibile accedere a tutti i bonus visti in precedenza, a partire dal primo mese gratis e fino ad arrivare ai 200 GB extra per 60 giorni. L’offerta include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta prevede un costo di 7,99 euro al mese ed è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali citati in precedenza. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Da valutare, per chi ha bisogno di più Giga, Kena 9,99. In questo caso, i bonus per i nuovi clienti sono 200 GB extra per 60 giorni e attivazione gratuita. L’offerta include:

minuti illimitati

1000 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 9,99 presenta un costo di 9,99 euro al mese ed è attivabile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (i provider sono sempre quelli citati nell’elenco precedente). Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Per chi non può attivare le offerte citate in precedenza c’è Kena 11,99. L’offerta include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 11,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti ci sono 200 GB extra per 60 giorni.

L’operatore propone anche l’offerta solo dati Kena Dati che include:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 11,99 euro al mese. Anche in questo caso ci sono 200 GB extra per 60 giorni.

L’ultima offerta da considerare è Kena 12,99 che presenta:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 12,99 euro al mese. L’offerta include 200 GB extra per 60 giorni.

