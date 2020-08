Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Agosto 2020

Kena Mobile è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia. Il provider utilizza la rete TIM e mette a disposizione svariate offerte con tanti GB per navigare ad un costo davvero contenuto. Ecco quali sono le offerte “Passa a Kena Mobile” da TIM, Vodafone, Iliad, WINDTRE per il mese di agosto 2020 e come fare ad attivare la soluzione più vantaggiosa per le proprie esigenze.

Tra le principali offerte di telefonia mobile di agosto 2020 troviamo anche le proposte di Kena Mobile. L’operatore virtuale di TIM si caratterizza per una serie di offerte davvero complete e vantaggiose. Le tariffe di Kena Mobile presentano caratteristiche ben precise con tanti GB per navigare (ma con velocità limitata sotto rete 4G TIM) ad un costo mensile contenuto e senza vincoli o costi nascosti.

Ecco, quindi, quali sono le offerte Kena Mobile di agosto 2020 per chi passa da TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad.

Kena 5,99

Una delle principali offerte Kena Mobile del mese di agosto è Kena 5,99. Si tratta di una soluzione davvero molto vantaggiosa che mette a disposizione degli utenti un pacchetto completissimo di minuti, SMS e GB di traffico dati. L’offerta in questione, è bene sottolineare subito, non è disponibile per tutti. La tariffa, infatti, si rivolge ad uno specifico target di clienti che dovranno richiedere la portabilità da specifici operatori contestualmente all’attivazione dell’offerta (in gergo queste offerte si chiamano “operator attack”).

Ecco quali sono le caratteristiche complete di Kena 5,99:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 70 GB di traffico dati ogni mese; la velocità di navigazione presenta un massimo di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G; in caso di esaurimento del bundle dati a disposizione è possibile attivare un’opzione per aggiungere Giga (attualmente è disponibile l’opzione 30 GIGA ESTATE con 30 GB extra a 3 Euro per un mese) o continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico dati) inviando un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON

di traffico dati ogni mese; la velocità di navigazione presenta un massimo di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G; in caso di esaurimento del bundle dati a disposizione è possibile attivare un’opzione per aggiungere Giga (attualmente è disponibile l’opzione 30 GIGA ESTATE con 30 GB extra a 3 Euro per un mese) o continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico dati) inviando un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta ad agosto l’operatore offre 30 GB extra di Internet in regalo (una tantum)

in roaming in UE è possibile utilizzare la propria SIM con minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo; terminati i GB disponibili sarà possibile continuare a navigare a consumo al costo di 0,0042 Euro al MB

Kena 5,99 presenta un costo periodico di appena 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta non prevede vincoli di permanenza e costi nascosti. L’unico addebito previsto per gli utenti è quello relativo al canone mensile dell’offerta (eventuali servizi a pagamento, come gli SMS bancari, possono essere disattivati in base alle esigenze dell’utente). In via promozionale, attualmente Kena 5,99 è disponibile con attivazione, SIM e primo mese gratis. Il primo addebito per l’utente è previsto a partire dal secondo mese.

Come anticipato in precedenza, Kena 5,99 di Kena Mobile non è disponibile per tutti. L’offerta, infatti, può essere sottoscritta esclusivamente richiedendo la portabilità del numero di cellulare da uno specifico operatore. Gli operatori “compatibili” con l’attivazione di Kena 5,99 sono Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Digi Mobile, Fastweb e Intermatica. Non sarà possibile richiedere l’attivazione dell’offerta effettuando la portabilità del numero da un altro provider.

Per attivare Kena 5,99 di Kena Mobile è possibile seguire una veloce procedura di attivazione online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per richiedere l’offerta dal sito Kena Mobile basta cliccare sul box qui di sotto e, nell’apposito campo, inserire numero di cellulare e operatore di provenienza. Successivamente, bisognerà seguire la procedura passo passo per il completamento dell’attivazione.

Prima di procedere con l’attivazione di Kena 5,99 è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

il numero di cellulare da passare a Kena Mobile

il codice seriale ICCID della SIM

l’indirizzo dove si desidera ricevere la SIM

Ecco il link per attivare l’offerta di Kena Mobile:

Attiva Kena 5,99

Da notare, inoltre, che Kena Mobile propone anche l’offerta Kena 7,99. Questa soluzione segue le stesse caratteristiche di Kena 5,99 ma presenta un costo più elevato, pari a 7,99 Euro al mese. Anche in questo caso, in via promozionale, l’offerta è disponibile con primo mese, SIM e attivazione gratis per tutti i nuovi clienti e con 30 GB extra in regalo.

Kena 7,99 è attivabile unicamente richiedendo la portabilità del numero da ho. Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Tiscali, Welcome Italia, Withu Mobile.

Per attivare online l’offerta è possibile seguire una procedura online disponibile tramite il sito di Kena Mobile, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto. La SIM sarà poi spedita all’indirizzo di casa dell’utente senza alcun costo aggiuntivo e nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva Kena 7,99

Kena 13,99

Kena 13,99 è l’offerta disponibile tutti, senza vincoli per quanto riguarda l’operatore di provenienza, che Kena Mobile mette a disposizione degli utenti nel corso del mese di agosto 2020. Si tratta di una tariffa completa che riprende buona parte delle caratteristiche viste con Kena 5,99 presentando però un costo maggiore. Ecco i dettagli completi:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 70 GB di traffico dati ogni mese; la velocità di navigazione presenta un massimo di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G; in caso di esaurimento del bundle dati a disposizione è possibile attivare un’opzione per aggiungere Giga (attualmente è disponibile l’opzione 30 GIGA ESTATE con 30 GB extra a 3 Euro per un mese) o continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico dati) inviando un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON

di traffico dati ogni mese; la velocità di navigazione presenta un massimo di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G; in caso di esaurimento del bundle dati a disposizione è possibile attivare un’opzione per aggiungere Giga (attualmente è disponibile l’opzione 30 GIGA ESTATE con 30 GB extra a 3 Euro per un mese) o continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico dati) inviando un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON in roaming in UE è possibile utilizzare la propria SIM con minuti ed SMS illimitati e sino a 7 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo; terminati i GB disponibili sarà possibile continuare a navigare a consumo al costo di 0,0042 Euro al MB

Kena 13,99 presenta un costo periodico di 13,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza. L’offerta in questione, come detto, è disponibile per tutti e può essere attivata sia con un nuovo numero Kena Mobile che richiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. I costi e vantaggi inclusi nell’offerta non cambieranno in base alle modalità di attivazione.

Da notare, inoltre, che Kena 13,99 è disponibile con attivazione, SIM e primo mese gratis per tutti i nuovi clienti. Il primo addebito è previsto soltanto a partire dal secondo mese dell’offerta. La tariffa può essere sottoscritta direttamente online, seguendo una semplice procedura disponibile sul sito Kena Mobile, raggiungibile cliccando sul link link qui di sotto:

Attiva Kena 13,99

Kena Voce 4,99

A differenza delle offerte Kena Mobile viste in precedenza, Kena Voce 4,99 si rivolge in modo particolare agli utenti che non hanno bisogno di un ricco bundle dati per navigare in mobilità. La tariffa in questione, infatti, rappresenta l’opzione ideale per chi utilizza un cellulare tradizione per mandare SMS ed effettuare chiamate oppure per chi ha bisogno di una seconda SIM senza GB per navigare.

Kena Voce 4,99 presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 50 MB (0,005 GB) al mese

in roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti, gli SMS e i MB inclusi nel proprio piano tariffario senza costi aggiuntivi

Kena Voce 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con attivazione, primo mese e SIM gratis. L’offerta in questione è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (ho. Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile).

Per attivare online Kena Voce 4,99 è possibile seguire questa procedura di attivazione dal sito di Kena:

Attiva Kena Voce 4,99

Kena Internet 11,99

Un’altra ottima offerta di Kena Mobile per chi ha bisogno di tanti GB extra per navigare è Kena Internet 11,99. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

10 minuti e 10 SMS ogni mese

100 GB di traffico dati al mese con velocità massima limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload

di traffico dati al mese con velocità massima limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 7 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Kena Internet 11,99 è disponibile esclusivamente richiedendo l’attivazione di un nuovo numero Kena. Il costo mensile è di 11,99 Euro con attivazione di 9,99 Euro. Anche in questo caso non sono previsti costi extra per la SIM ed è possibile attivare online l’offerta seguendo una veloce procedura di sottoscrizione online.

