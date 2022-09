Passa a Kena da Vodafone, TIM, Iliad e WindTre: le offerte di Settembre 2022

Kena Mobile è tra i più importanti operatori di telefonia mobile low cost in Italia. Il gestore virtuale si appoggia alla rete di TIM per erogare i suoi servizi voce e Internet e si distingue per la massima trasparenza, assenza di rimodulazioni (quindi prezzo fisso per sempre) e una ricca scelta di offerte dal basso prezzo con tanti Gigabyte inclusi. Chi passa a Kena può accedere a tariffe differenti a seconda del proprio operatore di provenienza. Le proposte più convenienti sono tendenzialmente riservate a chi arriva da altri operatori virtuali ma anche i clienti di Vodafone, TIM o WindTre insoddisfatti del proprio attuale piano mobile possono trovare la promozione giusta per le loro esigenze.

Passa a Kena da Iliad a settembre 2022

Le offerte per chi arriva da Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 5,99 100GB Promo Online minuti illimitati e 500 SMS 70 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 5,99 euro per sempre Kena 7,99 150 Giga minuti illimitati e 500 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre Kena 4,99 minuti illimitati e 500 SMS 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 4,99 euro per sempre

Se chi passa a Kena arriva da Iliad ha a sua disposizione tre offerte tra le più economiche nel listino dell’operatore low cost. Come per tutte le promozioni di Kena è richiesta la portabilità del numero che l’azienda effettua gratuitamente in massimo tre giorni lavorativi come prevede la delibera AGCOM.

Con le proposte di Kena è possibile navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sul 99% del territorio italiano. Dal 13 giugno 2022 è poi iniziata la dimissione della rete 3G per convogliare la banda verso quella 4G. Nel corso dei mesi gli utenti potranno poi usufruire del servizio VoLTE per chiamare anche nei luoghi affollati o in situazioni in cui il traffico risulta congestionato con la massima qualità dell’audio.

Chi passa a Kena da Iliad può quindi attivare:

1. Kena 5,99 100GB Promo Online con minuti illimitati,500 SMS e 100 GB in 4G a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

2. Kena 7,99 150 Giga con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite

3. Kena 4,99 con minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB in 4G a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite

Passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre a settembre 2022

Le offerte per chi arriva Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 11,99 100 GB Gold minuti illimitati 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 11,99 euro per sempre

Chi passa a Kena da Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori può invece attivare una sola tariffa se vuole mantenere il proprio numero di telefono:

4. Kena 11,99 100 GB Gold con minuti illimitati, 1000 SMS e 1o0 GB per navigare in 4G a 11,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

Chi passa a Kena Mobile da qualsiasi operatore ma senza mantenere il numero di telefono ha invece a disposizione due tariffe per aver una SIM con un nuovo numero Kena:

5. Kena 7,99 Nuovi Numeri con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 6,99 euro mentre SIM e consegna sono gratuite.

6. Kena 9,99 Nuovi Numeri minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

Passa a Kena: come fare a settembre 2022

Chi passa a Kena può attivare la sua offerta direttamente sul sito dell’operatore cliccando sul bottone Acquista riportato sotto la descrizione della tariffa desiderata. Esistono comunque altre opzioni. Ad esempio si può utilizzare l’app Kena Mobile, disponibile gratuitamente al download per iPhone o altri terminali Android, chiamando l’assistenza clienti al 181, per avere l’assistenza di un operatore in fase di acquisto, o in uno dei tantissimi negozi autorizzati dal gestore low cost. Il pagamento è previsto con carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Postepay) o PayPal.

Con l’app Kena Mobile potete anche gestire in tutto la vostra offerta. Tra le funzioni incluse abbiamo il monitoraggio dei consumi e del credito residuo, acquisto di una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento preferito, gestione dei messaggi in segreteria telefonica e deviazioni di chiamata oltre che delle eventuali opzioni attive sulla SIM. L’azienda ha poi unificato il sistema di autenticazione per l’Area Personale My Kena sul sito e l’app. Per entrare in entrambe le piattaforme si utilizza quindi la stessa password.

Chi passa a Kena con acquisto online riceve gratuitamente la SIM con spedizione via posta direttamente nella cassetta delle lettere. Per riceverla servono 3-9 giorni. Non c’è obbligo di firma. Se invece preferite la spedizione via correre dovrete prima fissare un appuntamento e poi per il ritiro fornire all’addetto un documento d’identità e una sua copia fronte/retro. E’ possibile pagare anche con contrassegno.

La SIM si può ritirare anche in prima persona in una delle numerose tabaccherie convenzionate con Mooney. Per il ritiro si dovranno presentare codice fiscale, un documento d’identità e il codice QR inviato dal gestore via email. Si può pagare anche direttamente in edicola in contanti. Per trovare il punto di ritiro potete consultare la sezione Negozi sul sito di Kena Mobile.

Per l’attivazione vera e propria della SIM si dovrà poi effettuare in ogni momento il Kena Check-In, necessario per verificare l’identità dell’intestatario della SIM. La videoidentificazione consiste in una telefonata guidata con un operatore in cui dovrete firmare elettronicamente le condizioni contrattuali già accettare durante l’acquisto online. Per la procedura servono un documento d’identità, la nuova SIM Kena e quella dell’operatore di provenienza se si è richiesta la portabilità. Servono poi il numero d’ordine presente sulla email di conferma e soprattutto uno smartphone dotato di fotocamera o un PC con cam collegati a Internet anche in Wi-Fi.

Per eseguire il Kena Check-in si deve cliccare sul link presente nella email di spedizione o sull’apposito tasto nella sezione dedicata sul sito dell’operatore. Non serve prenotazione. Si può procedere alla videoidentificazione nell’orario che si preferisce dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00. In media sono necessari circa 10 minuti.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 181. La chiamata è gratuita da fisso o dal proprio numero Kena e attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22. Dall’estero il numero da chiamare al +39 350 5999 181. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22. Il costo è azzerato chiamando all’interno dell’Unione Europea mentre al di fuori si applica la tariffazione per l’estero. Per il servizio “Fai da Te” potete invece telefonare al 40181 e avere informazioni su credito residuo, stato dell’offerta e ricaricare la propria SIM.

Passa a Kena: opzioni aggiuntive e intrattenimento TV

Opzioni aggiuntive di settembre 2022 Servizi inclusi Costo mensile Opzione Kena Full 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB 6 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico SOS 30 GIGA 30 GB per 30 giorni 5 euro senza attivazione né rinnovo automatico SOS 10 GIGA 10 GB per 30 giorni 3 euro senza attivazione né rinnovo automatico SOS 500 MEGA 500 MB per 24 ore 1 euro senza attivazione né rinnovo automatico Opzione 100 minuti 100 minuti 1 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico Opzione 100 SMS 100 SMS 2 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico

I clienti Kena che non pienamente soddisfatti dalla propria offerta o hanno necessità di Gigabyte o minuti aggiuntivi possono attivare una delle tante opzioni previste dall’operatore. In più ci sono tanti altri servizi interessanti come Giga Amico per trasferire un 1 GB di traffico a un altro numero di Kena da utilizzare entro sette giorni. Porta un amico in Kena invece consente di ricevere un bonus di 5 euro sul credito residuo per ogni persona che passa a Kena. E’ possibile registrare fino a dieci persone e ottenere così al massimo 50 euro di credito.

A tutte le offerte per chi passa a Kena è poi possibile aggiungere anche l’opzione intrattenimento Kena TIMVISION, che al costo di 29,99 euro al mese senza vincoli o attivazione include:

TIMVISION con film, serie TV, produzioni originali e cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, TIMVISION Box

con film, serie TV, produzioni originali e cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, TIMVISION Box DAZN con 10 partite su 10 della Serie A, Serie BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, boxe, NFL, sci, ciclismo e altri sport

con 10 partite su 10 della Serie A, Serie BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, boxe, NFL, sci, ciclismo e altri sport Infinity+ con 104 partite della Champions League e altri contenuti anche in 4K

E’ prevista la visione su due dispositivi in contemporanea.

Passa a Kena Mobile senza portabilità

Offerte senza portabilità Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 7,99 Nuovi Numeri minuti illimitati e 100 SMS 1o0 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro Kena 9,99 Nuovi Numeri minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 euro

