Il conto corrente più conveniente di Settembre 2022

Come scoprire il conto corrente più conveniente di Settembre ? Com’è possibile individuare le proposte più vantaggiose delle banche? Il comparatore di SOStariffe.it aiuta il risparmiatore a trovare le offerte più economiche per le sue tasche.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I conti correnti online sono un magnete del risparmio per chi sia alla ricerca di un prodotto bancario che tagli le spese e quindi sia conveniente. Ma qual è la ragione per cui un conto aperto in una banca 100% digitale è più fruttuoso e proficuo per i risparmiatori?

Perché, anzitutto, permette di abbattere i costi fissi di gestione annuale e le commissioni che si applicano alle principali operazioni rispetto ai conti correnti tradizionali aperti in uno sportello bancario. Senza dimenticare che i conti online sono facili e veloci da aprire, grazie a una procedura svolta tramite Internet e della durata di una manciata di minuti. Va poi ricordato che essi offrono gli stessi servizi dei conti tradizionali, con il beneficio però di far guadagnare tempo poiché non è più necessario andare in una filiale per l’operatività quotidiana.

Ma quali sono i migliori conti correnti online di Settembre 2022? Sono 4 ed è stato possibile identificarli grazie al comparatore di conti di correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS).

Conti corrente: le migliori proposte di Settembre 2022

BANCA CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE 1 BBVA Conto BBVA canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

prelievo contanti gratuito se pari o superiore a 100 euro in qualsiasi banca 2 UniCredit My Genius Green canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

bonifico ordinario gratuito

giroconti gratis 3 Banca Widiba Widiba Start canone annuo gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

carta di debito inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC di 1 Giga gratuita 4 IBL Banca ControCorrente Semplice canone annuo gratuito per questa versione, per le altre 3 solo i primi 6 mesi, poi canone molto basso

carta di debito inclusa

interessi lordi fino a 0,50% per i primi 6 mesi

1 bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi commissione di 0,40 euro

Il comparatore di SOStariffe.it ha messo a confronto i conti correnti online presenti sul mercato di Settembre 2022 per trovare le offerte più convenienti. Qui di seguito, i quattro conti che abbattono i costi di gestione e le commissioni sulle principali operazioni.

Conto BBVA

Canone zero per sempre: è questo l’asso nella manica che rende il conto corrente online di BBVA una delle offerte più redditizie di Settembre 2022 per i risparmiatori che vogliono aprire un nuovo conto. Sebbene non abbia costi di gestione, questo prodotto della banca multinazionale spagnola offre IBAN italiano, una carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione, con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online. Inoltre offre:

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; nessuna commissione sui bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

BBVA mette a disposizione dei suoi correntisti che i seguenti servizi:

anticipo dell’accreditato dello stipendio;

addebito di abbonamenti;

attivare la domiciliazione bancaria delle utenze

rateizzazione delle spese fatte con la carta di debito.

Per rendere più appetibile la sua offerta, la banca multinazionale spagnola mette sul piatto anche un pacchetto di tre promozioni per un totale di 230 euro. In dettaglio ecco che cosa prevedono:

Gran Cashback 20%di BBVA per ottenere fino a 100 euro direttamente sul conto il primo mese;

per ottenere fino a direttamente sul conto il primo mese; Cashback 1% di BBVA , per ottenere fino a 30 euro nell’arco di un anno;

, per ottenere fino a 30 euro nell’arco di un anno; “Passaparola”: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un omaggio fino a un massimo di 100 euro.

Al link di seguito tutti i dettagli della proposta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto My Genius Green di UniCredit

Per i risparmiatori che sono a caccia della convenienza, la proposta avanzata da UniCredit ha l’effetto di una calamita. Infatti il conto corrente online My Genius Green è a canone zero per sempre. E, oltre ha non avere spese di gestone, è arricchito anche dalle seguenti funzionalità:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile)

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) carta MyOne in versione digitale è collegata ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti.

Per i titolari di My Genius Green, la gestione del conto avviene per mezzo di Internet, App e telefono grazie al servizio Banca Multicanale.

Aprire questo conto di UniCredit è facile, la procedura è completamente online. Occorrono solo:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Annunci Google

C’è però da sottoliena che questa offerta è riservata a chi è residente in Italia e non sia già titolare di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Il conto Widiba Start è un prodotto conveniente per i risparmiatori alla ricerca di un conto online. Proposto da Banca Widiba, brand bancario 100% digitale del Gruppo Montepaschi, questo conto offre ai suoi clienti i seguenti costi e servizi:

canone zero per il primo anno;

3 euro al mese di canone mensile dal secondo anno, ma con possibilità di azzerare il canone con una serie di promozioni;

carta di debito inclusa , con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

, con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; prelievi da sportello ATM gratuito con importo pari o superiore a 100 euro;

possibilità di prelevare contanti fino a un massimo di 1.550 euro al giorno da ATM del Gruppo MPS;

invio gratuito dell’estratto conto digitale;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati;

deposito titoli senza costi aggiuntivi;

servizio di portabilità WidiExpress che, compilando un semplice modulo online, permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate: dallo stipendio alle utenze e bollette;

che, compilando un semplice modulo online, permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate: dallo stipendio alle utenze e bollette; password vocale per accedere al conto tramite l’App;

per accedere al conto tramite l’App; PEC di 1 Giga per uso personale e professionale fino a quando si è cliente della banca.

Banca Widiba, andando incontro alle esigenze dei suoi clienti di avere un conto corrente a basso costo, mette in campo anche una serie di offerte allo scopo di ridurre al minimo il canone del conto Widiba Start che dal secondo anno è di 9 euro a trimestre. Ecco che cosa è previsto:

se si ha un’età inferiore ai 30 anni, si risparmiamo 3 euro ;

; con l’accredito sul conto di stipendio e pensione, si paga 1 euro in meno;

in meno; se il correntista possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti nel risparmio gestito, come per esempio fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative, si spendono 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC, si risparmia 1 euro.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba e procedere all’attivazione:

Scopri conto Widiba »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Avendo un canone gratuito a tempo indeterminato (con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi), “ControCorrente Semplice” di IBL Banca si segnala come uno dei conti correnti più remunerativi di Settembre 2022. Anche perché offre interessi garantiti in base alle giacenze e per aperture entro il 31 ottobre 2022, interessi lordi fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro).

Nell’offerta di IBL Banca per ControCorrente Semplice sono compresi:

carta di debito dotata di tecnologia contactless;

collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online e il servizio Bancomat Pay;

e per pagamenti online e il servizio Bancomat Pay; un bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi 0,30 euro;

pagamenti RAV/MAV gratuiti online o presso ATM evoluti;

addebito sul conto di pedaggi autostradali (Telepass) e altri servizi di mobilità;

ricarica telefonica online.

Oltre alla versione base del conto, a disposizione dei risparmiatori ci sono anche tipologie di conto corrente online che offrono un numero più ampio di servizi e agevolazioni. Ecco quali sono:

ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese con gli sconti).

Questi costi di tenuta del conto corrente si riferiscono al canone mensile scontato che è applicato in caso di

giacenza media superiore a 5 mila euro;

vincolo attivo;

accredito di stipendio o pensione da almeno 800 euro.

Per conoscere maggiori particolari dell’offerta di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »