Bonus luce e gas Settembre 2022: requisiti e richiesta per avere lo sconto

Lo sconto in bolletta è un salvagente a cui i clienti domestici vulnerabili possono aggrapparsi in questo periodo in cui soffia la "tempesta" energetica. Da SOStariffe.it una bussola per orientarsi sulle agevolazioni statali : da chi siano i beneficiari a quanto ammonti il Bonus fino alle modalità per ottenerlo a Settembre 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il bonus sociale elettrico e gas è una scialuppa di salvataggio a cui le famiglie italiane vulnerabili possono aggrapparsi nello “tsunami” energetico che si sta abbattendo sull’Europa intera. È uno sconto in bolletta, già previsto dalla normativa nazionale, che aiuta i titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio economico e fisico a sostenere le spese di luce e gas accumulate a Settembre 2022.

In questo anno di maxi-rincari per i rialzi dei prezzi di energia elettrica e metano, il governo è intervenuto a più riprese sul bonus luce e gas, potenziandolo e con un pacchetto di misure straordinarie finalizzato ad attutire l’impatto del caro bolletta sulle famiglie.

L’ultimo provvedimento ufficiale sul bonus luce e gas è contenuto nel decreto legge Aiuti Bis (il Dl 115/2022), entrato in vigore lo scorso 10 agosto. Esso, tra l’altro, estende il potenziamento del bonus per tutto il quarto trimestre 2022 (sino alla fine di dicembre 2022), garantendo così extra aiuti per quanti faticano a pagare le bollette.

Di seguito scattiamo una fotografia del bonus sociale elettrico e gas a Settembre 2022, così da aiutare i clienti domestici a capire a quanto ammonti il valore del bonus, chi siano i beneficiari e quali siano le modalità per ottenerlo.

Bonus luce e gas: ecco cosa prevede a Settembre 2022

BONUS LUCE E GAS POTENZIATO: COSA PREVEDE FINO A QUANDO SONO IN VIGORE LE MISURA EXTRA Al Bonus ordinario se ne affianca uno “integrativo” (o straordinario) 31 dicembre 2022 La platea dei beneficiari è più ampia, grazie a un innalzamento del tetto ISEE fino a 12mila euro (prima era 8.265 euro) 31 dicembre 2022 (è al vaglio del governo l’ipotesi di un ulteriore innalzamento del tetto ISEE a 15mila euro solo per il quarto trimestre 2022)

Il decreto Aiuti Bis dello scorso agosto (la cui conversione in legge è stata approvata ieri dal Senato) ha confermato, tra l’altro, l’estensione sino a fine anno del rafforzamento del bonus sociale luce e gas, in particolare:

al bonus “ordinario” elettrico e gas è affiancato un bonus “ integrativo ” (o straordinario) garantito fino al 31 dicembre 2022;

elettrico e gas è affiancato un bonus “ ” (o straordinario) garantito la platea dei beneficiari del bonus è più ampia, in quanto tutte le famiglie in difficoltà con tetto ISEE fino a 12mila euro potranno ottenerlo (fino al 31 dicembre 2022).

Se questa è l’istantanea degli aiuti sul fronte bonus luce e gas a Settembre 2022, è bene far presente che il governo è al lavoro per mettere a punto un terzo pacchetto di aiuti (il decreto Aiuti Ter) contro i rincari dell’energia, che potrebbe vedere la luce entro la settimana.

Allo studio c’è anche l’ipotesi di alzare ulteriormente il tetto ISEE per accedere al bonus luce e gas, ritoccando all’insù la soglia dagli attuali 12mila euro fino a 15mila euro. Questa (nuova) mossa del governo permetterebbe di estendere ulteriormente la rete di agevolazioni alle famiglie vulnerabili colpite dal caro bolletta, anche se ciò implicherebbe il reperimento di nuovi fondi da mettere in campo.

Bonus luce e gas: i beneficiari e le modalità per ottenerlo a Settembre 2022

BONUS LUCE E GAS: CHI NE HA DIRITTO A SETTEMBRE 2022 Famiglie che hanno un ISEE annuo non superiore a 12.000 euro Famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE annuo non superiore a 20.000 euro Percettori di reddito o pensione di cittadinanza Famiglie un cui componente soffre di patologie gravi e certificate e necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita

Come si evince dalla tabella qui sopra, ecco chi ha diritto al bonus elettrico e gas a Settembre 2022:

nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 12mila euro annui ;

; nuclei familiari numerosi (con almeno 4 figli a carico ) con un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro annui ;

) con un indicatore ISEE ; fruitori di un reddito o pensione di cittadinanza;

o di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita.

È bene ricordare che non occorre fare richiesta per accedere al bonus per disagio economico, poiché (da gennaio 2021) è attivo un sistema che consente alle famiglie in possesso di tali requisiti di avere lo sconto accreditato in automatico in bolletta.

È necessario, invece, avanzare una richiesta per ottenere l’agevolazione da disagio fisico. L’apposita domanda dovrà essere presentata ai Comuni o ai CAF abilitati, a fronte della consegna di un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Annunci Google

Bonus luce e gas: a quanto ammonta il suo valore a Settembre 2022

TIPOLOGIA DI BONUS BONUS NEL III TRIMESTRE: VALORI MINIMI E MASSIMI Bonus elettrico per disagio economico da 142,60 euro a 201,48 euro Bonus gas per disagio economico da 12,88 euro a 61,64 euro Bonus elettrico per disagio fisico da 84,64 euro a 260,36 euro

Il valore del bonus elettrico per disagio economico è calcolato sulla base del numero di componenti del nucleo familiare ISEE, così classificati:

1-2 componenti;

3-4 componenti;

oltre i 4 componenti.

Il bonus gas per disagio economico è parametrato su:

numero di componenti del nucleo familiare ISEE;

categoria d’uso associata alla fornitura;

zona climatica di appartenenza in cui è ubicata la fornitura.

Il bonus elettricità per disagio fisico, invece, tiene conto di:

apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;

potenza contrattuale;

tempo giornaliero di utilizzo.

L’ammontare del bonus elencato in tabella è già comprensivo del bonus straordinario.

Risparmiare affidandosi alle offerte del Mercato Libero

Non solo agevolazioni statali. Un’altra direttrice su cui incamminarsi per conquistare margini di risparmio in bolletta è quella di affidarsi al Mercato Libero, le cui promozioni hanno un minimo comun denominatore: il prezzo della materia prima di energia elettrica e gas naturale è più basso rispetto ai contratti di Tutela.

Un valido alleato nella ricerca e nella scelta dell’offerta cucita sul proprio fabbisogno energetico è il comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

Online e gratuito, questo strumento consente di setacciare le soluzioni luce e gas attualmente disponibili sul mercato, confrontarle a partire dai propri dati reali di consumo e individuare in pochi, semplici passaggi la promozione più vantaggiosa.

Per ottenere assistenza nella scelta, inoltre, è possibile contattare il servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno, disponibile chiamando il numero 02 5005 111.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »