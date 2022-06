Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Giugno 2022

Scopri le offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti e i vantaggi riservati dall'operatore ai suoi utenti di lungo corso per la telefonia mobile o la rete fissa

TIM non fa grandi distinzioni tra vecchi e nuovi clienti ma anzi premia i suoi utenti più fedeli con sconti e vantaggi su TIM Party. Non solo, l’operatore propone promozioni davvero interessanti a chi decide di affidarsi a lui sia per la linea mobile che per quella fissa. Si parla ad esempio di uno sconto sulla navigazione di casa o traffico senza limiti su smartphone. Ecco quindi descritte nel dettaglio le offerte TIM tutto compreso per chi cerca un piano di telefonia mobile o per la linea fissa.

Offerte TIM tutto compreso per la telefonia mobile

Offerta Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G (13 GB in roaming in Ue) online o con TIM Ricarica Automatica 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G (17 GB in roaming in Ue) online o con TIM Ricarica Automatica 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G (33 GB in roaming in Ue e 3 GB extra Ue) 29,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G (20 GB in roaming in Ue) e illimitati per alcune app 11,99 euro

Chi è già cliente di TIM può passare in ogni momento a una tariffa superiore alle stesse condizioni di chi arriva da un altro operatore con portabilità del numero. L’unica differenza è nel costo di attivazione, che nel caso dei vecchi clienti è di 19,99 euro sottoscrivendo l’offerta online o in negozio.

Dato che già si dispone di una SIM dell’operatore non è necessario acquistarne una nuova. Per attivare la nuova offerta basterà accedere con le proprie credenziali all’area privata MyTIM e selezionare il metodo di pagamento che si preferisce.

Con le offerte 5G di TIM si può navigare fino a 2 Gigabit al secondo in download in tutte le principali città italiane con la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. Le tariffe TIM 5G Power permettono poi di richiedere assistenza direttamente a un team dedicato di esperti chiamando il Servizio Clienti 119.

Il servizio è disponibile tutti i giorni. Se il supporto da parte dell’operatore non ha risolto i vostri problemi potete richiedere un bonus di 2 euro su credito residuo o in fattura se avete attivato TIM Unica. TIM 5G Power Unlimited include anche il piano ONE Number per usare lo stesso numero di telefono su smartphone o smartwatch Cellular.

I più giovani possono attivare l’offerta a loro dedicata chiamata TIM Young (riservata agli Under 25). Questa particolare proposta permette di utilizzare social network, app di messaggistica, e-learning, giocare online su TIMGAMES e ascoltare musica TIMMUSIC senza consumare il traffico dati incluso.

Tutte le tariffe permettono poi di salvare foto, video e documenti sulla piattaforma Google One nel loro formato originale. Il servizio prevede 100 GB di memoria nel cloud ed è incluso per 3 mesi.

I già clienti che hanno attivato un’offerta 4G possono iniziare a navigare in 5G acquistando l’apposita opzione 5G On al prezzo di 5 euro al mese. Le nuove tariffe si possono continuare a gestire con la massima semplicità utilizzando l’app MyTIM.

Offerte TIM tutto compreso per la rete fissa

Offerta Velocità della connessione Chiamate Prezzo mensile Premium Fibra (Promo Estate TIM) fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) gratuita fino al 31/8/22, poi 29,90 euro con attivazione entro il 30/6/22 TIM EXECUTIVE fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) gratuita fino al 31/8/22, poi 34,90 euro con attivazione entro il 30/6/22 TIM MAGNIFICA fino a 10 Gbps in FTTH-XGS-PON illimitate (solo online) 49,90 euro

Le offerte TIM tutto compreso per la rete fissa includono navigazione illimitata, modem, attivazione e per la maggior parte anche le chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali se si decide di sottoscriverle online. A seconda della copertura disponibile nel proprio Comune si può accedere a tipologie di offerte Internet casa differenti. Attualmente TIM con le sue offerte fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) si può navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in oltre 200 Comuni.

In alternativa si può scegliere la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) per navigare fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza della propria abitazione dalla cabina stradale. Un modo semplice e gratuito per verificare la copertura è utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Chi attiva Premium Fibra entro il 30 giugno può navigare gratis fino al 31 agosto 2022, poi 29,90 euro al mese. La tariffa include una connessione in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ e attivazione.

TIM EXECUTIVE consente di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e anche in questo caso si può navigare gratis fino al 31 agosto se l’attivazione avviene entro il 30 luglio. Solo con l’offerta sperimentale TIM MAGNIFICA si può però arrivare a 10 Gigabit al secondo nelle aree coperte da centrali XGS-PON per 3mila utenti nei Comuni di Taranto, Brindisi, Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Trieste, Cagliari, Trento, Bari, Genova, Palermo, Verona. La sperimentazione si concluderà per tutti il 26/9/22.

TIM EXECUTIVE e TIM MAGNIFICA includono anche assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 187 (dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 festivi esclusi) e in oltre 800 negozi TIM con appuntamento personalizzato. Se non soddisfatti dell’assistenza ricevuta si può richiedere un bonus di 5 euro in fattura. Un tecnico di TIM garantirà un segnale Wi-Fi potente e diffuso in tutta la casa e con TIM Safe Web Plus si può navigare in totale sicurezza.

Velocità della connessione Chiamate Prezzo mensile TIM WiFi Power TV fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + un pacchetto a scelta Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) gratuita fino al 31/8/22, poi 29,90 euro con attivazione entro il 30/6/22 + TIMVISION Calcio e Sport

Alle offerte TIM tutto compreso è possibile anche aggiungere anche i film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION. Con TIM WiFi Power TV è possibile scegliere tra i seguenti pacchetti:

TIMVISION con Eurosport Player, Discovery+, Disney+ e TIMVISION Box a 5 euro al mese

TIMVISION con Eurosport Player, Discovery+, Netflix piano standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e TIMVISION Box a 10 euro al mese

TIMVISION con Eurosport Player, Discovery+, Disney+, Netflix piano standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e TIMVISION Box a 15 euro al mese

Chi ama lo sport può attivare l’abbonamento TIMVISION Calcio e Sport che aggiunge anche tutta la Serie A su DAZN e la Champions League su Infinity+. L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Velocità della connessione Chiamate Prezzo mensile TIM WiFi + 5G Power fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro Premium Fibra + mobile fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,99 euro se attiva offerta mobile da almeno 9,99 euro

Se invece cercate un solo pacchetto per mobile e fisso, esistono due offerte TIM tutto compreso di questo tipo. TIM WiFi + 5G Power include due linee mobile per navigare in 5G con:

SIM 1 – minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9 euro al mese (illimitati con TIM Unica)

SIM 2 – 5 GB a 5 euro al mese

La seconda tariffa invece prevede uno sconto di 5 euro al mese sulla parte fissa per chi è già cliente mobile di TIM. Tali condizioni permettono anche di attivare gratuitamente TIM Unica per avere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM), TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una giocata extra su TIM Party ogni giorno per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Il pagamento delle linee mobili e fisse avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Velocità della connessione Chiamate Prezzo mensile Premium FWA (Promo per te FWA) fino a 40 Mbps in FWA a consumo (19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta) 15,99 euro con attivazione entro il 30/6/22

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete attivare l’offerta TIM tutto compreso per ADSL fino a 20 Mbps in download o ancora meglio per la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Questa particolare tipologia di tariffa si è adatta a chi abita in zone distanti dalle grandi città e prevede a seconda della copertura l’installazione di un modem indoor o outdoor. Entrambi sono inclusi nella promozione ma nel secondo caso è prevista l’installazione da parte di un tecnico che costa 99 euro, rateizzabili in 24 rate da 4,13 euro al mese. È possibile acquistare l’opzione Super velocità per navigare fino a 100 Mbps in download. Il primo mese è offerto da TIM, poi il costo è di 2 euro al mese.