Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di Ottobre 2020

Stai cercando una tariffa per la telefonia mobile con più Giga, oppure una promozione dedicata agli studenti? Scopri quali sono le offerte TIM nuovi clienti disponibili nel mese di ottobre 2020 e che genere di vantaggi sono inclusi nelle varie promozioni.

TIM è uno degli operatori di telefonia mobile storici per il mercato italiano: il suo brand è sinonimo di affidabilità e servizi ottimali, a prezzi perfettamente in linea alle proposte degli altri competitor.

Le offerte TIM nuovi clienti sono davvero tante e possono essere attivate sia con un nuovo numero, sia in portabilità, ovvero effettuando il passaggio dal vecchio operatore a TIM: per farlo si potrà procedere con l’attivazione online, oppure ci si potrà recare direttamente presso un negozio TIM.

Quali sono le offerte TIM nuovi clienti più interessanti che si possono attivare a ottobre 2020? Di seguito saranno presentate alcune delle proposte più allettanti, ovvero le offerte Giga e minuti, le offerte 5G, le promozioni per gli under 25 e quelle per gli over 60.

1. TIM Advance 4.5G

L’offerta per nuovi clienti TIM Advance 4.5 G è una tariffa che sposa la caratteristica che accomuna la maggior parte delle offerte disponibili sul mercato attuale, ovvero quella di essere una promozione di tipo all inclusive.

Ha un costo di 19,99 euro al mese e prevede un contributo di attivazione di 15 euro. Nel piano mensile sono inclusi:

40 Giga veloci fino a 700 Mbps, che diventano Giga illimitati qualora si avesse all’attivo l’offerta Internet casa di TIM;

minuti e messaggi illimitati, anche in roaming.

2. TIM Advance 5G

TIM Advance 5G è stata la prima offerta 5G di TIM, la cui copertura di rete non è ancora disponibile su tutto il territorio nazionale, ma copre soltanto alcune città. Questa promozione ha un costo di 29,99 euro al mese e uno di attivazione di 9 euro.

La tariffa comprende:

50 Giga per navigare alla velocità del 5G, ovvero fino a 2 Gbps;

minuti e sms senza limiti;

il roaming Ue incluso, così come i servizi LoSai e ChiamaOra.

Con la fibra di TIM, inoltre, è possibile avere accesso a questa promozione con Giga illimitati, che potranno essere sfruttati dagli smartphone di tutta la famiglia, tramite l’attivazione di TIM Unica. Per saperne di più su questa offerta e sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri come funziona TIM Advance 5G »

3. TIM Advance 5G Unlimited

La versione deluxe di TIM Advance 5G si chiama TIM Advance 5G Unlimited. Come si può intuire dal nome, la promozione comprende Giga illimitati fino a 2 Gbps a un costo di 39,99 euro al mese.

Nella promozione sono inclusi anche:

minuti e messaggi illimitati;

i servizi LoSai e ChiamaOra;

il roaming Ue ed extra Ue;

250 minuti verso l’estero;

TIMGAMES incluso per 3 mesi.

4. TIM Young Student Edition

TIM presenta poi tutta una serie di offerte che si rivolgono a target ben precisi: da un lato ci sono quelle dedicate agli under 25, ovvero le tariffe Young, mentre dall’altro ci sono le promozioni per gli under 16.

TIM Young Student Edition è una promozione under 25 che può essere scelta da tutti i nuovi clienti che hanno meno di 25 anni. La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e comprende:

Giga illimitati per l’e-learning, le chat, l’utilizzo dei social e l’ascolto della musica;

40 Giga di Internet da spendere per tutti gli altri utilizzi;

minuti e messaggi senza limiti;

TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi;

i servizi LoSai e ChiamaOra di TIM.

5. TIM Young Senza Limiti

TIM Young Senza Limiti è un’offerta per gli under 25 disponibile al costo mensile di 14,99 euro al mese. Comprende 60 Giga in 5G se si attiva la promozione con addebito su carta di credito o su conto corrente bancario, mentre ne sono previsti 30 se si attiva la tariffa su credito residuo.

Nel piano mensile sono inclusi:

minuti e messaggi senza limiti;

TIMPLATINUM Music, per un periodo di 6 mesi;

la possibilità di usare le principali piattaforme social senza consumare traffico dati.

6. TIM Junior mese

TIM Junior mese e le altre promozioni nelle quali è presente la parola “Junior” sono invece dedicate agli utenti che hanno meno di 16 anni. Questa promozione ha un costo di 7,99 euro al mese, che rappresenta un prezzo ragionevole per un adolescente con uno smartphone.

Include:

10 Giga di INternet;

200 minuti e 200 SMS;

le chiamate illimitate verso due numeri TIM a scelta;

la possibilità di chattare su Facebook, WhatsApp, Skype, Telegram, e così via, senza limiti;

TIM I love games, che comprende tanti giochi per lo smartphone ai quali accedere dopo aver scaricato l’app;

TIM Safe Web Plus e l’app TIM Protect, che garantiscono la sicurezza degli utenti.

7. TIM Junior Pack 6 mesi

Questa offerta copre un periodo di 6 mesi e si rivolge ai nuovi utenti che hanno meno di 16 anni. Ha un costo di 39 euro per 6 mesi (che corrispondono a circa 6,50 euro al mese), ma nella pratica sono previsti gli stessi servizi di TIM Junior Pack.

La promozione prevede quindi:

10 Giga di INternet;

200 minuti e 200 SMS;

le chiamate illimitate verso due numeri TIM a scelta;

la possibilità di chattare su Facebook, WhatsApp, Skype, Telegram, e così via, senza limiti;

TIM I love games, che comprende tanti giochi per lo smartphone ai quali accedere dopo aver scaricato l’app;

TIM Safe Web Plus e l’app TIM Protect, che garantiscono la sicurezza degli utenti.

8. TIM Junior Pack 12 mesi

L’offerta TIM Junior Pack 12 mesi è la stessa proposta presentata nei due paragrafi precedenti. Quello che cambia è la modalità di pagamento: in questo caso la promozione ha un costo annuale di 69 euro, che corrispondono a circa 5,75 euro al mese.

A conti fatti, chi fosse interessato a sottoscrivere questa promozione farebbe meglio ad attivare la versione annuale in quanto in questo modo riuscirebbe ad abbassare il costo mensile, che in caso contrario sarebbe pari a quasi 8 euro al mese.

9. TIM 60+ Senza Limiti

TIM ha ideato una promozione dedicata anche ai nuovi clienti che hanno più di 60 anni, che può essere sottoscritta al costo mensile di 9,90 euro. Si tratta di TIM 60+ senza limiti, che comprende 4 Giga di Internet, illimitati nel caso di utilizzo delle principali app di social e servizi di messaggistica istantanea.

La tariffa comprende anche:

minuti e messaggi illimitati;

il servizio Doctor TIM Mobile, che permette di ricevere assistenza per l’utilizzo e la configurazione dello smartphone, e che è disponibile al numero verde 800 500 500;

l’assistenza privilegiata chiamando il servizio clienti 119.

10. Supergiga 20

Le offerte TIM nuovi clienti presentate fin qui si contraddistinguono per il fatto di essere delle tariffe all inclusive, ovvero che comprendono un bundle di minuti, messaggi e Giga nel costo del canone mensile.

Tuttavia, tra le tante offerte di TIM ce ne sono anche diverse che includono soltanto Giga e che possono essere utilizzate anche per la navigazione da tablet e chiavette, così come trasformando il proprio smartphone in un mini router attraverso la modalità hotspot.

La versione base di queste promozioni si chiama Supergiga 20: ha un costo mensile di 9,99 euro e comprende 20 Giga al mese per navigare in qualsiasi momento con la qualità e la velocità della rete TIM.

Sia questa tariffa sia le altre offerte solo Giga possono essere personalizzate con l’acquisto di un modem Wi-Fi TIM: ne esistono versioni differenti, con livelli di qualità più o meno elevati, ma tutti si possono comprare con un sconto di 50 euro se al contempo si attiva anche una delle offerte solo Giga di TIM.

Quello che si consiglia di fare, prima di effettuare il passaggio a TIM con il proprio numero o con un nuovo numero, è di leggere con attenzione quali sono le offerte disponibili, confrontarle sulla base del rapporto qualità prezzo e scegliere in seguito quella che si adatta meglio ai propri bisogni.