Offerta Luce e Gas, con Sorgenia 80 euro di buono Amazon

Sorgenia lancia una nuova offerta, davvero molto interessante, riservata ai nuovi clienti che attivano le sue offerte luce e gas. La promozione in questione, valida esclusivamente per oggi venerdì 13 settembre, permette di attivare un’offerta luce ed un’offerta gas con prezzo bloccato per 12 mesi e di accedere ad una serie di altri bonus tra cui troviamo anche un buono Amazon da ben 80 Euro. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Sorgenia di oggi 13 settembre e come fare per poter attivare questa promozione direttamente online.

Chi passa a Sorgenia attivando un’offerta luce ed un’offerta gas potrà contare, oltre che su tariffe particolarmente vantaggiose e con prezzo bloccato per 12 mesi, anche si di un buono Amazon dell’importo di ben 80 Euro che potrà essere utilizzato per fare acquisti sul popolarissimo store online, sia in un’unica soluzione che frazionandolo per più acquisti. Si tratta di un’occasione unica per massimizzare i vantaggi garantiti dalle offerte Sorgenia.

Molto spesso, infatti, il fornitore di energia offre ai suoi clienti che attivano una tariffa luce ed una tariffa gas la possibilità di ottenere un buono Amazon ma l’importo complessivo di tale buono è, solitamente, pari a 50 Euro. La promozione di oggi rappresenta, quindi, un’offerta davvero ottima per abbinare al risparmio garantito dalle offerte Sorgenia un vantaggio extra davvero considerevole come quello rappresentato dalla possibilità di sfruttare un buono Amazon da ben 80 Euro.

Vediamo, quindi, quali sono le caratteristiche delle offerte Sorgenia, che come detto è valida solo per oggi 13 settembre, e come fare ad attivarle:

Buono Amazon da 80 Euro con le offerte Sorgenia: ecco come ottenerlo

Per i clienti interessati a sfruttare quest’ottima promozione, Sorgenia mette a disposizione le tariffe Next Energy Luce e Next Energy Gas, due offerte che permettono di ridurre al minimo l’importo delle bollette energetiche andando, nello stesso tempo, ad ottenere un considerevole risparmio rispetto alle tariffe praticate nel mercato tutelato.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, infatti, Sorgenia mette a disposizione Next Energy Luce, una tariffa monoraria che presenta un prezzo dell’energia pari ad appena 0.04922 €/kWh. Tale prezzo, inoltre, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Di conseguenza, attivando quest’offerta si avrà la certezza di poter contare su di una tariffa luce caratterizzata da un prezzo indipendente dall’orario di utilizzo (in modo da non dover essere vincolati ad utilizzare gli elettrodomestici che consumano di più in determinate fasce orarie) e bloccato per il primo anno di sottoscrizione.

Solo al termine dei primi 12 mesi, infatti, Sorgenia proporrà al suo cliente un nuovo prezzo per l’elettricità. Il cliente, quindi, sarà libero di scegliere se accettare il nuovo prezzo, rinnovando l’abbonamento con Sorgenia, oppure se cambiare fornitore andando ad attivare una nuova offerta del mercato libero, più conveniente rispetto al nuovo prezzo comunicato dall’attuale fornitore. Come avviene per tutte le offerte del mercato libero, il passaggio ad un’altra offerta è gratuito e non comporta l’interruzione della fornitura.

Scegliendo quest’offerta, un “cliente tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3500 kWh, uso Domestico, Residenti) registra una spesa annuale per l’elettricità pari 680 Euro ed ottiene un risparmio annuale di circa 80 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. Tale risparmio può aumentare, anche in misura significativa, per gli utenti che presentano un consumo annuo maggiore rispetto a quello indicato. Ad esempio, una famiglia che consuma 4.000 kWh all’anno risparmierà quasi 100 Euro.

Per attivare Next Energy Luce è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire il percorso guidato. Per completare l’attivazione è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario della fornitura, il codice POD (serve ad identificare in modo univoco la fornitura di elettricità e può essere recuperato da una precedente bolletta) e un IBAN.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, l’offerta da considerare è Next Energy Gas. Si tratta di un’offerta caratterizzata da un prezzo della materia prima gas pari a 0,2022 €/smc. Tale prezzo, indipendente dall’orario di utilizzo del gas, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Come visto nel caso dell’offerta luce del fornitore, Sorgenia proporrà al cliente un nuovo prezzo del gas solo al termine del periodo di prezzo bloccato. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare il nuovo prezzo oppure se attivare una nuova offerta gas del mercato libero.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 1410 m³) che attiva Next Energy Gas arriverà a pagare, all’incirca, 970 Euro all’anno di gas naturale, sfruttando il prezzo contenuto della materia prima presente in quest’offerta. Rispetto al mercato tutelato, il cliente tipo indicato potrà sfruttare un risparmio annuale pari a ben 107 Euro. Anche in questo caso, come visto per la fornitura di energia elettrica, il risparmio annuale aumenterà notevolmente all’aumentare dei consumi. Una famiglia che consuma 2010 m³ all’anno, ad esempio, risparmierà oltre 150 Euro ogni anno sulla bolletta del gas.

Next Energy Gas è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto. Per completare l’attivazione dell’offerta è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario della fornitura ed il codice PDR, che serve ad identificare la fornitura di gas ed è recuperabile da una precedente bolletta, oltre al codice IBAN che permette il pagamento automatizzato con addebito su conto.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

Di conseguenza, attivando le offerte luce e gas di Sorgenia si potrà ottenere (considerando le condizioni di “cliente tipo” indicate”) un risparmio prossimo ai 200 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato potendo contare, inoltre, sul bonus rappresentato dal prezzo bloccato per 12 mesi che proteggerà l’utente da possibili rincari tariffari nei prossimi mesi. Il risparmio annuale andrà a sommarsi alla possibilità di poter sfruttare un buono Amazon da 80 Euro per poter fare acquisti sul popolarissimo store online.

Ricordiamo che attivare una delle nuove offerte Sorgenia, sia per quanto riguarda l’elettricità che per il gas naturale, non comporta alcuna spesa aggiuntiva per il cliente. Come avviene per le offerte del mercato libero, infatti, non sono previsti costi di attivazione per chi sceglie di attivare una di queste tariffe. Da notare, inoltre, che i clienti che passano a Sorgenia non dovranno cambiare il contatore e non registreranno alcuna interruzione della fornitura energetica.

Tutto il procedimento di attivazione della fornitura sarà automatico. Il cliente deve solo scegliere quale tariffa attivare e richiederne poi l’attivazione online. L’intero iter di attivazione, quindi, sarà gestito completamente dal fornitore, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi che tecnici. Il cliente, in questo modo, dovrà solo risparmiare, senza fare altro. Per portare a termine l’attivazione sarà sufficiente inserire i dati corretti e completare la procedura di sottoscrizione.

Chi sceglie Sorgenia può contare, oltre che sul buono Amazon e sul notevole risparmio annuale in bolletta, anche su diversi bonus aggiuntivi. Ecco i dettagli:

Offerte Sorgenia: i vantaggi aggiuntivi

I vantaggi garantiti da Sorgenia ai nuovi clienti che scelgono di attivare nuove forniture energetiche non finiscono qui. L’azienda, infatti, propone una serie di bonus aggiuntivi che vanno a sommarsi alle enormi possibilità di risparmio garantite dalle offerte Next Energy, al prezzo bloccato per 12 mesi per l’energia e al buono Amazon che rappresenta, senza dubbio, il fulcro della nuova promozione del fornitore.

Oltre a tutti i vantaggi indicati in precedenza, infatti, Sorgenia offre ai clienti che attivano una nuova fornitura energetica ben 1800 punti per il programma Italo Più, il programma fedeltà di Italo Treno. Accumulando questi punti è possibile riscattare biglietti gratis per viaggiare con i treni dell’Alta Velocità di Italo. In particolare, con 1800 punto Italo Più, è possibile riscattare un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma oppure Firenze – Bologna.

Naturalmente, il cliente, viaggiando con Italo, potrà accumulare altri punti che, andando a sommarsi ai punti offerti da Sorgenia, permetteranno di riscattare biglietti gratis anche per tratte più lunghe. In generale, in ogni caso, i punti disponibili per i clienti Sorgenia garantiscono un considerevole risparmio per chi deve viaggiare con Italo. Per ottenere tali punti è sufficiente attivare una sola fornitura energetica (per il buono Amazon è necessario attivare la doppia fornitura luce + gas invece). Attivando due forniture non si riceveranno il doppio dei punti.

Segnaliamo, inoltre, che i clienti Sorgenia hanno la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico per ridurre ulteriormente l’importo delle bollette energetiche. Il funzionamento della promozione è davvero molto semplice. Ogni cliente Sorgenia ha la possibilità di invitare amici e parenti a passare a Sorgenia (tramite un apposito codice amico).

Per ogni amico invitato che passa a Sorgenia, quindi, il cliente riceverà uno sconto in bolletta di 30 Euro. Lo sconto sarà disponibile anche per l’amico invitato che sceglie di attivare una nuova fornitura energetica con l’operatore. Se l’amico invitato attiverà la doppia fornitura energetica (luce + gas) lo sconto in bolletta sarà doppio e pari, quindi, a 60 Euro.

Da notare, inoltre, che i clienti Sorgenia hanno la possibilità di aderire al programma PayBack ed accumulare punti per ogni fattura ricevuta da convertire in premi e bonus aggiuntivi. Al programma aderiscono diverse altre aziende e, quindi, l’accumulo dei punti sarà più rapido per chi sceglie Sorgenia e tutti gli altri partner che permettono di massimizzare la convenienza garantita da questa particolare soluzione. Con PayBack è possibile ottenere premi di vario tipo, buoni sconto e tanto altro.