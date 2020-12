HYPE rinnova la sua offerta presentando NEXT, nuovo conto digitale senza vincoli di deposito e con limiti di prelievo innalzati che può contare su tanti servizi a valore aggiunto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo NEXT di HYPE disponibile per tutti gli utenti interessati ad un nuovo conto digitale completo a partire da questa settimana.

Next di Hype: costi, caratteristiche e come attivare il nuovo conto di Hype

Si rinnova l’offerta di HYPE. Nella giornata di oggi, infatti, la banca digitale presenta ufficialmente il suo nuovo prodotto, NEXT. Si tratta di una proposta che punta a soddisfare le nuove esigenze degli utenti andando a rinnovare il precedente conto PLUS che resta attivo per tutti i già clienti che avranno facoltà di scegliere se passare alla nuova soluzione. Chi è in cerca di un nuovo conto corrente potrà valutare il nuovo conto digitale di HYPE, un prodotto completo e davvero interessante.

Conto NEXT di HYPE: le caratteristiche

Il nuovo conto NEXT si caratterizza come nuovo punto di riferimento dell’offerta di HYPE offrendo svariati vantaggi alla clientela. Scegliere questa soluzione permetterà agli utenti di poter contare su di un conto digitale senza vincoli di deposito e con limiti di prelievo innalzati. A rendere ancor più interessante NEXT, inoltre, ci sono diversi servizi a valore aggiunto.

NEXT include una carta di debito Mastercard, in sostituzione della carta prepagata e con il supporto ai pagamenti contactless anche tramite le app di pagamento come Google Pay ed Apple Pay, e la possibilità di effettuare bonifici ricorrenti e istantanei gratuiti.

Vengono supportati anche i bonifici per la richiesta di agevolazioni fiscali. A completare i vantaggi del conto troviamo le ricariche istantanee tramite altre carte di pagamento gratuite e illimitate e tasso di cambio pari all’1,50% (anziché 3%) per le transazioni effettuate in valuta estera (sia prelievo che pagamenti).

Ad arricchire le caratteristiche del prodotto ci sono i servizi a valore aggiunto. I clienti che scelgono NEXT di HYPE, infatti, potranno contare su di una copertura assicurativa realizza dall’istituto in collaborazione con simplesurance e Europ Assistance per tutti gli acquisti online effettuati con la carta HYPE. Da notare anche la copertura completa per i furti di contanti a seguito di prelievo all’ATM con carta HYPE.

Il nuovo conto NEXT è disponibile per tutti i nuovi clienti con un costo periodico di 2,90 euro al mese. Questa soluzione è disponibile anche per i già clienti dell’istituto che potranno decidere di cambiare conto, andando ad arricchire i servizi inclusi e sfruttare tutte le novità previste da NEXT.

La nuova offerta HYPE

Il lancio di NEXT rappresenta un’importante evoluzione della gamma di conti proposta da HYPE. I nuovi clienti interessati a sfruttare il conto digitale proposto da HYPE ha ora la possibilità di scegliere tra tre differenti opzioni. Ogni soluzione si rivolge ad un target ben preciso di utenti andando a soddisfare, al massimo, determinate esigenze.

La proposta base resta HYPE Start che non presenta alcun costo di mantenimento. Start si caratterizza come una soluzione basilare e gratuita, utile per avere uno strumento per la gestione digitale del denaro e per gli acquisti online. Questa soluzione presenta un limite di 2.500 euro di deposito annuo ed include i bonifici in area SEPA e il prelievo di contanti gratuiti.

NEXT, invece, è la nuova proposta intermedia di HYPE e verso e proprio punto di riferimento dell’offerta dell’istituto. Con un costo periodico di 2,90 euro al mese, infatti, NEXT propone diversi servizi aggiuntivi rispetto alla versione base andando ad innalzare i limiti di prelievo ed eliminando il limite di deposito. Come sottolineato in precedenza è presente il supporto a diverse operazioni (bonifici istantanei e bonifici agevolati gratis), il tasso di cambio è più basso e sono inclusi servizi a valore aggiunto come le coperture assicurative.

Per i clienti più esigenti, invece, c’è Premium. Questa soluzione ha un costo di 9,99 euro al mese ed include un ricco pacchetto di coperture assicurative e la possibilità di effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in tutto il mondo. Premium rappresenta la proposta “top” di HYPE e punta a soddisfare al massimo il cliente con un servizio davvero completo. Per maggiori dettagli sulle varie proposte di HYPE è possibile consultare il sito dell’istituto, cliccando sul link qui di sotto.

Attiva online il Conto HYPE »

La continua crescita di HYPE è alla base della nascita di NEXT

Il nuovo conto NEXT è frutto di un programma di crescita costante di HYPE che registra un ottimo+12% mese su mese per quanto riguarda gli utenti del conto PLUS (carta prepagata e deposito annuale fino a 50 mila euro). NEXT rappresenta un’evoluzione naturale di PLUS ed un’opzione in più per i clienti dell’istituto. Ad oggi, fa sapere HYPE, i clienti PLUS coprono il 55% delle operazioni mensili effettuate e il 70% del volume transato.

Antonio Valitutti, CEO di HYPE, dichiara: “Il nostro obiettivo è quello di affermarci come punto di riferimento per la gestione dei servizi finanziari e Next rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. La customer base di Hype continua a crescere più del 35% anno su anno e a fare un utilizzo sempre più frequente dell’applicazione in tutte le fasi della gestione del proprio denaro; siamo in costante ascolto delle esigenze dei clienti e abbiamo scelto di rimodulare la nostra offerta per soddisfare la loro specifica esigenza di un conto più evoluto. Hype Next rappresenta una proposta altamente competitiva nel panorama bancario, sia tra le challenger bank che tra i player tradizionali”.