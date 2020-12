Spusu 100: come attivare l'offerta e avere fino a 200 GB

Presentata ad inizio settimana, la nuova offerta speciale spusu 100 proposta dall'operatore virtuale spusu, una delle principali novità del mercato italiano di telefonia mobile, è disponibile all'attivazione, per tutti, tramite una semplice procedura online. Ecco, quindi, come attivare spusu 100 ed avere 100 GB al mese e 200 GB di riserva dati già disponibile all'attivazione.

A partire dalla giornata di oggi è disponibile, per tutti, la nuova spusu 100. Si tratta dell’ultima arrivata della gamma di offerte spusu, l’operatore virtuale presente in Italia dallo scorso mese di giugno e che oggi punta a conquistare nuovi utenti grazie ad un’offerta in grado di garantire tanti GB ad un prezzo davvero molto contenuto. La nuova spusu 100 è attivabile da oggi, tramite una semplice procedura online avviabile dal sito dell’operatore, da tutti, sia eseguendo la portabilità del numero che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero.

Cosa offre spusu 100

spusu 100 è una delle offerte di telefonia mobile più complete in assoluto in questo momento. La tariffa in questione mette a disposizione:

2000 minuti verso tutti in Italia e verso i Paesi UE ogni mese

verso tutti in Italia e verso i Paesi UE ogni mese 500 SMS verso tutti in Italia ogni mese

verso tutti in Italia ogni mese 100 GB in 4G ogni mese per navigare in Italia più 200 GB di “riserva dati” già disponibile

ogni mese per navigare in Italia più già disponibile in roaming in UE: 2000 minuti, 500 SMS e sino a 5.5 GB in 4G ogni mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

segreteria telefonica senza costi aggiuntivi

La nuova offerta di spusu presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese (i rinnovi sono fissati ogni 30 giorni) con un costo di attivazione di 9,90 euro. La spesa iniziale per poter attivare l’offerta sarà pari a 19,89 euro. E’ possibile pagare con carta Visa o Mastercard oppure con addebito diretto sul conto corrente.

Da notare che l’operatore garantisce che i prezzi delle sue offerte sono “per sempre”. Per i clienti, inoltre, non ci sono vincoli ed è possibile fare il cambio tariffa in qualsiasi momento passando ad un’altra tariffa dell’operatore, senza costi, a partire dal rinnovo successivo.

Come tutte le altre offerte dell’operatore, anche spusu 100 presenta la funzionalità “riserva dati” che, come sottolineato in precedenza, è già piena per tutti i nuovi clienti. Ogni mese, i minuti, gli SMS e i GB non utilizzati si trasformeranno in nuovi GB ed andranno ad incrementare la propria “riserva dati” in questo modo:

1 minuto equivale a 1 MB

1 SMS equivale a 1 MB

1 GB equivale a 1000 MB

Se a fine mese risulteranno non utilizzati 20 GB, 1800 minuti e 490 SMS della propria tariffa, la “riserva dati” sarà incrementata in questo modo:

20 GB: 20.000 MB

1.800 minuti: 1.800 MB

490 SMS: 490 MB

Complessivamente, quindi, si avranno a disposizione 22,9 GB extra che andranno ad arricchire la “riserva dati” e potranno essere utilizzati successivamente (i GB della riserva non scadono).

Come attivare spusu 100

La nuova offerta di spusu è disponibile per tutti tramite una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile dal sito dell’operatore. Come sottolineato in precedenza, l’offerta può essere richiesta sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile che attivando un nuovo numero di cellulare.

Per completare l’attivazione di spusu 100 è sufficiente, in fase di registrazione, fornire i dati anagrafici, il codice fiscale e un documento dell’intestatario della SIM e, in caso di portabilità, il numero da passare a spusu e il codice seriale ICCID della SIM. Completata la richiesta, la SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni.

Per richiedere online spusu 100 è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Attiva spusu 100 »

Le altre offerte di spusu

La nuova spusu 100 si rivolge, chiaramente, ha chi ha bisogno di tanti GB. Per contenere i costi, senza rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e GB è possibile valutare una delle altre offerte dell’operatore di telefonia mobile. In particolare, la soluzione più interessante per tagliare ulteriormente i costi è spusu 50. A disposizione degli utenti ci sono anche spusu 1 e spusu 2 e la tariffa a consumo spusu Mini.

Ecco tutti i dettagli sulle proposte dell’operatore.

Offerta Minuti ed SMS Traffico dati Costo mensile spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB al mese più 100 GB di riserva dati 5,98 euro al mese spusu 2 100 minuti e 10 SMS 2 GB al mese più 4 GB di riserva dati 4,99 euro al mese spusu 1 100 minuti e 10 SMS 1 GB al mese più 2 GB di riserva dati 3,99 euro al mese spusu mini 4 centesimi al minuto e 4 centesimi per ogni SMS 4 euro per 1 GB di traffico dati (2 GB in regalo dopo la prima ricarica) tariffa a consumo, ricarica iniziale di 20 euro all’attivazione

Tutte le tariffe spusu sono attivabili direttamente online, con consegna della SIM a casa. Per scegliere quale tariffa attivare e richiederne l’attivazione è possibile accedere al sito ufficiale dal link qui di sotto.

Attiva una delle offerte di spusu »

Per confrontare le proposte di spusu con quelle degli altri operatori, invece, si può onsultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it disponibile sul Google Play Store e sull’Apple App Store.