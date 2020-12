Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di Dicembre 2020

Vodafone è il terzo operatore di telefonia mobile in Italia. I suoi punti di forza sono una rete veloce e capillarmente diffusa sul territorio, un efficiente servizio di assistenza al cliente e una grande attenzione all alla sicurezza. Il provider inglese permette di scegliere tra tantissime tariffe e ha riservato dei piani speciali per i clienti che arrivano da altri gestori.

Vodafone: le offerte per chi arriva da Tim, Wind e Tre

Vodafone dispone di offerte di telefonia mobile in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi categoria di utente. Scegliendo Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente SSD, è possibile ottenere uno sconto sul costo della tariffa. L’operatore per i clienti che arrivano da Tim, Wind o Tre consiglia di sottoscrivere RED Digital Edition:

Minuti e SMS illimitati

40 GB per navigare in Internet anche in 5G

L’offerta ha un costo di 18,99 euro al mese con Smart Pay invece di 24,99 euro. L’attivazione è invece di 6,99 euro se si consumano almeno 269 euro di ricariche, altrimenti 32,99 euro. Il piano permette di utilizzare chat, social network, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso nel piano.

La offerte della famiglia Infinito sono il prodotto di punta di Vodafone, in quanto permettono di usufruire di minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche alla velocità del 5G.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese)

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Attualmente sono ancora in corso le promozioni dedicate al Black Friday. Con le offerte Infinito è possibile ottenere uno sconto fino al 50% sull’acquisto di uno smartphone top di gamma. Tutte le offerte telefono incluso di Vodafone prevedono un vincolo di durata di 30 mesi. Ecco i prezzi di partenza a seconda dei modelli:

Modello Rata mensile Anticipo Samsung Galaxy A41 4,99 euro 9,99 euro Samsung Galaxy S20 FE 4G da 128 GB 9,99 euro 69,99 euro Huawei P40 Lite 5G 5,99 euro 9,99 euro Oppo Find X2 Lite 4,99 euro 9,99 euro Oppo A53s da 128 GB 1,99 euro 9,99 euro TCL 10 5G da 128 GB 3,99 euro 9,99 euro Moto G 5G Plus da 64 GB 5,99 euro 9,99 euro LG K61 da 128 GB 1,99 euro 9,99 euro Xiaomi Mi Note 10 Lite da 128 GB 4,99 euro 9,99 euro Xiaomi Redmi Note 9S da 64 GB 1,99 euro 9,99 euro

Chi acquista un telefono Huawei ottiene anche “fantastici vantaggi” per la propria estate e in più i bonus dei partner Burger King e Satispay. Anche chi acquista Oppo Find X2 Lite ottiene ulteriori vantaggi da parte dell’operatore. Chi invece sceglie entro il 31/12/20 un dispositivo LG, invece, ha inclusi una cover protettiva e 6 mesi di protezione del display.

Vodafone ha pensato anche ad offerte dedicate ai giovani, in modo che possano utilizzare le proprie app preferite in totale sicurezza.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy illimitati 60 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) pagando con carta di credito o addebito sul conto corrente (altrimenti 30 GB) 14,99 euro 3 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 30 TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Shake Remix Unlimited Junior minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB in 4.5G 9,99 euro 5 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 15 Keepers incluso per 12 mesi (fino al 31/3/21) Blocco dei servizi a sovrapprezzo e numeri a pagamento Shake it Fun illimitati 40 GB in 4G o 5G 9,99 euro 5 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 25 TIDAL Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese) Vodafone Power Gaming incluso

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Ora che la pandemia da Coronavirus ha ridotto la possibilità di un contatto diretto per gli anziani è diventato ancora più importante poter usufruire di strumenti digitali per informarsi e restare in contatto con amici e parenti. Per questa categoria di utenti è disponibile Vodafone Facile:

Minuti illimitati

SMS illimitati

4 GB per navigare in 4G

La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese mentre la spesa per l’attivazione è di 5 euro se si consumano almeno 195 euro in ricariche. Per i già clienti Vodafone la spesa sarebbe invece di 22,5 euro. Nel piano è compreso il blocco automatico di servizi digitali a pagamento e soprattutto la possibilità di utilizzare app di messaggistica ed effettuare chiamate via Internet VoIP (Voice over IP) senza consumare i Gigabyte inclusi nell’offerta.

Tutte le offerte di Vodafone sopra descritte includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

I vantaggi di passare a Vodafone

La Giga Network 5G di Vodafone garantisce un’ampia copertura e prestazioni elevate grazie al 5G. La rete dell’azienda britannica permette di navigare e utilizzare le app in tempo reale grazie ad un tempo di reazione inferiore ai 10 ms con il supporto dell’Edge Computing. In termini di velocità le prestazioni offerte sono quattro volte superiore alla tecnologia 4.5G. Gli utenti hanno la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e di usufruire delle migliori performance anche nei luoghi affollati. La crescente virtualizzazione ha permesso di garantire un segnale stabile anche in movimento e in condizioni di traffico imprevisto. Vodafone ha migliorato il servizio anche sotto il profilo della qualità delle chiamate, riducendo il tempo di attesa e garantendo una voce chiara negli ambienti rumorosi. Il provider in rosso garantisce poi la sicurezza dei dati personali e delle transazioni online grazie a una piattaforma che ha bloccato 3 miliadi di malware e 44 milioni di virus in un anno.

Attualmente è possibile navigare alla massima velocità nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. L’obiettivo del provider è arrivare a 100 Comuni entro pochi mesi e raggiungere prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo nei prossimi anni. L’opzione 5G è inclusa nelle tariffe della famiglia Infinito ma può essere associata anche ad altri piani al costo di 5 euro al mese.

Vodafone permette di gestire e personalizzare la linea anche in mobilità attraverso l’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. La piattaforma consente di monitorare il credito residuo, effettuare una ricarica online, verificare il consumo di traffico voce e dati, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM, modificare i propri dati personali, cambiare piano e accedere ai vantaggi di Vodafone Happy.

Vodafone Happy è il programma dedicato ai clienti dell’operatore che permette di ottenere Gigabyte aggiuntivi, sconti su prodotti e servizi, offerte esclusive e promozioni personalizzate ogni venerdì. Per ricevere il vantaggio basta disegnare un sorriso con il dito sullo schermo del telefono. Happy Black al costo di 1,99 euro al mese ma con primo mese gratuito alla prima attivazione permette invece ogni mese di usufrire di Gigabyte illimitati per le mappe, convenzioni e sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore.