Miglior operatore Internet Casa: 10 offerte di Aprile 2021

Come scegliere il miglior operatore per la connessione Internet casa? La strada migliore è rappresentata dal confronto delle offerte disponibili andando a considerare sia le caratteristiche della connessione che i costi ed i servizi aggiuntivi. Qui di seguito andremo ad analizzare le 10 offerte Internet casa più interessanti di aprile 2021 con l'obiettivo di individuare l'operatore migliore a cui affidarsi per accedere ad Internet da casa.

Di seguito andremo ad analizzare 10 tariffe che rappresentano le migliori offerte Internet casa di aprile 2021. Per una maggiore chiarezza, le offerte in questione saranno suddivise in tre diverse categorie:

offerte fibra ottica che consentono l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH oppure, in caso di indisponibilità, tramite fibra mista FTTC o ADSL

offerte convergenti fisso + mobile o fisso + TV; si tratta di soluzioni che abbinando due servizi differenti garantiscono vantaggi extra

si tratta di soluzioni che abbinando due servizi differenti garantiscono vantaggi extra offerte Internet wireless pensate per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC e non vuole rinunciare alla connessione Internet casa ad alta velocità

Come scegliere il miglior operatore Internet casa

Prima di entrare nei dettagli delle offerte di aprile 2021, andiamo ad analizzare brevemente come fare ad individuare il miglior operatore Internet casa. I punti da tenere in considerazione sono:

il canone mensile dell’offerta proposta considerando anche i costi extra (attivazione e modem Wi-Fi) inclusi nel canone e da pagare in caso di recesso anticipato

i servizi aggiuntivi già inclusi nel canale oppure attivabili a richiesta dal cliente

già inclusi nel canone oppure attivabili a richiesta dal cliente la tecnologia con cui avviene la connessione

Per un quadro preciso sulle offerte è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure direttamente all’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

Le migliori offerte fibra ottica di aprile 2021

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le principali proposte per Internet a casa troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. L’offerta in questione include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

un anno di abbonamento ad Amazon Prime, valido anche per i già clienti Prime come estensione dell’abbonamento

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi (per ogni linea fissa è possibile abbinare fino a 3 SIM)

possibilità di attivare una SIM WINDTRE con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G

Super Fibra Unlimited di WINDTRE è disponibile, in versione “limited edition” per chi sceglie di abbonarsi online, ad un costo di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 euro per 48 mesi).

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta per Internet a casa viene proposta da Vodafone con il piano Internet Unlimited. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra ottica, l’accesso ad Internet avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, fino ad una velocità massima di 200 Mega, oppure tramite ADSL, fino a 20 Mega

per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB al mese gratis con Giga Family; portando il costo della propria offerta mobile nel canone mensile dell’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB al mese gratis; abbinando una seconda SIM, il bundle dati mensile gratuito diventerà 100 GB al mese per ogni SIM; è possibile abbinare ad una linea fissa fino ad un massimo di 6 SIM e ricevere 100 GB su ciascuna SIM

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è, inoltre, personalizzabile con una serie di opzioni come la Vodafone TV (a partire da 12 euro al mese) o una SIM dati con 150 GB al mese (da 4 euro al mese). Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online per la verifica della copertura. Per aggiungere le opzioni extra, inoltre, si potrà cliccare sul tasto AGGIUNGI dopo aver completato la verifica della copertura:

TIM Super Fibra

Il punto di riferimento della gamma di offerte Internet casa di TIM è TIM Super Fibra. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di assenza della copertura della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con la promozione gratuita TIM Unica (è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica)

TIM Vision, Netflix (piano Standard) e Disney+ disponibili in un unico pacchetto opzionale al costo di 14 euro al mese

TIM Super Fibra presenta nu costo di 29,90 euro al mese. Sia l’attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) che il modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) sono inclusi nel prezzo. L’offerta è attivabile direttamente online.

Fastweb NeXXt Casa

Tra le migliori offerte Internet casa di aprile 2021 c’è spazio anche per Fastweb NeXXt Casa. L’offerta in questione include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega o 2.500 Mega, in base alla copertura; se la fibra non è disponibile, la connessione avviene tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

Opzione 3 mesi di DAZN gratis (poi 8,99 euro al mese)

Opzione 3 mesi di NOW con NOW Smart Stick inclusa (poi 9,99 euro al mese con 24 mesi di permanenza)

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento è attivabile e personalizzabile online:

Sky WiFi

Per i clienti Sky che hanno un abbonamento TV già attivo c’è la possibilità di attivare Sky WiFi per la connessione Internet di casa. L’offerta include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (l’opzione per le chiamate gratis senza limiti costa 5 euro in più al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega o fibra mista FTTC fino a 200 Mega

Sky WiFi presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che per i nuovi clienti ci sono 3 mesi di abbonamento gratuito.

Le migliori offerte convergenti fisso + mobile e fisso + TV

Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Fastweb propone anche l’offerta fisso + mobile che abbina a Fastweb NeXXt Casa anche una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G ogni mese. Si tratta di una soluzione pensata per massimizzare i vantaggi disponibili per l’utente che, scegliendo Fastweb per fisso e mobile, può minimizzare la spesa. L’abbonamento è così costituito:

abbonamento Internet casa Fastweb NeXXt Casa a 25,95 euro al mese

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese

Complessivamente, il costo dell’offerta fisso + mobile di Fastweb è di 33,90 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione e il modem Wi-Fi sono gratis.

Sky TV + WiFi

Sky mette a disposizione la possibilità di attivare un’offerta combinata Sky TV + Sky WiFi. In questo caso, le opzioni disponibili sono due:

abbonamento Sky WiFi + abbonamento TV con pacchetto Sky TV, Sky Go Plus e Sky HD a 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi

per i primi 18 mesi abbonamento Sky WiFi + abbonamento Intrattenimento Plus con Sky TV, Netflix, Sky Go Plus e Sky HD a 44,90 euro al mese per i primi 18 mesi

Per attivare una delle offerte Sky è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Giga Family Infinito Edition di Vodafone

Un’altra offerta da tenere d’occhio è la tariffa convergente “fisso + mobile” Giga Family Infinito Edition di Vodafone. L’offerta in questione include:

abbonamento Internet Unlimited per la connessione di casa con le stesse caratteristiche viste in precedenza (linea telefonica + connessione Illimitata fino a 1.000 Mega)

SIM con minuti, SMS e Giga illimitati; la navigazione ha una velocità massima di 10 Mega

Giga Family Infinito Edition di Vodafone presenta un costo periodico di 39,90 euro al mese con attivazione della componente Internet casa e modem Wi-Fi gratis. L’attivazione della SIM ha un costo di 6,99 euro.

Le migliori offerte Internet wireless

TIM Super FWA

Quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili è possibile puntare sulle offerte Internet wireless in grado di garantire prestazioni superiori rispetto all’ADSL. TIM Super FWA rientra in questa particolare categoria di offerte Internet casa e mette a disposizione una connessione tramite rete FWA (Fixed Wireless Access). Si tratta di una connessione di tipo “fibra mista radio” in cui l’ultimo tratto, ovvero il collegamento tra l’abitazione dell’utente e la centralina stradale, avviene in modalità wireless utilizzando un apposito dispositivo fornito dall’operatore.

TIM Super FWA propone:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (l’opzione per le chiamate gratis ha un costo di 2 euro al mese)

una connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; richiedendo l’opzione “Super Velocità” (+2 euro al mese con primo mese gratis) è possibile portare la velocità massima fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload; da notare che dopo i primi 930 GB di traffico mensile, la velocità della connessione viene limitata a 1 Mega fino al rinnovo successivo

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con la promozione gratuita TIM Unica (è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica)

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem Wi-Fi è fornito gratuitamente dall’operatore ed è disponibile, in base alla copertura, in versione Indoor, auto-installante, oppure Outdoor, che richiede l’installazione e la configurazione da parte del tecnico (al costo di 99 euro dilazionabili in 24 mesi). Con l’opzione Super Velocità attiva è necessario utilizzare il modem Outdoor.

Linkem Speciale 20 Anni

Un’altra offerta Internet wireless per la propria abitazione è Linkem Speciale 20 Anni. L’offerta in questione mette a disposizione una connessione illimitata di tipo FWA che si caratterizza per una velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload. Il costo dell’abbonamento proposto da Linkem è di 20 euro al mese per 20 mesi (poi 26,90 euro al mese) con attivazione di 49 euro (da dividere tra le prime cinque fatture bimestrali).

