Miglior gestore luce e gas di Novembre 2022: le offerte del mese

Come trovare il fornitore di luce e gas più in linea con le proprie possibilità di spesa e stili di consumo? Su SOStariffe.it una bussola per orientare i clienti domestici nella scelta delle offerte più vantaggiose del Mercato Libero a novembre 2022 .

In tempi di stangate in bolletta, la domanda “Qual è il miglior fornitore di energia elettrica e gas?” sta registrando una vera e propria impennata sui motori di ricerca, con punte di crescita del 120% negli ultimi trenta giorni, secondo i dati di Google Trends.

Per gli esperti di SOStariffe.it, la risposta a questa domanda è il frutto di una triplice considerazione: innanzitutto, per “domare” le bollette, è necessario affidarsi alle offerte del Mercato Libero, le cui tariffe sono più vantaggiose rispetto a quelle stabilite da Arera (l’Authority italiana dell’energia) nel mercato Tutelato. In secondo luogo, i migliori fornitori del Mercato Libero sono quelli che propongono il costo unitario della materia prima più basso possibile (compatibilmente con la crisi energetica in corso).

Ad esempio, in questo momento di calo progressivo degli indici dei beni energetici, le offerte del Mercato libero a prezzo indicizzato (o variabile) sono le più vantaggiose in quanto assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso, aggiornate mensilmente. Cosa significa? Che le spese in bolletta seguono l’andamento del mercato: frenando i prezzi di energia e metano, anche le fatture si alleggeriscono nel breve periodo. Da ultimo, è fondamentale conoscere il proprio consumo annuale di luce e gas prima di scegliere a quale fornitore rivolgersi e quale offerta sottoscrivere.

Ecco perché il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è un prezioso alleato nella ricerca della soluzione più in linea con le proprie esigenze. Questo strumento (gratuito) permette di confrontare le offerte sulla base dei propri consumi reali: basta infatti inserire quest’ultimo dato (espresso in kWh per l’energia e Smc per il gas) oppure stimarlo con i filtri integrati nel comparatore per stabilire quale sia il miglior fornitore di energia elettrica e gas “cucito” sul fabbisogno annuale della propria famiglia.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi iOS e Android:

Energia elettrica: i migliori fornitori del Mercato Libero a Novembre 2022

NOME DEL FORNITORE NOME DELL’OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce Dual 0,2115 €/kWh 90,91 euro 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2225 €/kWh 93,64 euro 3 Illumia Luce Flex Web 0,2215 €/kWh 97,86 euro

Ecco una carrellata dei tre migliori brand dell’energia selezionati dal comparatore di SOStariffe.it a novembre 2022 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). I prezzi dell’energia sintetizzati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo a disposizione) eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore.

Next Energy Sunlight Luce Dual di Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, scala la vetta della convenienza a novembre 2022 grazie a una promozione che propone le condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (senza alcun costo aggiuntivo) e assicura uno sconto in bolletta di 50 euro ai nuovi clienti (inserendo il codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto).

Ecco l’offerta in pillole:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) senza costi extra per il primo anno; dal secondo anno è previsto il pagamento di un contributo al consumo di 0,034 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) per il primo anno; dal secondo anno è previsto il pagamento di un contributo al consumo di ; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; accesso gratuito a Beyond Energy , per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi;

, per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi; possibilità di ottenere sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” è pari a 90,91 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Energia alla Fonte di wekiwi

Accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (maggiorato da un contributo al consumo minimo) e un bonus di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti: sono questi gli “assi nella manica” della web company wekiwi, inserita dal comparatore di SOStariffe.it nella rosa delle aziende energetiche più competitive di novembre 2022.

La promozione contempla:

accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) + contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) + contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 60 euro;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice “SOSW22”;

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice “SOSW22”; prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led) scontati del 10% ;

; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli sulla promozione luce wekiwi, il cui costo mensile è pari a 93,64 euro:

Luce Flex Web di Illumia

Anche Illumia, il brand dell’energia con quartier generale a Bologna, si distingue per convenienza anche grazie alla sua promozione Black Friday: i nuovi clienti che attivino una fornitura di luce con questa società entro il 28 novembre 2022 riceveranno 30 euro di sconto in bolletta che sarà erogato in tre tranches nell’arco del primo anno di fornitura (e precisamente nel 1°, 6° e 12° mese di fornitura).

prezzo indicizzato in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese (120 euro all’anno) di contributo fisso per costi di commercializzazione;

attivazione rapida, nessun deposito cauzionale e domiciliazione bancaria delle bollette;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

La soluzione luce Illumia è attivabile dalla “famiglia tipo” a un costo di 97,86 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

Le offerte gas per abbattere le spese in bolletta a Novembre 2022

NOME DEL FORNITORE NOME DELL’OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Gas Plus 0,8260 €/Smc 182,15 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 184,86 euro 3 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 186,24 euro

Come si evince dalla tabella, quelli che seguono sono i migliori gestori di gas selezionati dal comparatore di SOStariffe.it per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano. I prezzi del gas sintetizzati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo a disposizione) eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore.

Edison World Gas Plus

La promozione metano di Edison Energia è tra le più competitive perché fa camminare a braccetto un prezzo del gas all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo e uno sconto del 50% sul contributo fisso mensile.

Di seguito l’offerta ai raggi X:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PSV ; contributo fisso mensile dimezzato: da 20 euro a 10 euro, per un totale di 120 euro all’anno ;

; possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel , sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas;

, sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas; accesso gratuito ai servizi EdisonRisolve e CoCO. Il primo è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, che è l’acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’App My Edison per monitorare i consumi di casa.

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 182,15 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per conoscere ulteriori dettagli o procedere con l’attivazione:

Gas alla Fonte di wekiwi

Nella classifica dei gestori gas più convenienti a novembre 2022 spicca la web company wekiwi, la cui offerta si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

in base all’indice PSV + di contributo al consumo; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici; possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel , ovvero combinando la fornitura di luce e quella di gas con wekiwi come unico provider;

, ovvero combinando la fornitura di luce e quella di gas con wekiwi come unico provider; energia verde inclusa.

Per avere un quadro completo della promozione (dal costo di 184,86 euro al mese per la “famiglia tipo”), clicca sul pulsante verde qui sotto:

Gas RELAX Index di Pulsee

Anche Pulsee, marchio di Axpo Italia, è annoverato tra le energy company più competitive a novembre 2022 grazie alla sua offerta (in promozione fino al 5 dicembre 2022) che allinea il prezzo del metano alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso senza costi aggiuntivi.

Ecco i pilastri della soluzione gas Pulsee:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PSV ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile (12 euro al mese anziché 15 euro) attivando l’offerta entro il 5 dicembre 2022;

possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “ Zero Carbon Footprint ”: con 3 euro in più al mese si azzerano le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

”: con 3 euro in più al mese si azzerano le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere l’offerta gas Pulsee, le bollette avrebbero un impatto mensile pari a 186,24 euro. Clicca al link di seguito per il quadro completo della promozione:

